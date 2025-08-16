বুলবুল চৌধুরী প্রজাপতির মতো ডেনজারাস

আকাশের মেঘ উত্তরে যায়। শিউলি ফুলের মতো অজস্র নক্ষত্র ছড়িয়ে পড়ে আকাশে। কাশবন, বাঁশঝাড় নত হয়। অদূর থেকে নদীর বাতাস উঠে এসে কোথায় কোথায় চলে যায়। গাছের ডালে হঠাৎ পাখি ডাকে। কাশবন, বাঁশঝাড় সম্ভাবনার ছায়া ফেলে।
মানুষের পেটে মানুষ। কী অবাক কথা গো!
(গল্প: নিরবধি কাল)
—এই হলো বুলবুল চৌধুরীর গদ্য।
‘টুকা কাহিনী’র বুলবুল চৌধুরী।
কৃশতনু বই ‘টুকা কাহিনী’ বিগত শতকের সত্তর দশকে প্রকাশিত হয়েছিল। কথারূপ প্রকাশনা থেকে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ। স্নেহবশত অর্থায়ন করেছিলেন সাংবাদিক, অনুবাদক আবু শাহরিয়ার। প্রকাশক হিসেবে নাম ছাপা হয়েছিল জনৈক আবদুর রৌফ চৌধুরীর। প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: কাজী হাসান হাবিব।
বুলবুল চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হলো, সখ্য হলো।
‘আবদুর রৌফ চৌধুরী কে বুলবুল ভাই?’
‘আমিই, মিয়া।’
বুলবুল ভাইয়ের বন্ধু হাকিম ভাই। রহস্য সাহিত্যিক শেখ আবদুল হাকিম। এই আরেক ভবের পাগল। ‘দুশ্চরিত্র’ বুলবুল চৌধুরী সম্পর্কে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, ‘বুলবুলের সঙ্গে সাবধানে মিশবেন। ও কিন্তু ডেনজারাস ছেলে।’ কথা মিথ্যা না। বুলবুল ভাই ‘ডেনজারাস ছেলে’ ছিলেন। রঙিন প্রজাপতির মতো ডেনজারাস। কম ডেনজারাস একটা স্মৃতিচারণা করি।
চর উঠেছে। চর দেখতে যাব। বুলবুল ভাই, জামাল রেজা ও আমি। বাসে মাওয়া গেলাম। মাওয়া থেকে নৌকায় চরে। কোন দিকে, কোন চর, আমার মনে নাই। তবে সেই জিনিস কী দেখলাম—‘মুখখানি তার নতুন চরের মতো।’
সেই চর থেকে আরেক চরে গেছি, এই চরে মানুষের ঘরদোর আছে। তবে দূরে। মাইলের পর মাইল বিরান ভূমি পার হয়ে। আমাদের ডিস্টার্ব করবে না কেউ। আমরা হাঁটছি। বুলবুল ভাইয়ের নজরে কিছু পড়ল। বিস্ময়কর কিছু। দাঁড়িয়ে পড়লেন, ‘ওই রেজা, গিমা শাক না মিয়া এইডা?’
জামাল রেজাও নজর করে দেখল, ‘হ বুলবুল ভাই!’
গিমা শাক খেতে স্বাদ। আমি গিমা শাক জন্মে দেখি নাই। এই প্রথম দেখলাম। টাইম ফুল বা নাইন ও ক্লক ফুলের লতার মতো দেখতে। মাকড়সার জালের মতো ছড়ানো।
বুলবুল ভাই ম্যাজিক দেখালেন। জামাল রেজা ম্যাজিক দেখাল। ছাব্বিশ সাতাশ বছর আগের ঘটনা বলছি। কী ম্যাজিক দেখলাম?—বুলবুল চৌধুরী ও জামাল রেজা প্যান্টের পকেট থকে দুটো পলিথিনের শপিং ব্যাগ প্রকাশ্য করলেন। মানে কী এর? এঁরা কি পলিথিনের ব্যাগ পকেটে নিয়ে ঘোরেন নাকি? কেন? সংসারী মানুষ বলে?
চরের শাক, মালিকানা নাই। তাঁরা তাঁদের ব্যাগ ভরে ফেলতে থাকলেন। সঙ্গে নানা পদের কথাবার্তা চলল—তাজা শাক। মাঠের শাক। বাসায় গিয়েই রান্না করে ফেলা হবে। আমি খেয়ে যাব। জামাল রেজা শাক নিয়েছে, তার বউ রান্না করে দিতে পারবে, তাতে কি, সে–ও গরম–গরম দুটো ভাত খেয়ে যাবে। গিমা শাক দিয়ে।
ঢাকায় ফিরতে ফিরতে আমাদের রাত হয়ে যাবে। ভাবির দুর্দশার কথা ভাবছিলাম। শাক কোটা কি সহজ কাজ নাকি? কুটে আবার রান্না করে দিতে হবে।
চরের তিনজন মানুষ এর মধ্যে আমাদের নিকটবর্তী হয়েছে, খেয়াল করি নাই। তারা তিনজন, আমরা তিনজন। তারা অ্যালিয়েন চোখে আমাদের দেখছে।
‘আফনেরা এনে কী করোইন গো?’—একজন বলল।
বুলবুল ভাই বিগলিত বিনয় ভাই হলেন, ‘এই কয়ডা গিমা শাক টুফাই (টুকাই না)-রে ভাই।’
‘গিমা শাক! গিমা শাক কই পাইলেন গো এনে?’
বুলবুল ভাই তাঁর আবিষ্কৃত গিমা শাকের বিস্তার দেখালেন।
ভুলভাল কিছু একটা হয়েছে।
বুলবুল ভাই মানুষের মুখ দেখেন, আমি তিন চরুয়ার মুখ দেখার চেষ্টা করলাম। তারা হাসল না। চোখ বড় করল। আমার মনে হলো তিনজন একসঙ্গে বলল, ‘গিমা শাক! এইতান তো যুগীর খ্যাতা ঘাস গো! গরুয়েও মুখ দেয় না।’
এই হলো অবস্থা।
কথাসাহিত্যিক বুলবুল চৌধুরীর জন্মদিন আজ। ১৬ আগস্ট। ৭৭তম জন্মদিন।
কাকতালীয়: বুলবুল চৌধুরীর ‘টুকা কাহিনী’ বই প্রথম ’৭৭-এ প্রকাশিত হয়েছিল।