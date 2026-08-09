যেখানে আলো প্রশ্ন হয়ে ওঠে

অতীতকে পাঠ করার নানা উপায় আছে। কখনো তারিখ, দলিল, স্মৃতিচারণা বা বিবরণীর মধ্য দিয়ে; আবার কখনো এমন কিছু মুহূর্তের মুখোমুখি আমরা হই, যার সমস্ত ভার, আবেগ ও বাস্তবতা সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ গভীরভাবে ধারণ করে একটিমাত্র আলোকচিত্র। সময়ের সীমানা অতিক্রম করে টিকে থাকা এসব ছবির পেছনে লুকিয়ে থাকে বহুস্তর গল্প। এই ধারাবাহিকের প্রতিটি পর্বে আমরা তুলে ধরব তেমনই কোনো বিশ্ববিখ্যাত আলোকচিত্রের অন্তরঙ্গ ইতিহাস।
শিল্পের ইতিহাসে এমন কিছু সৃষ্টি রয়েছে, যেগুলো দর্শককে মুগ্ধ করার পরিবর্তে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। সৌন্দর্যের সহজ সংজ্ঞাকে অস্বীকার করে নন্দনের প্রচলিত ধারণাকে অস্থির করে তোলে। আমাদের বিশ্বাস, সংস্কার ও নৈতিকতার সীমারেখাগুলো নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। আমেরিকান আলোকচিত্রী আন্দ্রেস সেরানোর ১৯৮৭ সালে নির্মিত আলোকচিত্র ‘ইমার্শন (পিস ক্রাইস্ট)’ সেই বিরল শিল্পকর্মগুলোর মধ্যে অন্যতম।
বিশ শতকের শেষভাগে সমকালীন শিল্পচর্চায় এমন বিতর্ক খুব কম কাজই সৃষ্টি করতে পেরেছে। একদিকে আলোকচিত্রটি যেমন অসংখ্য শিল্প-সমালোচকের কাছে শিল্পের স্বাধীনতা, প্রতীকের পুনর্ব্যাখ্যা এবং দৃশ্যসংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক; অন্যদিকে তেমনি বহু ধর্মবিশ্বাসীর কাছে এটি গভীরভাবে আঘাতকারী—এমনকি ধর্মদ্রোহের প্রতীক। ফলে ‘পিস ক্রাইস্ট’ কেবল একটি আলোকচিত্র নয়; একটি সাংস্কৃতিক ঘটনা, যা শিল্প, ধর্ম, রাজনীতি, আইন এবং নৈতিকতার দীর্ঘস্থায়ী বিতর্ককে নতুন মাত্রা দিয়েছে।
এই আলোকচিত্রকে বোঝার সবচেয়ে বড় বাধা হলো এর দৃশ্যমান রূপ এবং নির্মাণ-প্রক্রিয়া, যা একে অপরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। ছবিটি প্রথম দর্শনে এক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগায়। মনে হয়, যেন কোনো রেনেসাঁ কিংবা বারোক যুগের ধর্মীয় চিত্রকলার দীপ্তিময় উত্তরাধিকার নতুন মাধ্যমে ফিরে এসেছে। কিন্তু যখন দর্শক জানতে পারেন, সেই আলোকোজ্জ্বল দৃশ্যটি তৈরি হয়েছে মানবমূত্র এবং গরুর রক্তের মধ্যে একটি প্লাস্টিকের ক্রুশ নিমজ্জিত করে, তখন ছবিটির অর্থ মুহূর্তের মধ্যে বদলে যায়।
ছবিটি তার দৃশ্যমান রূপ দিয়ে একধরনের সত্য নির্মাণ করে, আর তার অদৃশ্য পটভূমি সেই সত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ফলে দর্শক বুঝতে পারেন, তিনি এতক্ষণ কেবল একটি ছবি দেখছিলেন না; তিনি নিজের বিশ্বাস, সংস্কার এবং নন্দনবোধকেও দেখছিলেন। এই কারণেই পিস ক্রাইস্ট কেবল একটি আলোকচিত্র নয়; এটি দেখার প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্মিত একটি আলোকচিত্র। যেখানে আলো যেমন দৃশ্যকে উন্মোচিত করে, তেমনি কিছু সত্যকে সাময়িকভাবে আড়ালও করে রাখে।
এই টানাপোড়ানের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ‘পিস ক্রাইস্ট’-এর শিল্পতাত্ত্বিক শক্তি। ছবিটি আমাদের শেখায়, আমরা কেবল চোখ দিয়ে দেখি না; আমরা দেখি আমাদের শিক্ষা, বিশ্বাস, সংস্কৃতি এবং পূর্বধারণা দিয়ে; অর্থাৎ কোনো আলোকচিত্রের অর্থ শুধু তার দৃশ্যে নয়, বরং সেই দৃশ্য ঘিরে থাকা জ্ঞানের মধ্যেও নির্মিত হয়।
আন্দ্রেস সেরানোর ইমার্শন (পিস ক্রাইস্ট) একটি ভার্টিক্যাল বিন্যাসের রঙিন আলোকচিত্র। প্রথম দর্শনে ছবিটি এমন এক অপার্থিব দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, যা দর্শকের মনে ধর্মীয় চিত্রকলার স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। পুরো ফ্রেম যেন উষ্ণ সোনালি, কমলা ও গভীর রক্তিম আভায় ধীরে ধীরে জ্বলে উঠছে। কোথাও কোনো তীব্র আলোর বিস্ফোরণ নেই; বরং আলো যেন তরলের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে নিজেকে নরম, ধ্যানমগ্ন এক জ্যোতিতে রূপ দিয়েছে।
ছবির ওপরের দুই-তৃতীয়াংশজুড়ে স্থাপন করা হয়েছে একটি ছোট প্লাস্টিকের ক্রুশ। সেই ক্রুশে যিশুখ্রিষ্টের দেহ ঐতিহ্যগত ক্রুশবিদ্ধ ভঙ্গিতেই ঝুলে আছে। দুই হাত প্রসারিত, আর সমগ্র শরীর সোজা উপর-নিচ অবস্থানে আছে। ক্ষুদ্র এই ধর্মীয় প্রতীক ছবির কেন্দ্রে এমনভাবে অবস্থান করছে যে তার আকার ছোট হলেও দৃশ্যগত উপস্থিতি অত্যন্ত শক্তিশালী।
ক্রুশটি নিমজ্জিত রয়েছে একটি স্বচ্ছ তরলের ভেতরে। তরলের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে সূক্ষ্ম কণা, অগণিত ক্ষুদ্র বুদবুদ এবং একধরনের মৃদু কুয়াশাময় আবছায়া। এই ক্ষুদ্র উপাদানগুলো ছবিতে একটি জৈব গভীরতা সৃষ্টি করেছে। মনে হয়, ক্রুশটি যেন স্থির নয়; বরং এক অদৃশ্য তরল জগতের ভেতরে ভেসে আছে।
আলোর উৎস ছবির কোথাও দৃশ্যমান নয়। কিন্তু সেই অদৃশ্য আলো তরলের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে ক্রুশ এবং যিশুর অবয়বকে এমনভাবে আলোকিত করেছে যে তাঁদের চারপাশে তৈরি হয়েছে এক কোমল, দীপ্তিময় আভা। এই আলোকচ্ছটা অনেকটা মধ্যযুগীয় কিংবা রেনেসাঁ-পর্বের ধর্মীয় চিত্রকলায় সাধু-সন্তদের মাথার চারপাশে জ্যোতির্বলয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। ফলে দর্শকের প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় বিস্ময়, প্রশান্তি এবং একধরনের আধ্যাত্মিক অনুভূতি।
পটভূমির রংও অত্যন্ত পরিকল্পিত। ছবির কেন্দ্রভাগে রয়েছে দীপ্ত সোনালি-হলুদ আভা, যা ধীরে ধীরে গাঢ় কমলা, তামাটে লাল এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় বাদামি লাল অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে। এই রঙের স্তরবিন্যাস ছবিতে একধরনের নাটকীয় গভীরতা তৈরি করেছে। যেন আলো ধীরে ধীরে অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, অথবা অন্ধকার থেকেই জন্ম নিচ্ছে আলো।
প্রথম দর্শনে এই ছবিকে সহজেই একটি ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় আলোকচিত্র বলে ভুল করা সম্ভব। ছবির রং, আলো, বিন্যাস এবং প্রশান্ত আবহ—সবকিছুই পবিত্রতার অনুভূতি নির্মাণ করে। কোথাও কোনো দৃশ্যমান অশান্তি নেই, কোনো সহিংসতা নেই, এমনকি বিতর্কেরও কোনো প্রত্যক্ষ চিহ্ন নেই। কিন্তু এই দৃশ্যমান সৌন্দর্যের অন্তরালেই লুকিয়ে আছে ছবিটির সবচেয়ে গভীর বৈপরীত্য।
যে তরলের মধ্যে ক্রুশটি নিমজ্জিত, তার প্রকৃত পরিচয় দর্শকের চোখে ধরা পড়ে না। ছবি নিজে সে তথ্য প্রকাশ করে না। ফলে দৃশ্যটি এক অর্থে সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু যখন দর্শক ছবির শিরোনাম এবং নির্মাণ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হন, তখন সেই নীরব দৃশ্য মুহূর্তের মধ্যেই নতুন অর্থ ধারণ করে।
এইখানেই পিস ক্রাইস্ট-এর সবচেয়ে বড় শিল্পকৌশল। ছবিটি তার দৃশ্যমান রূপ দিয়ে একধরনের সত্য নির্মাণ করে, আর তার অদৃশ্য পটভূমি সেই সত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ফলে দর্শক বুঝতে পারেন, তিনি এতক্ষণ কেবল একটি ছবি দেখছিলেন না; তিনি নিজের বিশ্বাস, সংস্কার এবং নন্দনবোধকেও দেখছিলেন।
এই কারণেই পিস ক্রাইস্ট কেবল একটি আলোকচিত্র নয়; এটি দেখার প্রক্রিয়া সম্পর্কে নির্মিত একটি আলোকচিত্র। যেখানে আলো যেমন দৃশ্যকে উন্মোচিত করে, তেমনি কিছু সত্যকে সাময়িকভাবে আড়ালও করে রাখে।
এই বিতর্কে যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীল রাজনীতিকেরা ছবিটির শিরোনাম এবং নির্মাণপ্রক্রিয়াকে সামনে এনে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। অন্যদিকে নাগরিক অধিকারকর্মী, শিল্পসমালোচক এবং বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যুক্তি দেয় যে শিল্পকর্মটি যতই বিতর্কিত হোক না কেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক নীতি। তাদের মতে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব কোনো শিল্পকর্মের ধর্মতাত্ত্বিক মূল্য নির্ধারণ করা নয়; বরং মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা।
আন্দ্রেস সেরানোর ইমার্শন (পিস ক্রাইস্ট) নির্মাণ করেন ১৯৮৭ সালে। তখন একটি সময়, যখন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প, ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে ঘিরে তীব্র সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকাশ্য রূপ নিচ্ছিল। বিংশ শতকের শেষ দুই দশক, বিশেষত আশির দশকের শেষভাগ এবং নব্বইয়ের দশকের সূচনা, যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ‘সংস্কৃতির যুদ্ধ’ নামে পরিচিত। এটি কোনো সশস্ত্র সংঘাত ছিল না; বরং মূল্যবোধ, নৈতিকতা, ধর্মীয় পরিচয়, শিল্পের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী এক আদর্শিক সংঘর্ষ।
পিস ক্রাইস্ট সেই সংঘর্ষের কেন্দ্রস্থলে এসে দাঁড়ায়।
আলোকচিত্রটি নির্মাণের জন্য সেরানো একটি ছোট এবং সহজলভ্য প্লাস্টিকের ক্রুশকে কাচের একটি স্বচ্ছ পাত্রে নিমজ্জিত করেন। সেই পাত্রে ছিল তাঁর নিজের মূত্র এবং গরুর রক্তের মিশ্রণ। পরে বৃহৎ আকারের ক্যামেরায় দৃশ্যটি ধারণ করেন। ‘সিবাক্রোম’ প্রিন্টিং প্রক্রিয়ায় এমন এক আলোকচিত্র নির্মাণ করেন। ফলে রঙের গভীরতা, আলোর স্বচ্ছতা এবং দৃশ্যগত সৌন্দর্য সমকালীন রঙিন আলোকচিত্রের অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই নির্মাণপ্রক্রিয়াই পরবর্তীকালে ছবিটির সবচেয়ে বড় বিতর্কের কারণ হয়ে ওঠে।
আশির দশকের শেষভাগে ছবিটি যখন প্রথম প্রদর্শিত হয়, তখন এর শিল্পগুণের চেয়ে বেশি আলোচিত হয় এর শিরোনাম এবং ব্যবহৃত উপাদান। যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীল রাজনৈতিক মহল এবং বহু খ্রিষ্টধর্মীয় সংগঠন এই কাজকে ধর্মদ্রোহ, পবিত্র প্রতীকের অবমাননা এবং বিশ্বাসের ওপর প্রকাশ্য আঘাত হিসেবে ব্যাখ্যা করে। দ্রুতই একটি শিল্পকর্ম জাতীয় রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে পরিণত হয়।
বিতর্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল অর্থায়ন। আন্দ্রেস সেরানোর এই প্রকল্প আংশিকভাবে সহায়তা পেয়েছিল ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর দ্য আর্টসের একটি অনুদান কর্মসূচি থেকে। যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত, তাই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে যে জনগণের করের অর্থ কি এমন শিল্পকর্ম নির্মাণে ব্যয় করা উচিত, যা বহু মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করে?
এই প্রশ্ন শিল্পের গণ্ডি অতিক্রম করে দ্রুত জাতীয় রাজনীতির বিষয়ে পরিণত হয়।
কংগ্রেসে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। সংবাদমাধ্যমে প্রতিদিন প্রকাশিত হতে থাকে সম্পাদকীয়, মতামত এবং প্রতিবেদন। শিল্পী, ধর্মতাত্ত্বিক, আইনজ্ঞ, রাজনীতিক এবং সাধারণ নাগরিক—প্রায় সবাই কোনো না কোনোভাবে এই বিতর্কে অংশ নেন। ফলে পিস ক্রাইস্ট আর কেবল একটি আলোকচিত্রের নাম রইল না; এটি হয়ে উঠল শিল্পের স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং ধর্মীয় সংবেদনশীলতার সীমা নিয়ে সমগ্র আমেরিকান সমাজের আত্মসমালোচনার একটি প্রতীক।
আজ কয়েক দশক পর ফিরে তাকালে স্পষ্ট হয়, এই আলোকচিত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কেবল এর নন্দনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে এই সত্যে, এটি এমন একসময়ের দলিল, যখন একটি ছবি সমগ্র জাতিকে বাধ্য করেছিল শিল্পের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের অধিকার এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সম্পর্ক নতুন করে ভাবতে।
ইতিহাসে খুব কম শিল্পকর্মই এমন ক্ষমতা অর্জন করে, যেখানে একটিমাত্র ছবি আদালত, সংসদ, জাদুঘর, গির্জা এবং সংবাদমাধ্যম সবাইকে একই আলোচনার টেবিলে বসিয়ে দেয়। পিস ক্রাইস্ট সেই বিরল উদাহরণগুলোর একটি।
আলোকচিত্রটি সরাসরি কোনো রাজনৈতিক নেতা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকারি নীতিকে চিত্রিত করে না। তবু এটি এমন এক বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত শিল্প, রাষ্ট্র এবং ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ককে জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে।
প্রতিটি সমাজেই কিছু প্রতীক থাকে, যেগুলোকে প্রশ্নাতীত বলে বিবেচনা করা হয়। ধর্মীয় প্রতীক তার মধ্যে অন্যতম। এসব প্রতীক কেবল বিশ্বাসের বিষয় নয়; তারা একটি সম্প্রদায়ের ইতিহাস, আবেগ এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়েরও বাহক। ফলে যখন কোনো শিল্পী সেই প্রতীককে নতুন পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেন, তখন প্রশ্নটি কেবল শিল্পকে ঘিরে থাকে না; প্রশ্ন ওঠে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং প্রতীকের মালিকানা নিয়েও।
পিস ক্রাইস্ট সেই প্রশ্নগুলো সামনে নিয়ে আসে।
ছবিটির বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল, তা দেখায় যে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান অনেক সময় নির্ধারণ করতে চায় কোন শিল্প গ্রহণযোগ্য, কোনটি নয়; কোন প্রতীককে কীভাবে ব্যবহার করা যাবে, আর কোন সীমারেখা অতিক্রম করা নিষিদ্ধ। এই অর্থে ছবিটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রও ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসর।
এই বিতর্কে যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীল রাজনীতিকেরা ছবিটির শিরোনাম এবং নির্মাণপ্রক্রিয়াকে সামনে এনে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। অন্যদিকে নাগরিক অধিকারকর্মী, শিল্পসমালোচক এবং বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যুক্তি দেয় যে শিল্পকর্মটি যতই বিতর্কিত হোক না কেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক নীতি। তাদের মতে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব কোনো শিল্পকর্মের ধর্মতাত্ত্বিক মূল্য নির্ধারণ করা নয়; বরং মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা।
ফলে বিতর্কটি শেষ পর্যন্ত দুটি আলাদা প্রশ্নকে মুখোমুখি দাঁড় করায়।
আলোকচিত্রটির সবচেয়ে বড় শৈল্পিক শক্তি নিহিত রয়েছে আলোর ব্যবহারে। পেছন দিক থেকে প্রবেশ করা আলো স্বচ্ছ তরলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে এমন এক দীপ্তিময় আবহ তৈরি করেছে, যা পুরো ছবিকে প্রায় স্বপ্নময় গুণে সমৃদ্ধ করেছে। সোনালি হলুদ, অগ্নিময় কমলা এবং গভীর রক্তিম আভা পরস্পরের সঙ্গে মিশে এমন এক উষ্ণ রং–তাপ সৃষ্টি করেছে, যা একই সঙ্গে জীবন, যন্ত্রণা এবং আধ্যাত্মিকতার ইঙ্গিত বহন করে।
একদিকে ছিল কোনো ধর্মীয় প্রতীক কি সমালোচনা, পুনর্ব্যাখ্যা কিংবা শিল্প-পরীক্ষার ঊর্ধ্বে?
অন্যদিকে ছিল মতপ্রকাশের স্বাধীনতারও কি কোনো নৈতিক বা সামাজিক সীমা রয়েছে?
এই দুই প্রশ্নের সহজ উত্তর নেই। আর সম্ভবত সেই কারণেই পিস ক্রাইস্ট আজও প্রাসঙ্গিক। তবে এই আলোকচিত্রকে কেবল ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহারের বিতর্ক হিসেবে দেখলে তার রাজনৈতিক তাৎপর্য পুরোপুরি ধরা পড়ে না।
আরও গভীরে গেলে দেখা যায়, সেরানো মূলত এমন এক বাস্তবতার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেখানে আধুনিক ভোক্তাবাদী সমাজে বহু ধর্মীয় প্রতীক ধীরে ধীরে বাজারজাত পণ্যে পরিণত হয়েছে। লাখ লাখ প্লাস্টিকের ক্রুশ, যেগুলো শিল্পোৎপাদনের মাধ্যমে তৈরি হয়ে দোকানের তাক ভরিয়ে তোলে, সেগুলো কি এখনো একইভাবে পবিত্র? নাকি বাজার নিজেই বহু আগেই সেই প্রতীকগুলোর অর্থ বদলে দিয়েছে? এই প্রশ্ন ছবিটির রাজনৈতিক পাঠকে আরও জটিল করে তোলে। কারণ, তখন বিতর্কটি আর কেবল ধর্ম বনাম শিল্প নয়; বরং পবিত্রতা বনাম পণ্যায়ন, বিশ্বাস বনাম বাজার এবং প্রতীক বনাম ভোক্তাসংস্কৃতি—এই বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার দিকে বিস্তৃত হয়।
পিস ক্রাইস্ট-এর সমালোচনামূলক পাঠের সূচনা হয় একটি মৌলিক প্রশ্ন দিয়ে। তা হলো আমরা কি সত্যিই কেবল চোখ দিয়ে দেখি, নাকি আমাদের দেখা সব সময়ই ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং পূর্বজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয়? আন্দ্রেস সেরানোর এই আলোকচিত্রের সবচেয়ে বড় শিল্পতাত্ত্বিক শক্তি নিহিত রয়েছে ঠিক এই দ্বৈততার মধ্যে। দৃশ্যমান অভিজ্ঞতা এবং প্রাসঙ্গিক জ্ঞানের সংঘর্ষই ছবিটির প্রকৃত অর্থ নির্মাণ করে।
যদি কোনো দর্শক ছবিটির শিরোনাম না জানেন কিংবা এর নির্মাণপ্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত না থাকেন, তবে তার কাছে এটি নিঃসন্দেহে এক প্রশান্ত, স্নিগ্ধ এবং আধ্যাত্মিক আলোকচিত্র বলেই প্রতিভাত হবে। সোনালি আলোয় স্নাত ক্রুশবিদ্ধ যিশুর অবয়ব ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও বারোক যুগের ধর্মীয় শিল্পের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে। আলো, রং এবং বিন্যাসের সমন্বয়ে ছবিটি এমন এক পবিত্র আবহ নির্মাণ করে, যা দর্শকের মনে ভক্তি, মমতা কিংবা ধ্যানমগ্নতার অনুভূতি জাগাতে পারে।
কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা মুহূর্তের মধ্যেই বদলে যায়, যখন দর্শক জানতে পারেন, এই আলোকোজ্জ্বল দৃশ্যের অন্তরালে রয়েছে মানবমূত্র এবং গরুর রক্তের ব্যবহার। তখন ছবিটি আর কেবল একটি ধর্মীয় প্রতীকের সৌন্দর্যচিত্র থাকে না; এটি পরিণত হয় মানসিক অস্বস্তি, বিস্ময়, বিতর্ক কিংবা নৈতিক প্রশ্নের উৎসে।
এই রূপান্তর ছবির ভেতরে ঘটে না; ঘটে দর্শকের চেতনার ভেতরে।
অর্থাৎ ছবিটি নিজে অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু দর্শকের জ্ঞান পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবির অর্থও আমূল বদলে যায়। এই কারণেই পিস ক্রাইস্ট আমাদের শেখায়, কোনো আলোকচিত্রের অর্থ কখনোই শুধু তার দৃশ্যমান উপাদানে সীমাবদ্ধ থাকে না। তার শিরোনাম, নির্মাণপ্রক্রিয়া, ঐতিহাসিক পটভূমি এবং সাংস্কৃতিক তীব্র ধাক্কাও অর্থ নির্মাণের সমান গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
শৈল্পিক বিচারে পিস ক্রাইস্ট সমকালীন রঙিন আলোকচিত্রের একটি অসাধারণ নির্মাণ। ছবিটির বিষয়বস্তু যতই বিতর্কিত হোক না কেন, এর নন্দনভাষা বিস্ময়করভাবে সংযত, শান্ত ও ধ্রুপদি।
সমগ্র কম্পোজিশনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ছোট্ট প্লাস্টিকের ক্রুশটি। বাস্তবে বস্তুটির আকার ক্ষুদ্র হলেও ফ্রেমের পরিকল্পিত বিন্যাস তাকে এক স্মারকসুলভ মহিমা দিয়েছে। ভার্টিক্যাল কম্পোজিশনের ওপরের অংশে ক্রুশকে স্থাপন করার ফলে দর্শকের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে সেই প্রতীকের দিকে নিবদ্ধ হয়। চারপাশের উজ্জ্বল রং এবং শূন্য পরিসর সেই উপস্থিতিকে আরও দৃঢ় করে তোলে।
আলোকচিত্রটির সবচেয়ে বড় শৈল্পিক শক্তি নিহিত রয়েছে আলোর ব্যবহারে। পেছন দিক থেকে প্রবেশ করা আলো স্বচ্ছ তরলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে এমন এক দীপ্তিময় আবহ তৈরি করেছে, যা পুরো ছবিকে প্রায় স্বপ্নময় গুণে সমৃদ্ধ করেছে। সোনালি হলুদ, অগ্নিময় কমলা এবং গভীর রক্তিম আভা পরস্পরের সঙ্গে মিশে এমন এক উষ্ণ রং–তাপ সৃষ্টি করেছে, যা একই সঙ্গে জীবন, যন্ত্রণা এবং আধ্যাত্মিকতার ইঙ্গিত বহন করে।
রঙের স্যাচুরেশনও অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত। কোথাও রং চড়া নয়, আবার বিবর্ণও নয়; বরং প্রতিটি রং যেন আলোকে ধারণ করে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। এই সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ ছবিটিকে প্রায় চিত্রকলার গুণ দিয়েছে।
সুসান সনটাগ তাঁর আলোকচিত্র-ভাবনায় দেখিয়েছেন, ক্যামেরা বাস্তবতাকে নন্দনতাত্ত্বিক বস্তুতে রূপান্তরিত করে। পিস ক্রাইস্ট সেই তত্ত্বের একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। এখানে সামাজিকভাবে অপছন্দনীয় এক জৈব উপাদান ক্যামেরার আলো এবং নন্দনভাষার মাধ্যমে এমন এক সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হয়েছে, যা প্রথম দর্শনে ঐশ্বরিক বলেই মনে হয়। অন্যদিকে মিশেল ফুকোর আলোচনায় ক্ষমতা কেবল আইন বা রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; ভাষা, জ্ঞান এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার মধ্য দিয়েও ক্ষমতা কাজ করে।
ফরাসি তাত্ত্বিক রোলাঁ বার্তের চিহ্নতাত্ত্বিক ধারণা প্রয়োগ করলে দেখা যায়, সেরানো একই সঙ্গে আইকন এবং ইনডেক্স—এই দুই ধরনের চিহ্নকে পাশাপাশি স্থাপন করেছেন। ক্রুশ একটি আইকন, যা দৃশ্যগত সাদৃশ্যের মাধ্যমে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে উপস্থাপন করে। অন্যদিকে ব্যবহৃত জৈব তরল একটি ইনডেক্স, যা সরাসরি মানবদেহ, তার জৈব অস্তিত্ব এবং মৃত্যুশীলতার বাস্তবতার দিকে নির্দেশ করে।
এই দুই ভিন্ন চিহ্নকে একই দৃশ্যের মধ্যে যুক্ত করে সেরানো এমন একটি নতুন সংকেতব্যবস্থা নির্মাণ করেন, যা প্রচলিত সাংস্কৃতিক বিভাজনকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। পবিত্র ও অপবিত্র, নির্মল ও দূষিত, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক—এসব দ্বৈত ধারণা এখানে আর স্থির থাকে না; বরং একে অপরের সঙ্গে সংলাপে প্রবেশ করে।
সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পিস ক্রাইস্ট কেবল একটি ধর্মীয় প্রতীকের পুনর্বিন্যাস নয়; এটি আধুনিক ভোক্তাসমাজে পবিত্রতার রূপান্তর নিয়ে এক গভীর সাংস্কৃতিক সমালোচনা। ছবিটির কেন্দ্রে যে ক্রুশটি দেখা যায়, সেটি কোনো প্রাচীন গির্জার অমূল্য নিদর্শন নয়, কোনো শিল্পীর হাতে খোদাই করা দুর্লভ ভাস্কর্যও নয়। এটি একটি সাধারণ প্লাস্টিকের ক্রুশ, যা কারখানায় বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত, সহজলভ্য এবং বাজারজাত একটি ধর্মীয় সামগ্রী।
সেরানোর এই নির্বাচন মোটেই আকস্মিক নয়। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটি বস্তু বেছে নিয়েছেন, যা সমকালীন ধর্মীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বাসের প্রতীক হওয়ার পাশাপাশি ভোক্তাবাদী অর্থনীতিরও একটি পণ্য। এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে শিল্পী এমন একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, যা কেবল খ্রিষ্টধর্ম নয়, আধুনিক ধর্মীয় সংস্কৃতির সামগ্রিক বাস্তবতাকেই স্পর্শ করে। পবিত্র প্রতীক যখন বাজারের পণ্যে পরিণত হয়, তখন তার পবিত্রতার প্রকৃতি কি অপরিবর্তিত থাকে?
এই প্রশ্নের উত্তর ছবিটি দেয় না; বরং দর্শককেই ভাবতে বাধ্য করে।
একই সঙ্গে ছবিটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া ছিল গভীর শারীরিক যন্ত্রণা, রক্ত, কষ্ট এবং মৃত্যুর এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় প্রতীকগুলোর পুনরুৎপাদন, অলংকারায়ণ এবং বাজারজাতকরণের ফলে সেই কঠিন বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রেই কোমল, পরিচ্ছন্ন এবং নান্দনিক এক দৃশ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। সেরানো যেন সেই হারিয়ে যাওয়া দৈহিক বাস্তবতাকেই আবার সামনে নিয়ে আসতে চান।
আন্দ্রেস সেরানো নিজেকে বারবার এমন একজন শিল্পী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন, যিনি রোমান ক্যাথলিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পিস ক্রাইস্ট নির্মাণের উদ্দেশ্য ধর্মকে অপমান করা নয়; বরং বিশ্বাস, মানবদেহ এবং ক্রুশবিদ্ধতার বস্তুগত বাস্তবতা নিয়ে নিজের ব্যক্তিগত অনুসন্ধানকে দৃশ্যমান করা।
সেরানোর মতে, খ্রিষ্টের মৃত্যু ছিল রক্ত, ক্ষত, যন্ত্রণা এবং শারীরিক অবমাননায় পরিপূর্ণ এক নির্মম মানবিক ঘটনা। কিন্তু আধুনিক গির্জার শিল্পভাষায় সেই নির্মম বাস্তবতা প্রায়ই পরিশীলিত, পরিচ্ছন্ন এবং নান্দনিক এক প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে বিশ্বাসের দেহাত্মক অভিজ্ঞতা আড়াল হয়ে গেছে তার প্রতীকী সৌন্দর্যের আড়ালে।
এই কারণেই আন্দ্রেস সেরানো এমন একটি মাধ্যম ব্যবহার করেন, যা দর্শককে অস্বস্তির মুখোমুখি দাঁড় করায়।
প্রযুক্তিগত দিক থেকেও সেরানোর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সচেতন। তিনি বৃহৎ আকারের ক্যামেরা এবং উচ্চমানের সিবাক্রোম প্রিন্টিং পদ্ধতি ব্যবহার করেন, যাতে ছবির রং, আলো এবং গভীরতা অসাধারণ সূক্ষ্মতায় ফুটে ওঠে। ওয়ার্ম ব্যাকলাইটিং, রঙের সমৃদ্ধ স্তরবিন্যাস এবং নিখুঁত প্রিন্টিংয়ের মাধ্যমে তিনি এমন একটি দৃশ্য নির্মাণ করেন, যা জাদুঘরের উপযোগী নন্দনতাত্ত্বিক মর্যাদা অর্জন করে।
যে উপাদান সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ, অপবিত্র বা ট্যাবু হিসেবে বিবেচিত, তাকেই তিনি এমন নন্দনভাষায় রূপান্তর করেন, যেখানে দর্শক প্রথমে সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন, তারপর তার অর্থ নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েন। এই দ্বৈত অভিজ্ঞতাই সেরানোর শিল্পচিন্তার কেন্দ্র।
আলোকচিত্র প্রদর্শিত হওয়ার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর একাধিক প্রিন্ট ভাঙচুর, নষ্ট এবং সেন্সরশিপের শিকার হয়েছে। অনেক গ্যালারিতে প্রতিবাদ হয়েছে, কোথাও কোথাও ছবিটি প্রদর্শনী থেকে সরিয়েও নেওয়া হয়েছে। এসব ঘটনা দেখায় যে একটি আলোকচিত্রও কত গভীর সামাজিক ও ধর্মীয় আবেগকে স্পর্শ করতে পারে।
নৈতিক আলোচনায় দুটি অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
একদল মনে করে, পবিত্র ধর্মীয় প্রতীককে মানবদেহের বর্জ্যের সঙ্গে যুক্ত করা বিশ্বাসী মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে গুরুতর আঘাত হানে; ফলে এটি শিল্পের স্বাধীনতার সীমা অতিক্রম করে।
অন্যদিকে আরেক দল বলে, শিল্পের কাজই হলো প্রতিষ্ঠিত প্রতীক, বিশ্বাস এবং ক্ষমতার কাঠামোকে প্রশ্ন করা। যদি শিল্পকে কেবল গ্রহণযোগ্য ও নিরাপদ বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তবে সমালোচনামূলক শিল্পচর্চার অস্তিত্বই সংকুচিত হয়ে পড়বে।
এই দ্বন্দ্বের সহজ সমাধান নেই; বরং পিস ক্রাইস্ট আমাদের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। দর্শকের প্রতিক্রিয়া কি মূলত ছবির দৃশ্যমান রূপ থেকে জন্ম নেয়, নাকি সেই ছবির নির্মাণপ্রক্রিয়া সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান থেকেই? এই প্রশ্নই নৈতিক বিতর্ককে কেবল ধর্মীয় অনুভূতির গণ্ডি থেকে বের করে এনে দৃশ্যসংস্কৃতির বৃহত্তর আলোচনায় যুক্ত করে।
সুসান সনটাগ তাঁর আলোকচিত্র-ভাবনায় দেখিয়েছেন, ক্যামেরা বাস্তবতাকে নন্দনতাত্ত্বিক বস্তুতে রূপান্তরিত করে। পিস ক্রাইস্ট সেই তত্ত্বের একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। এখানে সামাজিকভাবে অপছন্দনীয় এক জৈব উপাদান ক্যামেরার আলো এবং নন্দনভাষার মাধ্যমে এমন এক সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হয়েছে, যা প্রথম দর্শনে ঐশ্বরিক বলেই মনে হয়। অন্যদিকে মিশেল ফুকোর আলোচনায় ক্ষমতা কেবল আইন বা রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; ভাষা, জ্ঞান এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার মধ্য দিয়েও ক্ষমতা কাজ করে। পিস ক্রাইস্টকে ঘিরে যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া গড়ে উঠেছিল, তা এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সেই প্রতিক্রিয়াগুলো দেখায়, কোন শিল্প গ্রহণযোগ্য হবে এবং কোনটি সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য এই সীমারেখা নির্ধারণের চেষ্টাও ক্ষমতারই একটি রূপ।
ফলে আলোকচিত্রটি আমাদের হাতে এমন এক প্রশ্নমালা তুলে দেয়, যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রত্যেক দর্শককে নিজের বিশ্বাস, নন্দনবোধ এবং স্বাধীনতার ধারণাকে নতুন করে পরীক্ষা করতে হয়।