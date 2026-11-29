যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে এ মাসে রিপাবলিকান পার্টির শোচনীয় ফলাফলের পর বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ক স্বীকার করেছেন, রিপাবলিকান প্রার্থীদের পেছনে এত বিপুল অর্থ ব্যয় করে নিজেকে তাঁর বেশ বোকা মনে হচ্ছে।
টেসলা ও স্পেসএক্সের প্রধান নির্বাহী মাস্ক নির্বাচনে প্রায় ৫০ কোটি ডলার ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডেমোক্রেটিক পার্টি কংগ্রেসে বড় জয় পেয়েছে।
অবশ্য ৮২০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি সম্পদের মালিক মাস্কের কাছে ৫০ কোটি ডলার ঠিক কতটা বড় অঙ্ক, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে।
শুধু অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেই থামেননি মাস্ক। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক আন্দোলন ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন’ বা ‘মাগা’র অনুসারী তিনি নন। তাঁর ভাষায়, ‘আমি মাগা নই।’
বক্তব্যটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। কারণ, খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, মাস্ককে মাগা লেখা টুপি পরে ঘুরতে দেখা গেছে। এমনকি তিনি বলেছিলেন, ‘আমি শুধু মাগা নই, আমি ডার্ক, গথিক মাগা।’
এখন সেই টুপি তিনি খুলে ফেলেছেন। এমনকি মাগা বলতে ঠিক কী বোঝায়, সেটিও নাকি তিনি নিশ্চিত নন।
তাঁর বক্তব্য, মাগা যদি রিপাবলিকান পার্টির কিছু নীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্যের নাম হয়, তাহলে তিনি অবশ্যই সেই দলের অনুসারী নন।
কিন্তু প্রশ্ন হলো, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির কি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য দেখানোর প্রয়োজন আছে?
তাঁর হাতে যখন বিপুল অর্থ ও প্রভাব রয়েছে, তখন ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য দলীয় পরিচয়ই বা কতটা জরুরি?
অতীতে মাস্ক ডেমোক্রেটিক পার্টিকেও সমর্থন করেছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও জো বাইডেনের পক্ষেও তাঁর সমর্থন ছিল।
গত বছর ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের নাটকীয় অবনতি ঘটলে ডেমোক্রেটিক শিবিরের অনেকেই মাস্ককে আবার নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করেন।
তাঁরা চেয়েছিলেন, মাস্কের বিপুল অর্থ ও প্রভাব যেন আবার তাঁদের পক্ষে কাজে লাগে।
এখানেই যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির একটি বড় বাস্তবতা সামনে আসে।
দেশটির দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে যত বিরোধই থাকুক, অতি ধনীদের অর্থ ও ক্ষমতার প্রতি তাদের আগ্রহে খুব বেশি পার্থক্য নেই। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ধনকুবেরদের প্রভাব সহজে কমার নয়।
গত জানুয়ারিতে ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর মাস্ককে সরকারি দক্ষতা বিভাগ বা ডজ-এর প্রধান করা হয়েছিল।
দায়িত্ব পেয়েই তিনি একের পর এক সরকারি সংস্থা ভেঙে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। বিপুলসংখ্যক সরকারি কর্মচারী চাকরি হারান। অথচ একই সময়ে মাস্কের নিজের কোম্পানিগুলো সরকারি চুক্তি থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে।
এখন মাগা থেকে দূরত্ব তৈরির পর মাস্ক নিজেকে ‘মতাদর্শের দিক থেকে বেশ মধ্যপন্থী’ হিসেবে তুলে ধরছেন।
কিন্তু শ্রমিকের অধিকার, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান ও শিক্ষার অধিকার এবং গুটিকয় ধনকুবেরের হাতে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ার বিপদকে যারা গুরুত্ব দেন, তাদের কাছে মাস্কের এই মধ্যপন্থী পরিচয় বেশ বিস্ময়কর মনে হতে পারে।
নিউইয়র্কভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘ফেয়ারনেস অ্যান্ড অ্যাকুরেসি ইন রিপোর্টিং’-এর সম্পাদক জিম নরেকাস মাস্কের ব্যবসার ধরন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, মাস্ক মানুষকে বিশ্বাস করাতে পেরেছেন যে তাঁর কোম্পানিগুলো এখন খুব বেশি লাভজনক না হলেও একদিন অবিশ্বাস্য পরিমাণ মুনাফা করবে।
এই বিশ্বাসের ওপর ভর করেই তিনি অকল্পনীয় সম্পদের মালিক হয়েছেন।
নরেকাসের মতে, সেই সম্পদ ব্যবহার করে মাস্ক যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের রাজনীতির সবচেয়ে কুৎসিত শক্তিগুলোর সঙ্গে জোট বেঁধেছেন। মার্কিন সরকারকে লুটপাট ও দুর্নীতির দিকে ঠেলে দেওয়ার কাজেও সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন।
কিন্তু যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি এত দিন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, সেটি নির্বাচনে ধাক্কা খাওয়ার পর এখন তিনি নিজের ভাবমূর্তি পাল্টাতে ব্যস্ত।
নরেকাসের ভাষায়, মাত্র দুই বছর আগেও ট্রাম্পের দ্বিতীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে মাস্ককে নাৎসি কায়দায় হাত তুলে অভিবাদন জানাতে দেখা গেছে। অথচ এখন তিনি নিজেকে নতুনভাবে উপস্থাপনের জন্য মরিয়া।
মাস্কের এই নতুন রাজনৈতিক পরিচয়ের আরেকটি উদাহরণ টেক্সাসের নবনির্বাচিত ডেমোক্রেটিক গভর্নর জিনা হিনোজোসা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য।
মাস্ক তাঁকে ‘বেশ মধ্যপন্থী’ বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ, নিজের মতোই তাঁকেও মধ্যপন্থী মনে করছেন মাস্ক।
উল্লেখ্য, টেসলা ও স্পেসএক্সের প্রধান কার্যালয় টেক্সাসে। সেখানে রিপাবলিকানদের রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখতে মাস্ক নির্বাচনী প্রচারে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছিলেন। এখন সেই অর্থ ব্যয়কে তিনি ‘বোকামি’ বলছেন।
অন্যদিকে, ট্রাম্পও মাস্কের এই অবস্থান পরিবর্তনে খুব বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে মনে হয়নি। এনবিসি নিউজকে তিনি বলেছেন, ‘সে আমার বন্ধু।’
অথচ গত বছর দুজনের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর ট্রাম্প রীতিমতো ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন।
তখন তিনি বলেছিলেন, সরকারি দক্ষতা বিভাগে নিজের পদ হারিয়ে মাস্ক এতটাই হতাশ ও মর্মাহত যে তাঁর মধ্যে ‘ট্রাম্প ডির্যাঞ্জমেন্ট সিনড্রোম’ দেখা দিয়েছে। এই শব্দবন্ধের প্রকৃত অর্থ অবশ্য স্পষ্ট নয়।
মাগা বলতে কী বোঝায়, সে বিষয়ে ইলন মাস্ক এখন অনিশ্চয়তার কথা বললেও ট্রাম্পের কাছে এর অর্থ পরিষ্কার।
তাঁর ভাষায়, মাগার অনেক ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর কাছে এর একটি নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। কেউ সেই আদর্শ থেকে সরে গেলে তার ফল ভালো হয় না।
কথাটা অন্তত ট্রাম্পের অবস্থান পরিষ্কার করে দিয়েছে।
মাগা থেকে দূরত্ব তৈরির ঘটনা শুধু মাস্কের ক্ষেত্রে ঘটছে না। তাঁর মতো আরেক ধনকুবের অ্যালেক্স কার্পও এখন একই পথে হাঁটছেন।
তিনি পালান্টির নামের প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী। ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসনবিরোধী ব্যাপক অভিযান এবং অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অথচ এখন কার্প নিজেকে ‘প্রগতিশীল’ বলে পরিচয় দিচ্ছেন।
রাজনৈতিক পরাজয়ের পর এসব ধনকুবেরের পরিচয় বদলের চেষ্টা চলছে। তাঁরা নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করছেন।
কিন্তু মাগা থাকুক বা না থাকুক, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বাস্তবতা মনে রাখা জরুরি। দেশটিতে মানবিক আদর্শের বিকাশ বরাবরই নানা বাধার মুখে পড়েছে।
সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান ও শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার সেখানে এত ব্যয়বহুল করে তোলা হয়েছে যে অনেকের কাছে এগুলো প্রায় বিলাসবস্তুতে পরিণত হয়েছে।
অন্যদিকে, মার্কিন সামরিক বাহিনী যখন-তখন অন্য দেশে ভয়াবহ ত্রাস সৃষ্টি করছে। গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক অভিযানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রও বিপুল অর্থ ব্যয় করছে।
এই বাস্তবতায় ইলন মাস্কের পক্ষে শত শত কোটি ডলার নয়, শত শত মিলিয়ন ডলার নির্বাচনে খরচ করে পরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলা সম্ভব যে কাজটি ছিল ‘বেশ বোকামি’।
মাস্কের মতে, মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের পরাজয় প্রমাণ করে, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন শুধু অর্থ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।
কিন্তু ধনিকতন্ত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যই হলো, সেখানে শেষ পর্যন্ত সবকিছুর কেন্দ্রে থাকে অর্থ। মাস্ক আগামী দিনে যে টুপিই পরুন না কেন, তাতে এই বাস্তবতার কোনো পরিবর্তন হবে না।
বেলেন ফার্নান্দেজ আলজাজিরার কলাম লেখক।
আল জাজিরা থেকে নেওয়া।
ইংরেজি থেকে অনূদিত।