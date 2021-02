‘আমার ভাষা’ কতটা আমার ভাষা বোঝে?

একটি উদাহরণ দিলে বোঝানো সহজ হবে। The cow lives on grass বাক্যটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে যন্ত্র যদি করপাস অভিধানে The cow এবং lives on-এর অর্থ না পায়, তাহলে অনুবাদ করবে ‘গরুটি থাকে ওপর ঘাস’। আর করপাসে তা পেলে অনুবাদ করবে ‘গরু ঘাসে বাঁচে’। ভালো একটি করপাস অভিধান পেলে যন্ত্র অনুবাদ করবে ‘গরু ঘাস খায়’।

অনুমান করি, ওপরের উদ্ধৃতিতে ‘জমির আইন’ বলতে ‘ল অব দ্য ল্যান্ড’ (Law of the land), ‘সরকারের প্রতি উদ্দীপনা’ বলতে প্রভোকেশন/এজিটেশন এগেইন্সট দ্য গভর্নমেন্ট’ (provocation/agitation against the government) ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এখানে মূল ইংরেজি কী ছিল, তা অনুমানের চেষ্টা করেছি ‘আমার ভাষা’র ৩০ ভাগ সংশোধন করার ব্যাপারে সমস্যা কী হতে পারে, বোঝানোর জন্য। তা কেবল অনুমানের ব্যাপারে। আদালতের কোনো রায় অনুমাননির্ভর অনুবাদের বিপদ পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারবেন। সে জন্যই হয়তো ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার দোরাইস্বামী টুইটার বার্তায় ১৫ মাস ধরে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে ৯টি ভাষায় রায়ের অনুবাদের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ‘...তাই হ্যাঁ, আমরা নির্ভুল করার জন্য যত্নশীল হওয়ার বিষয়টা জানি।’