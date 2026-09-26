টি এস এলিয়ট: তিন নারী, এক অস্থির জীবন

একজন কবি, যাঁর ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’ আধুনিক কবিতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। অথচ সেই কবিই আবার বিড়ালদের নিয়ে লিখেছিলেন মজার সব ছড়া, যেগুলো অবলম্বনে পরে তৈরি হয় বিশ্বখ্যাত সংগীতনাট্য ‘ক্যাটস’। আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা, সভ্যতার ভাঙন ও আধ্যাত্মিক সংকট ছিল তাঁর কবিতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবার সেই তিনিই বিড়ালের বিচিত্র স্বভাব নিয়ে লিখেছেন রসিকতা ও কৌতুকে ভরা ছড়া। একদিকে গভীর ও জটিল কবিতার জগৎ, অন্যদিকে নিছক আনন্দের জন্য লেখা বিড়ালের ছড়া—এই দুই বিপরীত সুরের মিলনেই টি এস এলিয়টের সাহিত্যিক সত্তার একটি অনন্য দিক ধরা পড়ে।
পুরো নাম টমাস স্টার্নস এলিয়ট—টি এস এলিয়ট। ১৮৮৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মিজৌরি অঙ্গরাজ্যের সেন্ট লুইসে তাঁর জন্ম। হার্ভার্ডে পড়াশোনা করেন; পরে প্যারিস ও অক্সফোর্ডেও দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯১৪ সালে ইংল্যান্ডে স্থায়ী হন এবং ১৯২৭ সালে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। জীবনের বড় অংশ কাটে ইংল্যান্ডে। কবিতার পাশাপাশি শিক্ষকতা, ব্যাংকের চাকরি, সাহিত্য সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজও করেছেন। ১৯৪৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। নোবেল পুরস্কারের ঘোষণায় বলা হয়েছিল, আধুনিক কবিতায় তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে এ সম্মান দেওয়া হয়েছে।
দর্শনের ছাত্র থেকে কবি
কবি হওয়ার আগে এলিয়ট ছিলেন দর্শনের ছাত্র। হার্ভার্ডে পড়ার সময় সাহিত্য নিয়ে তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে। ফরাসি কবি জুল লাফর্গসহ প্রতীকবাদী কবিদের লেখা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ১৯১০ ও ১৯১১ সালে তিনি লিখলেন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা—‘পোর্ট্রেট অব আ লেডি’, ‘প্রিলুডস’, ‘র্যাপসডি অন আ উইন্ডি নাইট’ এবং ‘দ্য লাভ সং অব জে. আলফ্রেড প্রুফ্রক’।
বিশেষ করে ‘প্রুফ্রক’ তাঁকে আলাদা করে চেনায়। কবিতার কেন্দ্রীয় মানুষটি আত্মসংশয়ে ভোগা, দ্বিধাগ্রস্ত এক নগরবাসী। তার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস নেই; মানুষের কাছে যেতে চায়, অথচ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয় তাকে পিছু টানে। সময় চলে যাচ্ছে—এই বোধ তাকে তাড়া করে।
এই মানুষটি শুধু একজন ব্যক্তির প্রতিকৃতি নয়। বিশ শতকের শুরুতে দ্রুত বদলে যাওয়া নগরজীবনে মানুষের নিঃসঙ্গতা, সংশয় ও আত্মসংকটের একটি নতুন কাব্যিক প্রতিরূপ হয়ে উঠেছিল সে।
পুরো নাম টমাস স্টার্নস এলিয়ট—টি এস এলিয়ট। ১৮৮৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মিজৌরি অঙ্গরাজ্যের সেন্ট লুইসে তাঁর জন্ম। হার্ভার্ডে পড়াশোনা করেন; পরে প্যারিস ও অক্সফোর্ডেও দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯১৪ সালে ইংল্যান্ডে স্থায়ী হন এবং ১৯২৭ সালে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। জীবনের বড় অংশ কাটে ইংল্যান্ডে।
কবিতাটি লেখা হয় ১৯১০-এর দশকের গোড়ায়। পরে ১৯১৫ সালে এটি প্রকাশিত হলে সাহিত্যজগতে এলিয়টের নাম ছড়িয়ে পড়ে।
পাউন্ডের হাত ধরে এলিয়টের সাহিত্যিক জীবনে এজরা পাউন্ডের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৪ সালে তাঁদের পরিচয় হয়। এলিয়টের কবিতা পড়ে পাউন্ড তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে সমকালীন সাহিত্যিক মহলে পরিচিত করতে সাহায্য করেন। ১৯১৫ সালে পাউন্ডের উদ্যোগে ‘প্রুফ্রক’ প্রকাশিত হয় ‘পোয়েট্রি’ পত্রিকায়।
পরে তাঁদের বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়। ১৯২২ সালে প্রকাশিত ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’-এর পাণ্ডুলিপি সম্পাদনাতেও পাউন্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এলিয়ট কবিতাটি তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলেন—‘ইল মিগলিয়র ফাব্রো’, দান্তের একটি পঙ্ক্তি থেকে নেওয়া, যার অর্থ মোটামুটি ‘শ্রেষ্ঠ কারিগর’।
তবে এলিয়টের কবিজীবন শুধু পাউন্ডের সহায়তায় তৈরি হয়নি। পাউন্ড দরজা খুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই দরজা পেরিয়ে যে স্বতন্ত্র কাব্যজগৎ এলিয়ট নির্মাণ করেছিলেন, তার দায়িত্ব ছিল তাঁর নিজের।
প্রেম, বিয়ে এবং অস্থির সংসার ১৯১৫ সালে এলিয়ট বিয়ে করেন ভিভিয়েন হেইগ-উডকে। বিয়ের শুরু থেকেই তাঁদের সম্পর্ক ছিল জটিল। ভিভিয়েনের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা ক্রমে গুরুতর হয়ে ওঠে। ১৯৩৩ সালের পর তাঁরা আলাদা থাকতেন। ১৯৩৮ সালে ভিভিয়েনকে একটি মানসিক চিকিৎসাকেন্দ্রে রাখা হয়। সেখানে ১৯৪৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। এলিয়টের ব্যক্তিজীবন ও ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’-এর মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। তাঁর দাম্পত্যের অস্থিরতা কবিতাটির কিছু অংশের পটভূমি বুঝতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু কবিতাটিকে শুধু একটি অসুখী দাম্পত্যের দলিল হিসেবে দেখলে তার ব্যাপ্তি কমিয়ে দেওয়া হয়। ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’ ব্যক্তিগত যন্ত্রণা ছাড়িয়ে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের ক্লান্তি, বিচ্ছিন্নতা, বিশ্বাসের সংকট এবং সাংস্কৃতিক ভাঙনকে ধারণ করে। ‘অনুর্বর ভূমি’র জন্ম ১৯২২ সালে প্রকাশিত হলো ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’—‘অনুর্বর ভূমি’। কবিতাটি প্রকাশের পর আধুনিক কবিতার জগতে যেন একটি বড় পরিবর্তন ঘটে।
কবিতাটিতে একই সঙ্গে এসে যায় পুরাণ, ধর্ম, পাশ্চাত্যের সাহিত্য ঐতিহ্য, ভারতীয় ধর্মীয় চিন্তা, আধুনিক নগরজীবন, যৌনতা, মৃত্যু, স্মৃতি ও একাকিত্ব। নানা কণ্ঠ, নানা ভাষা, নানা সময়ের সাহিত্যিক ইঙ্গিত একসঙ্গে মিশে তৈরি হয়েছে এর ভাঙাচোরা কাঠামো।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ যেন এক গভীর মানসিক ক্লান্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে। পুরোনো মূল্যবোধের অনেকটাই নড়বড়ে হয়ে গেছে। মানুষ বেঁচে আছে, কিন্তু জীবনের অর্থ নিয়ে নিশ্চিত নয়। এ অবস্থাকেই এলিয়ট কাব্যের ভাষায় ধরেছেন।
তবে এলিয়ট নিজে ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’-কে শুধু যুদ্ধের ফল হিসেবে দেখেননি। পরে তিনি বলেছিলেন, যুদ্ধ তাঁর ওপর এবং তাঁর প্রজন্মের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু যুদ্ধ না হলেও কবিতাটি হয়তো একই রকম হতে পারত।
এই কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’ কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার সরল প্রতিক্রিয়া নয়; এটি আধুনিক মানুষের গভীরতর সংকটের কবিতা।
১৯১৫ সালে এলিয়ট বিয়ে করেন ভিভিয়েন হেইগ-উডকে। বিয়ের শুরু থেকেই তাঁদের সম্পর্ক ছিল জটিল। ভিভিয়েনের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা ক্রমে গুরুতর হয়ে ওঠে। ১৯৩৩ সালের পর তাঁরা আলাদা থাকতেন। ১৯৩৮ সালে ভিভিয়েনকে একটি মানসিক চিকিৎসাকেন্দ্রে রাখা হয়। সেখানে ১৯৪৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।
কবি, সম্পাদক ও প্রকাশক ১৯২২ সালেই এলিয়ট ‘দ্য ক্রাইটেরিয়ন’ নামে একটি সাহিত্যপত্র শুরু করেন। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি এর সম্পাদক ছিলেন। ইউরোপীয় সাহিত্য ও চিন্তার জগতে পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
১৯২৫ সালে তিনি ফ্যাবার অ্যান্ড ফ্যাবারে যোগ দেন। পরে এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকও হন। কবি হিসেবে খ্যাতির পাশাপাশি প্রকাশক ও সম্পাদক হিসেবেও তাঁর প্রভাব বাড়তে থাকে। নতুন লেখকদের বই প্রকাশে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
সাহিত্য সমালোচক হিসেবেও তাঁর প্রভাব ছিল গভীর। ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভার সম্পর্ক, কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি ও কবিতার সম্পর্ক, সাহিত্যিক মূল্যবোধ—এসব বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ বিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যচিন্তায় দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।
এত গম্ভীর সাহিত্যিক পরিচয়ের আড়ালে অবশ্য অন্য এক এলিয়টও ছিলেন।
বিড়ালের রাজ্যে ‘ওল্ড পসাম’
এলিয়টের বিড়াল নিয়ে লেখা কবিতাগুলো প্রথমে কোনো বড় সাহিত্যিক প্রকল্প ছিল না। শিশুদের আনন্দ দেওয়ার জন্য লেখা ছড়া ও নানা রসিকতার মধ্য থেকেই ধীরে ধীরে তৈরি হয় বিড়ালদের সেই বিচিত্র জগৎ।
‘ওল্ড পসাম’ ছিল এলিয়টের ডাকনাম। এজরা পাউন্ড তাঁকে এই নামে ডাকতেন। পরে এই নামেই ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত বই ‘ওল্ড পসামের প্র্যাকটিক্যাল ক্যাটস’।
বইটিতে একের পর এক বিড়াল চরিত্র—জেলিকল, ম্যাকাভিটি, মুংজেরি, রামপেলটিজার, স্কিম্বলশ্যাঙ্কস—নিজস্ব স্বভাব ও কাণ্ডকারখানা নিয়ে হাজির হয়। এখানে সেই গম্ভীর এলিয়টকে পাওয়া যায় না, যাঁকে পাঠ করতে গিয়ে পাঠককে পুরাণ, ধর্ম ও দর্শনের গোলকধাঁধায় ঢুকতে হয়। এখানে তিনি খেলছেন শব্দ নিয়ে, ছন্দ নিয়ে, প্রাণীর স্বভাব নিয়ে। আর সেই ছড়াগুলোই বহু বছর পর নতুন জীবন পায় মঞ্চে।
১৯৭৮ সালে অ্যান্ড্রু লয়েড ওয়েবার এলিয়টের বিড়ালবিষয়ক কবিতাগুলোতে সুর বসিয়ে প্রথমবার সেগুলো শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করেন। পরে সেখান থেকেই তৈরি হয় ‘ক্যাটস’। ১৯৮১ সালে লন্ডনে এর প্রথম মঞ্চায়ন হয়। ১৯৮২ সালে ব্রডওয়েতে যায় এবং ১৯৮৩ সালে সাতটি টনি পুরস্কার জেতে।
ভাবা যায়, ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’-এর কবির লেখা বিড়ালের ছড়াই একদিন বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় সংগীতনাট্যের ভিত্তি হবে!
ধ্বংস থেকে আধ্যাত্মিকতার দিকে এলিয়টের কবিতার ভেতরেও এ সময় পরিবর্তন আসছিল।
১৯২৭ সালে তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং একই সময় অ্যাংলিকান ধর্মমতের সঙ্গে যুক্ত হন। ধর্ম তাঁর পরবর্তী কবিতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। ‘অ্যাশ-ওয়েডনেসডে’ এবং পরে ‘ফোর কোয়ার্টেটস’-এ তাঁর কবিতার ভাষা আরও আধ্যাত্মিক হয়ে ওঠে। ‘ফোর কোয়ার্টেটস’-এর চারটি কবিতা—‘বার্ন্ট নর্টন’, ‘ইস্ট কোকার’, ‘দ্য ড্রাই স্যালভেজেস’ ও ‘লিটল গিডিং’—সময়, স্মৃতি, মৃত্যু, ইতিহাস, বিশ্বাস ও মানুষের আত্মিক অনুসন্ধান নিয়ে লেখা।
পেছন ফিরে তাঁর জীবন দেখলে বিস্মিত হতে হয়। একদিকে ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’, ‘দ্য হলো মেন’, ‘অ্যাশ-ওয়েডনেসডে’ ও ‘ফোর কোয়ার্টেটস’—বিশ শতকের কবিতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। অন্যদিকে বিড়ালদের নিয়ে মজার ছড়া।
‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’-এ যেখানে ভাঙন ও অনুর্বরতার অনুভূতি প্রবল, ‘ফোর কোয়ার্টেটস’-এ সেখানে সেই ভাঙনের মধ্যেই অর্থের সন্ধান আছে। সময়ের প্রবাহের মধ্যেও এমন এক মুহূর্তের সন্ধান আছে, যেখানে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে অন্যভাবে অনুভব করতে পারে।
এ যেন একই কবির দীর্ঘ যাত্রা—শূন্যতা থেকে অর্থের দিকে, ভাঙন থেকে বিশ্বাসের দিকে।
এমিলি হেল
দীর্ঘ চিঠির সম্পর্ক এলিয়টের জীবনের আরেকটি জটিল অধ্যায় এমিলি হেলকে ঘিরে। তাঁদের পরিচয় ১৯১০-এর দশকের গোড়ায়। পরে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এলিয়ট হেলকে এক হাজারের বেশি চিঠি লিখেছিলেন। ২০২০ সালে সেই চিঠিগুলো গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত হলে সাহিত্যজগতে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়।
এই চিঠিগুলো এলিয়টের ব্যক্তিজীবন বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সেখানে এমন এক মানুষকে দেখা যায়, যাঁর আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, অনুশোচনা ও আত্মসংঘাত তাঁর প্রকাশিত লেখার চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিগত। তবে তাঁদের সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা ব্যাখ্যা ছিল। চিঠিগুলো প্রকাশের পর গবেষকেরা নতুন করে সম্পর্কটি মূল্যায়নের সুযোগ পেয়েছেন। তাই একে সরল প্রেমের গল্প হিসেবে দেখার চেয়ে জটিল, দীর্ঘস্থায়ী এক মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পর্ক হিসেবে দেখা বেশি সংগত।
৬৮ বছর বয়সে নতুন সংসার ভিভিয়েনের মৃত্যুর এক দশক পর, ১৯৫৭ সালে ৬৮ বছর বয়সে এলিয়ট বিয়ে করেন এস্মে ভ্যালেরি ফ্লেচারকে। ভ্যালেরি তখন ফ্যাবার অ্যান্ড ফ্যাবারে তাঁর সচিব হিসেবে কাজ করছিলেন। তাঁদের বয়সের ব্যবধান ছিল প্রায় ৩৮ বছর। বিয়েটি ছিল অত্যন্ত ব্যক্তিগত। পরে তাঁদের দাম্পত্যকে ঘনিষ্ঠজনেরা সুখী বলে বর্ণনা করেছেন। জীবনের শেষ পর্বে ভ্যালেরি এলিয়টের ব্যক্তিগত সঙ্গী হওয়ার পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যিক উত্তরাধিকার রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও নেন। ১৯৬৫ সালে এলিয়টের মৃত্যুর পর বহু বছর তিনি তাঁর লেখা, চিঠি ও সাহিত্যিক সম্পদের সংরক্ষণে কাজ করেন।
এখানেই এলিয়টের জীবনের একটি মর্মস্পর্শী বৈপরীত্য দেখা যায়। যে মানুষটির প্রথম দাম্পত্য ছিল অসুখী ও যন্ত্রণাময়, জীবনের শেষ দিকে এসে তিনি পেয়েছিলেন স্থিরতা ও ব্যক্তিগত শান্তির একটি পর্ব।
নোবেল ও বিতর্ক
১৯৪৮ সালে এলিয়ট সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। পুরস্কার দেওয়ার কারণ হিসেবে নোবেল কমিটি আধুনিক কবিতায় তাঁর ‘অগ্রগামী অবদান’-এর কথা বলেছিল।
তবে এলিয়টকে শুধু তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতির আলোয় দেখলে তাঁর সময়ের কিছু অস্বস্তিকর সত্য আড়াল হয়ে যায়। তাঁর কিছু কবিতা ও গদ্যে ইহুদিদের সম্পর্কে এমন ভাষা ও ধারণা রয়েছে, যেগুলো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ইহুদিবিদ্বেষের অভিযোগ উঠেছে। সাহিত্য সমালোচকেরা এটা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিষয়টি তাঁর সাহিত্যিক মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কিত অধ্যায়। তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্বকে স্বীকার করার পাশাপাশি এই বিতর্কও মনে রাখা দরকার। একজন বড় সাহিত্যিকের জীবন ও কাজ সব সময় একরৈখিক হয় না; তার মধ্যে প্রতিভা, সীমাবদ্ধতা, সময়ের প্রভাব এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস—সবই পাশাপাশি থাকে।
শেষ দৃশ্য
১৯৬৫ সালের ৪ জানুয়ারি লন্ডনে মারা যান টি এস এলিয়ট। বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।
পেছন ফিরে তাঁর জীবন দেখলে বিস্মিত হতে হয়। একদিকে ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’, ‘দ্য হলো মেন’, ‘অ্যাশ-ওয়েডনেসডে’ ও ‘ফোর কোয়ার্টেটস’—বিশ শতকের কবিতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। অন্যদিকে বিড়ালদের নিয়ে মজার ছড়া। একদিকে দর্শনের ছাত্র, অন্যদিকে ব্যাংকের কর্মচারী ও প্রকাশক। একদিকে কঠিন সাহিত্য সমালোচক, অন্যদিকে শিশুদের আনন্দ দেওয়ার জন্য ছড়া লেখা রসিক মানুষ। একদিকে ভাঙা দাম্পত্য, অন্যদিকে জীবনের শেষ দিকে পাওয়া শান্ত সংসার। আর তাঁর কবিতার দীর্ঘ যাত্রাটিও কম বিস্ময়কর নয়।
শুরুতে আছে নিঃসঙ্গতা। আছে আত্মসংশয়। আছে যুদ্ধোত্তর সভ্যতার ক্লান্তি। আছে ভাঙা বিশ্বাসের ধ্বংসস্তূপ। তারপর ধীরে ধীরে আসে ধর্ম, সময়, স্মৃতি ও আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধান।
সম্ভবত এখানেই টি এস এলিয়টের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। তিনি শুধু একটি ভেঙে পড়া পৃথিবীর কবি নন; তিনি সেই ভাঙনের মধ্যেও অর্থ খুঁজতে থাকা মানুষের কবি।
আর সেই কারণেই ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’-এর অনুর্বর ভূমি থেকে ‘ফোর কোয়ার্টেটস’-এর আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান পর্যন্ত তাঁর দীর্ঘ পথচলা আসলে একজন কবির নিজের ভেতরের যাত্রারও ইতিহাস।
যে কবি একদিন অনুর্বর ভূমির কথা লিখেছিলেন, জীবনের শেষ পর্বে এসে তাঁর নিজের জীবনেই যেন কিছুটা বসন্ত ফিরে এসেছিল। আর তাঁর সাহিত্যিক উত্তরাধিকার আমাদের মনে করিয়ে দেয়—একজন কবিকে বুঝতে হলে শুধু তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতার দিকে তাকালেই হয় না; দেখতে হয় তাঁর জীবনের বৈপরীত্যগুলোও।
সেখানে ভাঙা পৃথিবীর কবির পাশে হঠাৎ দেখা যায় কয়েকটি বিড়ালকে। আর সেই দৃশ্যটিই হয়তো এলিয়টকে আরও মানবিক করে তোলে।