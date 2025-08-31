অলংকরণ: এস এম রাকিবুর রহমান
কবিতা

তিস্তা

লেখা: রুহুল মাহফুজ জয়

তোমার যুক্তাক্ষর পছন্দ
আমার নদীটিও বয়ে চলে যৌথ সীমারেখা ধরে

তুমিও নদী
তোমাকে আমি তিস্তা ডাকি

জানি যে
আমার ভূমির দিকে
তোমার ভরা ও খরার মৌসুম
অন্য কারও দয়ায় নির্ভর করে

তোমার ভরাট ঢেউ
আর জলপ্রবাহের স্বপ্নে
আমি তবু চাষা রয়ে যাই

