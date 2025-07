উলনবাটোরের ট্রাফিক জ্যাম

তেমুজিনের দেশ মঙ্গোলিয়ায় অবশেষে সত্যিই পদার্পণ করেছি! রাজধানী উলনবাটোরের চেঙ্গিস খান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। বিশ্ববিজেতা চেঙ্গিস খানের আসল নাম তেমুজিন। চেঙ্গিস খান তাঁর উপাধি। তিনি রাজাদের রাজা! মঙ্গোলরা তাঁকে ডাকে চিঙ্গিজ খান নামে। সব মঙ্গোল ও তুর্কি উপজাতিদের ঐক্যবদ্ধ করার কারণে গোত্রপ্রধানরা তাঁকে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খান উপাধি দেন। তেমুজিনের গল্প পরে হবে। সবে তো এলাম।

বিনা বাক্যব্যয়ে মঙ্গোলিয়া ইমিগ্রেশন পার হলাম। বাক্স-পেটরা পেলাম অল্প সময়ের মধ্যেই। এয়ারপোর্টের ইন্টারনেট ব্যবহার করলাম। ফোন খুলতেই ভেসে উঠল মঙ্গোলিয়ার গাইড তুসিনতুরের খুদে বার্তা—‘Eliza waiting for you! Welcome to Mongolia.’