শিল্প ও সাহিত্য কেবল বাস্তবতার অনুকরণ নয়; বরং মানুষ, সমাজ ও ইতিহাসকে নতুনভাবে আবিষ্কারের এক সৃজনশীল প্রক্রিয়া। ফরাসি লেখক ও শিল্পচিন্তক অঁদ্রে মালরোর (৩ নভেম্বর ১৯০১—২৩ নভেম্বর ১৯৭৬) শিল্পভাবনায় এই উপলব্ধি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক রূপান্তর ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার দিকে তাকিয়ে তিনি অনুসন্ধান করেছেন, একটি সমাজের আমূল পরিবর্তন মানুষের চিন্তা, রুচি, মনস্তত্ত্ব ও জীবনবোধকে কীভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর কাছে প্রশ্নটি শুধু নতুন সমাজ নির্মাণের নয়, সেই সমাজে নতুন মানুষের আবির্ভাবেরও। এই অনুসন্ধানের সূত্র ধরে শিল্প ও মতাদর্শের পারস্পরিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পুনর্নির্মাণ, বাস্তবতার শিল্পিত রূপান্তর এবং মানুষের অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব তাঁর চিন্তার কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে। মালরোর দৃষ্টিতে, শিল্প কোনো প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শের নিছক প্রতিফলন নয়; বরং মানুষের জীবন্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করা এবং মানবসত্তার অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাকে উন্মোচনের এক সৃজনশীল ক্ষেত্র।
সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে মালরোর আগ্রহ কেবল একটি নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার রাজনৈতিক সাফল্য বা ব্যর্থতা বোঝার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, একটি সমাজ যখন নিজেকে আমূল পরিবর্তন করার চেষ্টা করে, তখন সেই পরিবর্তন মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, রুচি ও জীবনবোধকে কীভাবে প্রভাবিত করে। পুরোনো সামাজিক কাঠামো ভেঙে নতুন সমাজ নির্মাণের প্রক্রিয়ায় মানুষের মানসিক জগতে কী ধরনের রূপান্তর ঘটে, সেটিই ছিল তাঁর অনুসন্ধানের অন্যতম প্রধান বিষয়। তাঁর দৃষ্টিতে, সোভিয়েত সমাজে যে নতুন মানুষ গড়ে উঠছিল, তার সঙ্গে বুর্জোয়া সমাজের মানুষের পার্থক্য ছিল অনেকটা ততটাই গভীর, যতটা বুর্জোয়া সমাজের মানুষের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মানুষের পার্থক্য।
তবে নতুন মানুষ গড়ে তোলার ঘোষণা এবং বাস্তবে নতুন মানুষের আবির্ভাব এক বিষয় নয়। কোনো সমাজ নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে আদর্শিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের অর্জনের ব্যবধান থাকতে পারে। তাই একটি সমাজকে বুঝতে হলে শুধু তার রাজনৈতিক তত্ত্ব, দার্শনিক ঘোষণা কিংবা আদর্শিক প্রচার বিশ্লেষণ করলেই চলে না; মানুষের দৈনন্দিন আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার দিকেও নজর দিতে হয়। মালরো মনে করতেন, সোভিয়েত সমাজকে যথার্থভাবে বুঝতে হলে বিমূর্ত তত্ত্বের পাশাপাশি এমন কিছু বাস্তব দলিল ও অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ জরুরি, যা মানুষের প্রকৃত মনস্তত্ত্বকে উন্মোচিত করতে পারে।
রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা থেকে একটি সমাজের প্রকৃত মনস্তত্ত্ব সব সময় বোঝা যায় না। কিন্তু সংকট, মতবিরোধ, অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাস্তব প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষের চিন্তা ও আচরণের বহু দিক প্রকাশিত হয়। মানুষের প্রকৃতি বুঝতে হলে তাই শুধু তার ঘোষিত বিশ্বাস নয়, তার বাস্তব আচরণ এবং সেই আচরণের পেছনে কাজ করা দ্বন্দ্বগুলোকেও গুরুত্ব দিতে হয়।
এ প্রসঙ্গে তিনি সোভিয়েত আমলের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শুদ্ধি অভিযানগুলোর কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে, এসব অভিযান পরিচালনাকারী কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের কার্যবিবরণী প্রকাশ করা হলে সোভিয়েত সমাজের অন্তর্গত বাস্তবতা সম্পর্কে অনেক গভীর ধারণা পাওয়া যেত। কারণ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা থেকে একটি সমাজের প্রকৃত মনস্তত্ত্ব সব সময় বোঝা যায় না। কিন্তু সংকট, মতবিরোধ, অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাস্তব প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষের চিন্তা ও আচরণের বহু দিক প্রকাশিত হয়। মানুষের প্রকৃতি বুঝতে হলে তাই শুধু তার ঘোষিত বিশ্বাস নয়, তার বাস্তব আচরণ এবং সেই আচরণের পেছনে কাজ করা দ্বন্দ্বগুলোকেও গুরুত্ব দিতে হয়।
মালরোর এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমাজবিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত শিক্ষা রয়েছে। কোনো সমাজকে বাইরে থেকে বিচার করে তার সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সহজ, কিন্তু সেই সমাজের মানুষের অভিজ্ঞতার ভেতরে প্রবেশ করা অনেক কঠিন। মানুষ যে আদর্শে বিশ্বাস করে, বাস্তবে তার আচরণ সব সময় সেই আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক চাপ, ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে সংঘাত তৈরি হতে পারে। এই সংঘাতকে বাদ দিয়ে সমাজকে ব্যাখ্যা করলে তার জীবন্ত বাস্তবতা অধরাই থেকে যায়।
একই কারণে মালরো সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কেও গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল, সমবায় খামারে কর্মরত সোভিয়েত কৃষক যখন তলস্তয় কিংবা গোগোলের মতো লেখকের রচনা পড়েন, তখন তিনি সেগুলোকে কীভাবে গ্রহণ করেন। কেবল একজন কৃষক এসব সাহিত্য পড়েন—এই তথ্যের মধ্যেই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সম্পূর্ণ অর্থ নিহিত নেই। বরং তিনি কী বোঝেন, কোন চরিত্রের সঙ্গে নিজের জীবনের মিল খুঁজে পান, কোন অভিজ্ঞতাকে নিজের বলে অনুভব করেন এবং পুরোনো সাহিত্যকে নিজের সময়ের আলোকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেন, তা জানাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
এখানেই মালরোর সাহিত্যভাবনার একটি মৌলিক দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সংস্কৃতি কোনো স্থির সম্পদ নয়, যা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে অপরিবর্তিত অবস্থায় স্থানান্তরিত হয়। প্রতিটি যুগ তার পূর্ববর্তী যুগের চিন্তা, সাহিত্য, শিল্প ও জ্ঞানকে গ্রহণ করে, কিন্তু সেই গ্রহণের মধ্য দিয়েই উত্তরাধিকারকে নতুনভাবে নির্মাণ করে। বুর্জোয়া সমাজ যেমন সামন্ততান্ত্রিক যুগের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে নিজের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা অনুযায়ী রূপান্তরিত করেছিল, তেমনি শ্রমিকশ্রেণিও অতীতের সংস্কৃতিকে নিজের সামাজিক অবস্থান ও জীবনবোধের আলোকে নতুন অর্থ দিতে পারে।
সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তাই শুধু সংরক্ষণের বিষয় নয়; তাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে নতুনভাবে বিকশিত করার বিষয়ও বটে। অতীতকে অস্বীকার না করে তার ভেতর থেকে নতুন সম্ভাবনা আবিষ্কার করা এবং বর্তমানের অভিজ্ঞতার আলোকে তাকে পুনর্ব্যাখ্যা করা—এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সংস্কৃতি জীবন্ত থাকে। মালরোর চিন্তায় শিল্প ও সমাজের সম্পর্কের তাৎপর্য এখানেই: শিল্প অতীতের স্মারক হয়ে থাকে না, বরং প্রতিটি নতুন প্রজন্মের কাছে নতুন করে আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা বহন করে।
এই প্রক্রিয়ায় পাঠক নিছক গ্রহণকারী নন; তিনিও অর্থ নির্মাণের অংশীদার। একটি সাহিত্যকর্মের অর্থ লেখকের অভিপ্রায়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ থাকে না। পাঠকের অভিজ্ঞতা, তার সামাজিক বাস্তবতা এবং তার সময়ের প্রশ্নের সঙ্গে সাহিত্যকর্মটির সংযোগ তৈরি হলে নতুন অর্থের জন্ম হয়। ফলে একই উপন্যাস ভিন্ন যুগে, ভিন্ন শ্রেণির পাঠকের কাছে কিংবা ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে সম্পূর্ণ আলাদা তাৎপর্য অর্জন করতে পারে।
মালরো এই সত্যকে বোঝাতে শিল্পকর্মকে পাথরের পরিবর্তে বীজের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। পাথর যেখানে নিজের রূপ অক্ষুণ্ণ রেখে পড়ে থাকে, বীজ সেখানে নতুন মাটিতে পড়ে ভিন্ন পরিবেশের প্রভাবে অঙ্কুরিত হয়। তার বিকাশ নির্ভর করে মাটির গুণাগুণ, জলবায়ু এবং চারপাশের পরিবেশের ওপর। তেমনি একটি শিল্পকর্মও যে সমাজে জন্ম নেয়, তার বাইরেও নতুন সমাজে নতুন অর্থে বিকশিত হতে পারে। শিল্পের এই পরিবর্তনশীলতা তার দুর্বলতা নয়; বরং তার প্রাণশক্তির অন্যতম উৎস।
সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তাই শুধু সংরক্ষণের বিষয় নয়; তাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে নতুনভাবে বিকশিত করার বিষয়ও বটে। অতীতকে অস্বীকার না করে তার ভেতর থেকে নতুন সম্ভাবনা আবিষ্কার করা এবং বর্তমানের অভিজ্ঞতার আলোকে তাকে পুনর্ব্যাখ্যা করা—এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সংস্কৃতি জীবন্ত থাকে। মালরোর চিন্তায় শিল্প ও সমাজের সম্পর্কের তাৎপর্য এখানেই: শিল্প অতীতের স্মারক হয়ে থাকে না, বরং প্রতিটি নতুন প্রজন্মের কাছে নতুন করে আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা বহন করে।
২.
শিল্পের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক নিয়ে মালরোর চিন্তা প্রচলিত ধারণার বাইরে বিস্তৃত। সাধারণভাবে মনে করা হয়, শিল্পের প্রধান কাজ হলো বাস্তব জীবনকে যথাসম্ভব বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরা। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শিল্পীর সাফল্য নির্ভর করে তিনি কতটা নির্ভুলভাবে বাইরের জগতের প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করতে পারলেন, তার ওপর। কিন্তু মালরোর মতে, শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তবতা বলতে এমন কোনো নিরপেক্ষ ও চূড়ান্ত বিষয়কে বোঝায় না, যাকে শিল্পী কোনো মধ্যস্থতা ছাড়াই হুবহু তুলে ধরতে পারেন। কারণ, বাস্তবতা থেকে কী নির্বাচন করা হবে এবং নির্বাচিত বিষয়গুলোকে কীভাবে বিন্যস্ত করা হবে, সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে।
আলোকচিত্রের উদাহরণ দিয়েও মালরো এই যুক্তিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। আলোকচিত্রকে অনেক সময় বাস্তবতার সবচেয়ে নির্ভুল ও নিরপেক্ষ প্রতিরূপ বলে মনে করা হয়। কিন্তু একটি আলোকচিত্রের ক্ষেত্রেও আলোকচিত্রীর নির্বাচন, দৃষ্টিকোণ, আলো, দূরত্ব এবং বিষয়বস্তুর বিন্যাস ছবির অর্থ নির্ধারণ করে। একই মানুষ বা ঘটনাকে ভিন্নভাবে ধারণ করলে ভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তি তৈরি হতে পারে। এমনকি আলোকচিত্রী যদি নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে না-ও চান, তবু তাঁর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছবিতে প্রবেশ করে।
একজন শিল্পী বাইরের জগতের প্রতি অনুগত থেকে তার দৃশ্যমান রূপকে যথাসম্ভব বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। আবার তিনি সেই জগতের উপাদানগুলোকে নিজের অনুভূতি, চিন্তা ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই তাঁর নির্বাচনের ভূমিকা অনিবার্য। বাস্তবতার অসংখ্য ঘটনার মধ্য থেকে কিছু ঘটনা তুলে ধরা, কোনো চরিত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া, একটি দৃশ্যকে অন্য দৃশ্যের আগে বা পরে স্থাপন করা কিংবা কোনো অভিজ্ঞতাকে নির্দিষ্ট আবহে উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে শিল্পী তাঁর নিজস্ব জগৎ নির্মাণ করেন।
চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি তুলনামূলকভাবে সহজে বোঝা যায়। ক্যামেরা কোনো দৃশ্য ধারণ করে, কিন্তু সেই দৃশ্যের কোন অংশ দর্শক দেখবেন, কোন অংশ বাদ পড়বে এবং বিভিন্ন দৃশ্য কীভাবে একটির সঙ্গে আরেকটি যুক্ত হবে, তা নির্ধারণ করে সম্পাদনা। একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যকে ভিন্ন ক্রমে সাজালে চলচ্চিত্রের অর্থও বদলে যেতে পারে। ফলে ক্যামেরায় ধারণ করা দৃশ্য বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও চূড়ান্ত চলচ্চিত্র কেবল সেই বাস্তবতার যান্ত্রিক অনুলিপি নয়। অন্য শিল্পমাধ্যমেও একই নীতি কার্যকর, যদিও সেখানে নির্বাচন ও বিন্যাসের প্রক্রিয়াটি অনেক সময় সরাসরি চোখে পড়ে না।
এই কারণেই মালরো মনে করতেন, শিল্পীর মতাদর্শ শিল্পকর্ম নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। মতাদর্শ বলতে এখানে শুধু কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য কিংবা কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাসকে বোঝায় না। এর মধ্যে রয়েছে শিল্পীর সামাজিক অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষের প্রতি তাঁর ধারণা এবং পৃথিবীকে বোঝার নিজস্ব পদ্ধতি। এসব উপাদান সচেতনভাবে কিংবা অচেতনভাবে শিল্পীর নির্বাচন ও বিন্যাসকে প্রভাবিত করে। তিনি কোন ঘটনাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করবেন, কোন চরিত্রের অভিজ্ঞতাকে সামনে আনবেন এবং কোন দ্বন্দ্বকে উপেক্ষা করবেন, তার পেছনে এই দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা থাকে।
তবে শিল্পীর মতাদর্শই একমাত্র নির্ধারক নয়। পাঠক বা দর্শকেরও নিজস্ব মতাদর্শ রয়েছে, যা শিল্পকর্মের গ্রহণ ও মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে। মালরো এ প্রসঙ্গে ফরাসি ও সোভিয়েত পাঠকের রুচির পার্থক্য তুলে ধরেছিলেন। ফরাসি পাঠক সোভিয়েত উপন্যাসের একঘেয়েমি নিয়ে অভিযোগ করতে পারেন, অথচ তাঁর নিজের সমাজে জনপ্রিয় বহু প্রেমের উপন্যাস সোভিয়েত পাঠকের কাছে একই ধরনের ও একঘেয়ে মনে হতে পারে। এই উদাহরণ দেখায়, সাহিত্যিক রুচি কোনো সর্বজনীন ও অপরিবর্তনীয় মানদণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যে বিষয় একটি সমাজের পাঠকের কাছে আকর্ষণীয়, অন্য সমাজের পাঠকের কাছে সেটি ততটা অর্থবহ না–ও হতে পারে।
একটি সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নে তাই শুধু রচনাটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নয়, পাঠকের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাও বিবেচনায় নিতে হয়। কোনো উপন্যাসের ভাষা, চরিত্র, প্রেম, সংঘাত কিংবা জীবনদর্শন সম্পর্কে পাঠকের প্রতিক্রিয়া তার নিজস্ব সমাজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত। পাঠক নিজের অজান্তেই পরিচিত মূল্যবোধের সাহায্যে অপরিচিত সাহিত্যকে বিচার করেন। ফলে অন্য সমাজের সাহিত্যকে বোঝার জন্য শুধু ভাষাগত অনুবাদ যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সচেতনতা।
আলোকচিত্রের উদাহরণ দিয়েও মালরো এই যুক্তিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। আলোকচিত্রকে অনেক সময় বাস্তবতার সবচেয়ে নির্ভুল ও নিরপেক্ষ প্রতিরূপ বলে মনে করা হয়। কিন্তু একটি আলোকচিত্রের ক্ষেত্রেও আলোকচিত্রীর নির্বাচন, দৃষ্টিকোণ, আলো, দূরত্ব এবং বিষয়বস্তুর বিন্যাস ছবির অর্থ নির্ধারণ করে। একই মানুষ বা ঘটনাকে ভিন্নভাবে ধারণ করলে ভিন্ন ধরনের অভিব্যক্তি তৈরি হতে পারে। এমনকি আলোকচিত্রী যদি নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতে না-ও চান, তবু তাঁর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছবিতে প্রবেশ করে।
মালরো ফরাসি ও রুশ সাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করতে গিয়ে এই পার্থক্যটিকে আরও স্পষ্ট করেছিলেন। তাঁর মতে, ফরাসি সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা মানুষের আচরণের নিয়ম ও সূত্র আবিষ্কারের দিকে মনোযোগী। স্তাঁদাল ও লাকলোর রচনায় মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং আচরণের পেছনে কাজ করা প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই ধারায় মানুষের আচরণকে ব্যাখ্যাযোগ্য সম্পর্ক ও নিয়মের মধ্যে বোঝার চেষ্টা লক্ষ করা যায়।
প্রথম যুগের আলোকচিত্রগুলোর দিকে তাকালে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। একসময় সেগুলোকে আধুনিক আলোকচিত্রের তুলনায় সরল ও ব্যক্তিগত প্রকাশভঙ্গি থেকে মুক্ত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আজ সেগুলোর মধ্যেও আমরা একটি স্বতন্ত্র শৈলী দেখতে পাই। তাদের গম্ভীরতা, স্থিরতা ও আনুষ্ঠানিক বিন্যাস আমাদের বাইজেন্টাইন যুগের দেয়ালচিত্রের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ যে ছবিগুলো একসময় কেবল বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল, সময়ের ব্যবধানে সেগুলোও বিশেষ শিল্পরীতির নিদর্শন হয়ে উঠেছে।
এ থেকে বোঝা যায়, কোনো শিল্পকর্মের অর্থ শুধু নির্মাণের সময়কার উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেখার পদ্ধতি বদলে যায়, ফলে একই শিল্পকর্ম নতুন তাৎপর্য লাভ করে। শিল্পের ইতিহাস তাই শুধু শিল্পকর্মের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস নয়; মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে পরিবর্তিত হয়, তারও ইতিহাস।
মালরোর এই উপলব্ধি শিল্পের স্বাধীনতা এবং তার সামাজিক দায়—উভয় বিষয় নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করে। শিল্পী বাস্তবতার অনুকরণ করতে পারেন, আবার বাস্তবতার ভেতর থেকে এমন কোনো সত্যও আবিষ্কার করতে পারেন, যা সাধারণ দৃষ্টিতে সহজে ধরা পড়ে না। তাঁর কাজ কেবল দৃশ্যমান ঘটনাকে পুনরাবৃত্তি করা নয়; বরং সেই ঘটনার নির্বাচন, বিন্যাস ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উন্মোচন করা। এই কারণেই শিল্পকে নিছক অনুকরণ হিসেবে দেখলে তার সৃজনশীল শক্তির একটি বড় অংশ অদেখা থেকে যায়।
৩.
শিল্প ও মতাদর্শের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মালরো সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই শিল্পনীতি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল। এর লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের অভিজ্ঞতা, শ্রমজীবী মানুষের জীবন, সমষ্টিগত প্রচেষ্টা এবং নতুন সমাজের আদর্শকে শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা। মালরোর পর্যবেক্ষণে, এই নীতির কার্যকারিতার একটি কারণ ছিল সোভিয়েত সমাজের তৎকালীন বাস্তবতার নাটকীয় প্রকৃতি। গৃহযুদ্ধ, বিপ্লব, পুনর্গঠন, সামাজিক রূপান্তর এবং বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের মতো ঘটনা সেই সমাজকে এমন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করেছিল, যার মধ্যে রোমাঞ্চ ও নাটকীয়তার উপাদান ছিল প্রবল।
এখানে তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য হলো, কোনো শিল্পনীতি কতটা কার্যকর হবে, তা কেবল তার তাত্ত্বিক সৌন্দর্যের ওপর নির্ভর করে না; যে বাস্তবতায় তা প্রয়োগ করা হচ্ছে, তার প্রকৃতির ওপরও নির্ভর করে। একটি মতাদর্শ যখন সমাজের জীবন্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে, তখন তা শিল্পীর কাছে শক্তিশালী প্রকাশমাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা যদি মতাদর্শের নির্ধারিত কাঠামোর সঙ্গে মেলে না, তাহলে শিল্পের সামনে নতুন সমস্যা দেখা দেয়। কারণ, জীবনের সব অভিজ্ঞতা কোনো পূর্বনির্ধারিত তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না।
এই প্রসঙ্গে মালরো মনস্তত্ত্বের একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝার অর্থ কি কেবল তার আচরণকে বর্ণনা করা, নাকি সেই আচরণের অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কার করা? তাঁর মতে, মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের লক্ষ্য শুধু পরিচিত ঘটনাকে পুনরুৎপাদন করা নয়; বরং সেই ঘটনাগুলোর মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করা, যা আগে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়নি। আর নতুন আবিষ্কারগুলোকে একটি সুসংবদ্ধ ব্যাখ্যার মধ্যে সাজাতে গেলে কোনো না কোনো মতাদর্শিক কাঠামো গড়ে ওঠে।
তবে এই প্রক্রিয়া সরলরৈখিক নয়। মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা কখনো কখনো প্রচলিত মতাদর্শের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। জীবনের কোনো ঘটনা এমন হতে পারে, যার ব্যাখ্যা প্রচলিত ধারণা দিয়ে সম্পূর্ণভাবে করা যায় না। তখন শিল্পী যদি সেই ঘটনাকে প্রচলিত ব্যাখ্যার অধীন করে ফেলেন, তবে তার স্বতন্ত্র তাৎপর্য হারিয়ে যেতে পারে। বরং তিনি যদি ঘটনাটিকে তার বাস্তব জটিলতাসহ উপস্থাপন করেন, তাহলে সেই অভিজ্ঞতা থেকে নতুন উপলব্ধির জন্ম হতে পারে।
এই প্রক্রিয়াকে তিনটি পর্যায়ে বোঝা যায়। প্রথমত, জীবনের কিছু ঘটনা প্রচলিত মতাদর্শের ব্যাখ্যার সঙ্গে খাপ খায় না। দ্বিতীয়ত, শিল্পী সেই ঘটনাগুলোকে পূর্বনির্ধারিত ব্যাখ্যার বাইরে এনে বাস্তব অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র রূপে তুলে ধরেন। তৃতীয়ত, এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে পাশাপাশি রেখে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করলে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হতে পারে। এভাবে শিল্প শুধু প্রচলিত মতাদর্শের প্রচারমাধ্যম হয়ে থাকে না; কখনো কখনো তা নতুন চিন্তা ও নতুন মতাদর্শের জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রও হয়ে ওঠে।
এই ধারণার মধ্য দিয়ে মালরো শিল্পের অনুসন্ধানী শক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। শিল্পীর কাজ সব সময় সমাজের কাছে প্রস্তুত উত্তর পৌঁছে দেওয়া নয়। অনেক সময় তাঁর কাজ হলো এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা, যেগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণাকে অস্বস্তিতে ফেলে। যে অভিজ্ঞতা সাধারণভাবে উপেক্ষিত, যে অনুভূতিকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয় না কিংবা যে দ্বন্দ্বকে প্রচলিত যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, শিল্পী সেগুলোকে দৃশ্যমান করে তুলতে পারেন। এর মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের জীবন ও সমাজকে নতুনভাবে বুঝতে শেখে।
মালরো ফরাসি ও রুশ সাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করতে গিয়ে এই পার্থক্যটিকে আরও স্পষ্ট করেছিলেন। তাঁর মতে, ফরাসি সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা মানুষের আচরণের নিয়ম ও সূত্র আবিষ্কারের দিকে মনোযোগী। স্তাঁদাল ও লাকলোর রচনায় মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং আচরণের পেছনে কাজ করা প্রবণতাগুলো চিহ্নিত করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই ধারায় মানুষের আচরণকে ব্যাখ্যাযোগ্য সম্পর্ক ও নিয়মের মধ্যে বোঝার চেষ্টা লক্ষ করা যায়।
অন্যদিকে তলস্তয় ও দস্তয়েভস্কির মতো রুশ লেখকদের রচনায় মানুষের মনস্তত্ত্বের এমন কিছু দিক প্রকাশিত হয়, যা সরল যুক্তির সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন। মানুষের অনুভূতি অনেক সময় পরস্পরবিরোধী হয়। ভালোবাসার মধ্যে ঘৃণা, মমতার মধ্যে বিরক্তি, আকর্ষণের মধ্যে প্রত্যাখ্যান কিংবা নৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার সংঘাত একই মানুষের মধ্যে একসঙ্গে উপস্থিত থাকতে পারে। মানুষের এই জটিলতাকে কেবল একটি যুক্তিসংগত সূত্রে আবদ্ধ করা যায় না।
দস্তয়েভস্কির সাহিত্য এই দ্বন্দ্বময় মনস্তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। তাঁর চরিত্রগুলো প্রায়ই নিজেদের মধ্যেই সংঘাতে লিপ্ত থাকে। তারা যা চায়, সব সময় তা করে না; যা বিশ্বাস করে, সব সময় সেই অনুযায়ী আচরণও করে না। কখনো তারা একই ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা ও ঘৃণা অনুভব করে, কখনো নিজের নৈতিক অবস্থানের বিরুদ্ধেই কাজ করে, আবার কখনো এমন সত্যের মুখোমুখি হয়, যা তাদের পূর্ববর্তী বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চরিত্রগুলোকে জীবন্ত ও জটিল করে তোলে।
মানুষের মধ্যে বিপরীত অনুভূতির সহাবস্থানকে মালরো বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যায়, ফরাসি ধ্রুপদি ট্র্যাজেডিতে ভালোবাসার মধ্যে ঘৃণার উপস্থিতিকে প্রায়ই ক্রোধের ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হতো। অর্থাৎ একটি অনুভূতিকে অন্য একটি অনুভূতির কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করে তার যৌক্তিক বিন্যাস তৈরি করা হতো। কিন্তু দস্তয়েভস্কির মতো লেখকদের রচনায় ভালোবাসা ও ঘৃণা একই মানসিক অভিজ্ঞতার মধ্যে পাশাপাশি থাকতে পারে। একটিকে অন্যটির মধ্যে বিলীন না করেও তাদের সহাবস্থান দেখানো সম্ভব।
এই পার্থক্য কেবল সাহিত্যিক কৌশলের পার্থক্য নয়; মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচায়ক। মানুষকে যদি এমন একটি সত্তা হিসেবে দেখা হয়, যার প্রতিটি আচরণের পেছনে একটি নির্দিষ্ট ও সুসংগত কারণ রয়েছে, তাহলে তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচনা করার প্রবণতা তৈরি হতে পারে। কিন্তু মানুষকে যদি পরিবর্তনশীল, দ্বন্দ্বপূর্ণ ও বহুমাত্রিক সত্তা হিসেবে দেখা হয়, তাহলে সেই বিরোধগুলোই তার মনস্তত্ত্ব বোঝার প্রধান উপাদান হয়ে ওঠে।
এই অর্থে মনস্তাত্ত্বিক সাহিত্য মানুষের অভিজ্ঞতাকে সরলীকরণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এটি দেখায়, মানুষের সত্য সব সময় সুসংবদ্ধ যুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। কখনো পরস্পরবিরোধী অনুভূতিগুলোর সম্মিলিত উপস্থিতিই মানুষের অভিজ্ঞতাকে যথার্থভাবে প্রকাশ করে। শিল্পের শক্তি এখানেই যে এটি এমন বাস্তবতাকেও প্রকাশ করতে পারে, যা কোনো সহজ সূত্রের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়ে না।
৪.
মালরোর মতে, মানুষের মনস্তত্ত্বের গভীর অনুসন্ধান এক অর্থে আদর্শবাদী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কারণ, মানুষকে নিয়ে কোনো পূর্বনির্ধারিত ধারণা যখন তার বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, তখন অনেক সময় সেই ধারণার সঙ্গে অসংগত ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু সাহিত্য যখন মানুষের দ্বন্দ্ব, দুর্বলতা, আকাঙ্ক্ষা ও অনিশ্চয়তাকে গুরুত্ব দেয়, তখন তা প্রচলিত ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করতে পারে। এর মধ্য দিয়ে মানুষ সম্পর্কে নতুন উপলব্ধির পথ খুলে যায়।
তবে মালরো মনে করতেন, বস্তুবাদী দর্শনের পরিসরে মনস্তত্ত্বের প্রশ্নটি ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। সেখানে মানুষের মানসিক জীবনকে তার সামাজিক পরিবেশ, আচরণ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত করে বোঝার প্রশ্ন সামনে আসে। কিন্তু সোভিয়েত সমাজে মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা ভবিষ্যতে ঠিক কোন রূপ নেবে, তা নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন মানুষের আচরণ, সামাজিক সম্পর্ক এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তনের দীর্ঘ ও গভীর বিশ্লেষণ।
এই অবস্থান থেকে মালরোর সাহিত্যচিন্তার আরেকটি তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। মানুষের মনস্তত্ত্বকে বোঝার জন্য শুধু বাহ্যিক আচরণ পর্যবেক্ষণ করলেই চলে না; সেই আচরণের মধ্যে নিহিত দ্বন্দ্ব ও অভিজ্ঞতার সম্পর্কও অনুসন্ধান করতে হয়। আবার মানুষের অন্তর্জগৎকে সামাজিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেও বোঝা যায় না। ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা, নৈতিকতা, ভয়, ভালোবাসা এবং ঘৃণা একটি বৃহত্তর সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিসরের মধ্যে গড়ে ওঠে। ফলে সাহিত্য যখন ব্যক্তির মনোজগৎকে অনুসন্ধান করে, তখন একই সঙ্গে সমাজ ও ইতিহাসের গভীরতর বাস্তবতাকেও স্পর্শ করে।
ফরাসি সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মালরোর পর্যবেক্ষণেও এই মানুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর মতে, ফ্লবেয়ার থেকে মালার্মে পর্যন্ত যে সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছিল, সেখানে নান্দনিক মূল্যবোধকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। শিল্পের স্বতন্ত্র সৌন্দর্য, ভাষার নির্মাণ এবং রচনার শৈল্পিক উৎকর্ষ ছিল সেই ধারার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মালরোর ধারণা ছিল, এই সাহিত্যধারা তার প্রভাবশালী অবস্থান হারাচ্ছে এবং ফরাসি সাহিত্য নতুন একটি প্রবণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—মানুষের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা।
মানুষের কাছে ফিরে যাওয়া বলতে অবশ্য শিল্পের সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা বোঝায় না। বরং এর অর্থ হলো, শিল্পের নান্দনিক সাফল্যকে মানুষের জীবন, অভিজ্ঞতা ও সংকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে না। সাহিত্যকে মানুষের বাস্তবতা, সামাজিক দ্বন্দ্ব, নৈতিক সংকট এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সঙ্গে নতুনভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। শিল্পের সৌন্দর্য তখন শুধু ভাষার অলংকার কিংবা রচনার নিখুঁত বিন্যাসে সীমাবদ্ধ থাকে না; মানুষের অভিজ্ঞতার গভীরতা প্রকাশ করার মধ্য দিয়েও তা অর্জিত হয়।
এই পরিবর্তনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কও মালরো বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মতে, ফরাসি সাহিত্যের ভবিষ্যৎ রূপ অনেকাংশে নির্ভর করবে আগামী দিনের রাজনৈতিক ঘটনাবলির ওপর। কারণ, সাহিত্য কোনো শূন্যস্থানে বিকশিত হয় না। যুদ্ধ, বিপ্লব, সামাজিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক সংকট এবং ক্ষমতার পরিবর্তন মানুষের জীবন ও চিন্তাকে প্রভাবিত করে। এসব পরিবর্তন লেখকের সামনে নতুন বিষয়, নতুন দ্বন্দ্ব এবং নতুন ভাষার প্রয়োজন হাজির করে।
তবে রাজনৈতিক বাস্তবতা সাহিত্যের ওপর প্রভাব ফেললেও সাহিত্যকে কেবল রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। একজন লেখক তাঁর সময়ের ঘটনাকে গ্রহণ করেন নিজের কল্পনা, অভিজ্ঞতা ও শিল্পবোধের মাধ্যমে। ফলে একই রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকেও ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিক রূপের জন্ম হতে পারে। কেউ ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ দেন, কেউ তার নৈতিক তাৎপর্য অনুসন্ধান করেন, কেউ ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে সামনে আনেন, আবার কেউ সামাজিক পরিবর্তনের গভীরে থাকা বিরোধগুলোকে প্রকাশ করেন। সাহিত্যিক সৃষ্টির বৈচিত্র্য এখানেই।
মালরো যে সমস্যাটিকে তাঁর সময়ের ফরাসি সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন, তা হলো কথ্য ভাষার স্বাভাবিকতা বজায় রেখে তাকে উচ্চ মানের সাহিত্যিক ভাষায় রূপ দেওয়া। দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষা মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই ভাষার মধ্যে থাকে স্বতঃস্ফূর্ততা, আবেগ, দ্বিধা, বিরতি এবং মানুষের সামাজিক অবস্থানের নানা চিহ্ন। কিন্তু সাহিত্যে এই ভাষা ব্যবহার করতে গেলে লেখককে এমন একটি শিল্পিত বিন্যাস তৈরি করতে হয়, যাতে স্বাভাবিকতার সঙ্গে শৈল্পিক গভীরতারও সমন্বয় ঘটে।
কথ্য ভাষাকে সাহিত্যে ব্যবহার করা মানে মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তা হুবহু লিখে দেওয়া নয়। বাস্তব কথোপকথনে অনেক অসংলগ্নতা, পুনরাবৃত্তি ও অসম্পূর্ণতা থাকে। সাহিত্যিকের কাজ হলো এই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে বুঝে এমনভাবে ভাষায় রূপ দেওয়া, যাতে চরিত্রের স্বর ও ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, অথচ রচনাটি শিল্পের নিজস্ব শৃঙ্খলাও অর্জন করে। এই কাজের জন্য ভাষার ওপর গভীর দখল, মানুষের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সংবেদনশীলতা এবং নির্বাচনের সূক্ষ্ম ক্ষমতা প্রয়োজন।
কথ্য ভাষার এই সাহিত্যিক রূপান্তর মালরোর বৃহত্তর শিল্পভাবনার সঙ্গেও যুক্ত। তিনি যেমন মনে করতেন, শিল্পী বাস্তবতাকে সরাসরি অনুলিপি করেন না, তেমনি ভাষাকেও কেবল বাস্তব কথাবার্তার প্রতিলিপি হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। ভাষার উপাদানকে নির্বাচন ও বিন্যাসের মধ্য দিয়ে শিল্পী নতুন অভিব্যক্তি সৃষ্টি করেন। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ কথাও গভীর সাহিত্যিক তাৎপর্য অর্জন করতে পারে। আবার অতিরিক্ত অলংকার বা কৃত্রিমতা ভাষাকে জীবনের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। তাই শিল্পিত ভাষার সামনে চ্যালেঞ্জ হলো স্বাভাবিকতা ও নির্মাণের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।
অঁদ্রে মালরোর শিল্পচিন্তার সামগ্রিক তাৎপর্য এখানেই যে তিনি শিল্পকে বাস্তবতার অনুকরণ, মতাদর্শের প্রচার কিংবা নান্দনিক সৌন্দর্যের বিচ্ছিন্ন সাধনা—কোনো একক সংজ্ঞার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাননি। তাঁর কাছে শিল্প এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে সমাজের অভিজ্ঞতা, ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব, ইতিহাসের পরিবর্তন এবং মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। শিল্পী অতীতের উত্তরাধিকার গ্রহণ করেন, কিন্তু তাকে নতুন অর্থ দেন; বর্তমানের বাস্তবতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করেন, কিন্তু তাকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পুনর্গঠন করেন; মানুষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ও অজানা সত্য আবিষ্কারেরও চেষ্টা করেন।
এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, শিল্পের সত্য কখনো কেবল দৃশ্যমান ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। মানুষের জীবনে এমন বহু অভিজ্ঞতা রয়েছে, যেগুলোকে সরল যুক্তি, প্রচলিত নৈতিকতা কিংবা প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। শিল্প সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে প্রকাশের সুযোগ দেয় এবং আমাদের পরিচিত পৃথিবীকে নতুনভাবে দেখতে শেখায়। একটি সাহিত্যকর্ম তাই শুধু তার সময়ের দলিল নয়; তা ভবিষ্যৎ পাঠকের কাছেও নতুন প্রশ্ন ও নতুন উপলব্ধির উৎস হয়ে উঠতে পারে।