আমার না-হওয়াগুলো

আনিসুল হকের আঁকা জীবনানন্দ দাশ

তিন.

আমার কবিতা, সারা ডেনিজ আকন্তের অনুবাদ, আর আমার কিছু আঁকা নিয়ে তারিক সুজাতের কল্যাণে এই বই। রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় একটা সুন্দর শব্দ পেলাম—ছবিতা। আমার বেলায় কি আর এত সুন্দর শব্দ ব্যবহার করা সংগত হবে! আপনাদের প্রশ্রয় আমি সব সময় পেয়ে এসেছি, এইবারও পাবার আশা আমার যাচ্ছে না। সেই ভরসায় আমার এই ‘না-হওয়াগুলো’কে আপনাদের সামনে কুণ্ঠিতচিত্তে হাজির করছি।

(জার্নিম্যান বুকস থেকে প্রকাশিতব্য ‘তুই কি আমার দুঃখ হবি— Will You be My Sorrow’ শিরোনামের কবিতা ও ছবির বইয়ের ভূমিকা)



