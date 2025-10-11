আইনটি শক্তিশালী করতে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে

মানব ইতিহাসের প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে কয়েক শতক আগপর্যন্তও মানসিক ব্যাধির ফলে বিচিত্র আচরণকে ধরে নেওয়া হতো মগজে কোনো অশনি আত্মার অবস্থান। এ দীর্ঘ সময় মানসিক উন্মত্ততার বহুল প্রচলিত একটি চিকিৎসা ছিল মস্তিষ্কের খুলিতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গোল করে কেটে দেওয়া, যাতে সেই অশনি আত্মা বের হয়ে যায়। স্বভাবতই অতি রক্তক্ষরণ ও তীব্র যন্ত্রণার ফলে সেই ব্যক্তির আচরণ হয়ে যেত মোলায়েম। ধরে নেওয়া হতো অশনি আত্মা বের হয়ে গেছে সে খুলির জানালা দিয়ে। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আলাদা করে রাখার জন৵ মধ্যযুগ–পরবর্তী সময়ে ইউরোপসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে গড়ে ওঠে অ্যাসাইলাম বা আশ্রম।
সময়ের আবর্তে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত এই ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়ে সচেতন হয় রাষ্ট্র। যার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ভারতে প্রণীত হয় ‘লুনাসি অ্যাক্ট ২০১২’, যা সীমিত আকারে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও অধিকার সুরক্ষার একমাত্র রক্ষাকবচ হিসেবে বহাল ছিল আমাদের বাংলাদেশেও কিছুদিন আগপর্যন্তও। বিলম্বে হলেও ২০১৮ সালে প্রণীত হয় জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য আইন। এ আইনের মাধ্যমে এসেছে শব্দের পরিমার্জিত পরিবর্তন, এসেছে সময়োপযোগী বিধিবিধান। জাতীয়ভাবে আমরা একটি হাল আমলের আইনি কাঠামো পেয়েছি তাদের অধিকার সুরক্ষায়। তবে বিদ্যমান এ আইনের কতিপয় বিষয়ের ওপর একজন মানসিক জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ হিসেবে কিছু গঠনমূলক আলোচনা তুলে ধরছি।
আইনে মাদকাসক্তি, মানসিক অসুস্থতা, মানসিক রোগ এবং মানসিক অক্ষমতা—এই চার বিষয়কে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কিন্তু বিচারপ্রক্রিয়া, সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে কেবল মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিরাই সুরক্ষা পান। ফলে মানসিক রোগ, মাদকাসক্তি বা মানসিক অক্ষমতায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা এই আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বিশ্বব্যাপী মানসিক অসুস্থতা নির্ণয়ের আদর্শ মানদণ্ড অনুযায়ী, উল্লিখিত সব কটি ধারণাকেই এককভাবে ‘মেন্টাল ডিজঅর্ডার’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতএব আইনে এই সংজ্ঞায়ন স্পষ্ট করে দেওয়া এবং কোন সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি কী ধরনের আইনি সুরক্ষা লাভ করবেন, তার সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা আবশ্যক।
দেখা যায় সেবনকারীদের অধিকাংশই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মানদণ্ডে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। মাদকের বিরুদ্ধে যেমন প্রয়োজন কঠোর আইনের প্রয়োগ, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্য আইনও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮–এর সঙ্গে সমন্বয় করে প্রকৃত মানসিকভাবে অসুস্থ হিসেবে চিহ্নিত মাদকসেবীদের পুনর্বাসনসহ তাদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করাটা এখন সময়ের প্রয়োজন। গবেষণায় দেখা যায়, মাদকাসক্ত ব্যক্তি, যঁারা মাদকের অপব্যবহারজনিত মানসিক রোগে আক্রান্ত, তাঁদের আরও একাধিক মানসিক সমস্যা যেমন তীব্র বিষণ্নতা, উদ্বেগ, সাইকোসিস, পারসোনালিটি ডিজঅর্ডার ইত্যাদি দেখা যায়। তাঁদের কারাদণ্ডের মতো শাস্তি আরোপ করলে মাদকাসক্তি প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে পুনরায় ফিরে আসতে নানা ধরনের জটিলতা তৈরি হয়, যা তাঁর নেশা করার প্রবণতা আরও বাড়িয়ে দেয়।
আইনের সংজ্ঞায়নে মানসিক রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিন ধরনের পেশাজীবীর কথা বলা হয়েছে। ১. মানসিক রোগবিশেষজ্ঞ, ২. মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত পেশাজীবী বা সাইকোলজিস্ট এবং ৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার। এই স্পষ্টীকরণ মনোরোগের সঙ্গে জড়িত পেশাজীবীদের ধরন সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা গেলেও কার ভূমিকা কী, তা সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ জরুরি ছিল।
মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতা বিবেচনায় আইনে অভিভাবকত্ব নির্ণয়ের বিষয়টি প্রশংসনীয়। তবে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির ওপর নির্যাতন হলে তার আইনি সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ অধিকতর স্পষ্ট হওয়া জরুরি। এ ছাড়া ভরণপোষণ, যত্ন ও চিকিৎসার খরচসংক্রান্ত বিদ্যমান নির্দেশনাগুলোর প্রক্রিয়াগত বিষয়গুলো আরও প্রায়োগিক ও স্পষ্ট করা প্রয়োজন। প্রায়ই দেখা যায়, বিত্তশালী মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিরাও সন্তানদের অযত্ন-অবহেলায় ফুটপাতে দিনযাপন করে এবং বিনা চিকিৎসায় মারা যান। তাই অভিভাবক, কাস্টডিয়ান ও ম্যানেজার—এই তিন সত্তার ভূমিকা স্পষ্ট করে প্রচলিত উত্তরাধিকার আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।
আইনের প্রশ্নে আইনটির বিচারপ্রাপ্তির সময়সীমা নিয়ে সব সময়ই একটি গভীর শঙ্কা ও জটিলতা থেকে যায়। যেহেতু মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের বিচারিক সিদ্ধান্ত প্রাপ্তি একটি জরুরি বিষয়, সেহেতু লম্বা সিভিল প্রক্রিয়া অনুসরণের বদল এ ক্ষেত্রে সামারি ট্রায়াল বা সংক্ষিপ্ত বিচারপদ্ধতি প্রয়োগের কথাও ভাবা যেতে পারে।
মানুষের জন্য আইন; আইনের জন্য মানুষ নয়। তাই আইনকে ভবিষ্যৎকালে বিধি প্রণয়নের ওপর ছেড়ে না দিয়ে বরং আইনটিকেই শক্তিশালী, নিখুঁত ও প্রায়োগিক করা একান্ত জরুরি। তবেই প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিত হবে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত অসহায় মানুষের মানবিক অধিকার।
● ইমদাদুল হক তালুকদার মানসিক জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ