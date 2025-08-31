\u0026lt;p\u0026gt;তোমার যুক্তাক্ষর পছন্দ\u0026lt;br\u0026gt;আমার নদীটিও বয়ে চলে যৌথ সীমারেখা ধরে\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;তুমিও নদী\u0026lt;br\u0026gt;তোমাকে আমি তিস্তা ডাকি\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;জানি যে\u0026lt;br\u0026gt;আমার ভূমির দিকে\u0026lt;br\u0026gt;তোমার ভরা ও খরার মৌসুম\u0026lt;br\u0026gt;অন্য কারও দয়ায় নির্ভর করে\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;তোমার ভরাট ঢেউ\u0026lt;br\u0026gt;আর জলপ্রবাহের স্বপ্নে\u0026lt;br\u0026gt;আমি তবু চাষা রয়ে যাই\u0026lt;/p\u0026gt;