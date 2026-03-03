অলংকরণ: এস এম রাকিবুর রহমান
কবিতা

কবিতাযুগল

বুকে প্রেক ঠুকে ঠুকে

সানজিদা আমীর ইনিসী

নৈষ্কর্ম্য

এ তব ফ্যাকাশে চাউনি
ঘেমো ক্লান্তির পর দুফোঁটা জল
মেঘজর্জর বিষণ্ন বাতায়নে আমার
থাকবার ছাত্রী হল মাথা তুলে তাকায়ে আছে
জানি বের হইলেও কোনো চাকরি তো আমি
করতেছি না
রাস্তা ধরে এগোইলে পরপর কিছু রাস্তাই এইখানে দেখা যায়
বিদেশি সিমেন্ট আর বালিচকে মনে হয় চিবুকে গইড়া উঠতেছে খৃশ্চানতা
এদের পার হইয়া আমি যাব বটে
তবে কোনো চাকরি আমি করতেছি না
এখন
বুকে প্রেক ঠুকে ঠুকে শীতল দাহের পর
কবেকার প্রেমপত্রখানি পড়ে চোখে
তোমার ফ্যাকাশে চাউনি
কোন ঝড় থেকে আসলা যে এখন
কোন কাঁটাতারে মম হৃদয় বিঁধে খুন—

জানি না

এখনই তোমাকে কী জানাব—
আমি বের হইয়া গেছি রাস্তায়
জল–কাদায় ধীরে ধীরে পা ফেলে হাঁটতেছি
কর্মের ভারহীন থেকে
বেকার—
বেকারত্ব
বুকে প্রেক ঠুকে ঠুকে তোমাকে পাওয়ার
পর
আর কোনো চাকরি করাই আমার পক্ষে
সম্ভব হইতেছে না।

