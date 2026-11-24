সোমবার লিবিয়ার নৌঘাঁটিতে রুশ যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেওয়া ড্রোন হামলার দায় স্বীকার করার কয়েক ঘণ্টা পর ইউক্রেনের নিরাপত্তা পরিষেবা (এসবিইউ) এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘কৃষ্ণসাগরের অনেক দূরে গিয়েও রাশিয়ার সামরিক নৌবহর এবং এর রসদ সরবরাহ নেটওয়ার্কের জন্য কোনো নিরাপদ পথ অবশিষ্ট নেই।’ বেনগাজির ধ্বংসস্তূপ সেই হুঁশিয়ারিকেই বাস্তব রূপ দিয়েছে।
কিয়েভের দাবি, সাতটি ইউক্রেনীয় নৌ-ড্রোন রাশিয়ার কর্ভেট শ্রেণির যুদ্ধজাহাজ ‘মেরকুরি’ ডুবিয়ে দিয়েছে, এর ‘কেএ’-২৭ হেলিকপ্টারটি ধ্বংস করেছে এবং অস্ত্রবাহী পরিবহন জাহাজ ‘এমভি আঙ্গারা’-তেও আঘাত হেনেছে।
স্যাটেলাইট চিত্রে যুদ্ধজাহাজটিকে উল্টে ডুবে যেতে দেখা গেছে। ২০২৩ সালে নৌবহরে যুক্ত হওয়া ‘মেরকুরি’ ছিল একটি আধুনিক যুদ্ধজাহাজ, যা জাহাজ ও সাবমেরিনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং আকাশপথের হামলা প্রতিহত করার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছিল।
২০১৪ সালে রাশিয়ার ক্রিমিয়া দখলের পর প্রথাগত নৌবাহিনীর বড় অংশ হারানো ইউক্রেন ২০২৬ সালে এসে ভূমধ্যসাগরে রাশিয়ার ঘাঁটিগুলোতেও সামুদ্রিক ক্ষয়ক্ষতির যুদ্ধ বিস্তৃত করছে।
মিডল ইস্ট আইয়ে আগে যেমনটি বলা হয়েছিল, প্রথাগত নৌযুদ্ধে জয়লাভ না করেও সমুদ্রপথে প্রতিপক্ষের চলাচল রুদ্ধ করার কৌশল একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীর কৌশলগত লক্ষ্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। বেনগাজি এর সর্বশেষ প্রমাণ।
২০২৫ সালের আগস্ট থেকে ইউক্রেনের দাবিকৃত বা সন্দেহভাজন হামলায় আক্রান্ত ১১টি চিহ্নিত জাহাজ চারটি ভিন্ন কিন্তু পরস্পরসম্পর্কিত লক্ষ্যবস্তুর চিত্র তুলে ধরে। প্রথমটি হলো ‘সম্মুখসমরের যুদ্ধজাহাজ’, যার উদাহরণ ‘মেরকুরি’।
দ্বিতীয়টি হলো ‘সামরিক পরিবহন জাহাজ’: বেনগাজির কাছে ‘আঙ্গারা’ আক্রান্ত হয়েছে, আর রাশিয়ার ছিটমহল কালিনিনগ্রাদের দিকে যাওয়ার পথে ফিনল্যান্ড উপসাগরে আঘাত হানা হয়েছে ‘স্পার্টা ২’ জাহাজে। কোনো যুদ্ধজাহাজ বা নৌবাহিনীর রসদবাহী জাহাজকে তেলবাহী ট্যাংকার বা নিষেধাজ্ঞা এড়ানো ‘শ্যাডো ফ্লিট’-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি শ্রেণি।
তৃতীয় লক্ষ্যবস্তু হলো সামরিক সরঞ্জাম বহনকারী ‘বাণিজ্যিক জাহাজ’। ২০২৫ সালের আগস্টে ইউক্রেনের স্পেশাল অপারেশনস ফোর্সেস ‘পোর্ট ওলিয়া-৪’ জাহাজে হামলা চালায়; তাদের দাবি ছিল, এটি কাস্পিয়ান করিডর দিয়ে ইরানের তৈরি শাহেদ ড্রোনের যন্ত্রাংশ ও গোলাবারুদ বহন করছিল। এ ছাড়া সেপ্টেম্বরে ক্রিট ও লিবিয়ার মাঝামাঝি স্থানে রুশ মালবাহী জাহাজ ‘লেডি মারিয়া’ আক্রান্ত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।
চতুর্থটি হলো ‘ট্যাংকার যুদ্ধ’: আক্রান্ত রুশ ট্যাংকারগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণসাগরে ‘কাইরোস’, ‘ভিরাট’ ও ‘দাশান’ এবং ভূমধ্যসাগরে ‘কেন্দিল’। এর পাশাপাশি সেনেগাল উপকূলে এলএনজিবাহী জাহাজ ‘আর্কটিক মেটাগাজ’ ও ‘মেরসিন’-এর ওপর চালানো সন্দেহভাজন অভিযানও এর অন্তর্ভুক্ত। এটি ইউক্রেনের নিশ্চিত সাফল্যের পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়, বরং একটি ন্যূনতম চিত্র মাত্র।
কিয়েভের এই ‘দূরপাল্লার নিষেধাজ্ঞার’ লক্ষ্য হলো রাশিয়ার সামরিক নৌসম্পদ এবং নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে চলা জ্বালানি–বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা। এর মাঠপর্যায়ের উদ্দেশ্য হলো ক্রমাগত ক্ষয়ক্ষতি সাধন: যুদ্ধের সরঞ্জাম ধ্বংস করা, সরবরাহব্যবস্থা ব্যাহত করা এবং রাশিয়াকে তার সীমিত প্রতিরক্ষা সরঞ্জামগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিতে বাধ্য করা।
এখন মূল কৌশলগত পরীক্ষাটি হচ্ছে, এসব হামলা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার এবং বিদেশে সামরিক বাহিনী মোতায়েন রাখার ক্ষেত্রে মস্কোর সক্ষমতাকে সীমিত করতে পারে কি না। একটি দীর্ঘমেয়াদি অভিযান চালিয়ে যেতে হলে ড্রোন, গোলাবারুদ, জ্বালানি এবং খুচরা যন্ত্রাংশের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ প্রয়োজন।
অক্টোবরের শেষ নাগাদ কৃষ্ণসাগরকে ‘বিশ্বের সবচেয়ে প্রাণঘাতী নৌপথ’ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ২০২৬ সালে সেখানে ৫৭০টির বেশি জাহাজ আক্রান্ত হয়েছে এবং অন্তত ৪০ জন নাবিক নিহত হয়েছেন, যেখানে হরমুজ প্রণালিতে নিহতের সংখ্যা ২৪।
রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেনের শস্য রপ্তানি আবারও স্থবির হয়ে পড়েছে এবং আন্তর্জাতিক খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়েছে, যা কিয়েভের জন্য এই সামুদ্রিক প্রতিরোধকে একটি অর্থনৈতিক অপরিহার্যতায় পরিণত করেছে।
বাল্টিক, কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্যসাগর এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যকার এই রণাঙ্গনগত সংযোগ একক কোনো আনুষ্ঠানিক যুদ্ধক্ষেত্রের ইঙ্গিত না দিলেও এটি পারস্পরিক সহায়ক ফ্রন্ট সম্পর্কে সোভিয়েত সামরিক চিন্তাভাবনার কথা মনে করিয়ে দেয়। রাশিয়ার নিজস্ব ২০২২ সালের সামুদ্রিক নীতিমালাতেও বাল্টিক, কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্যসাগরীয় অগ্রাধিকারগুলোকে তাদের আটলান্টিক আঞ্চলিক সামরিক নির্দেশনার অধীন রাখা হয়েছে।
উদাহরণস্বরূপ, ২০১৫ সালে সিরিয়ায় মস্কোর সামরিক হস্তক্ষেপের পর থেকে সিরিয়া এবং ইউক্রেনের বহুমুখী চাপ একে অপরকে প্রভাবিত করে আসছে। কিয়েভ এখন সেই ভৌগোলিক বহুমুখী রণাঙ্গনের যুক্তিটিই রাশিয়ার বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে।
ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা (এইচইউআর) ‘মাগুরা’ ড্রোন পরিচালনা করে। এর ‘ভি৫’ সংস্করণটির পাল্লা ৮০০ কিলোমিটার এবং এটি ৩২০ কেজি বিস্ফোরক বহন করতে পারে। সংস্থাটির দাবি, ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ছয়টি ভি৫ ড্রোনের আঘাতে রুশ ক্ষেপণাস্ত্রবাহী নৌকা ‘ইভানোভেটস’ ডুবে গিয়েছিল।
বিস্ফোরকবোঝাই আত্মঘাতী নৌকার পাশাপাশি এগুলো ক্রমবিকাশমান যুদ্ধপ্ল্যাটফর্ম। এদের মূল প্রভাব হলো একটি বৃহত্তর নৌবাহিনীর জন্য প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে আরও কঠিন করে তোলা।
এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বেনগাজি হামলায় ব্যবহৃত ড্রোনের মডেলটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। তবে দূরবর্তী অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদি অভিযান পরিচালনার জন্য কেবল চমকপ্রদ পাল্লার ড্রোনই যথেষ্ট নয়; এর জন্য প্রবেশাধিকার, গোয়েন্দা তথ্য এবং রসদ পুনঃসরবরাহের ব্যবস্থাও সমানভাবে জরুরি।
একটি সফল অতর্কিত হামলা এটি প্রমাণ করে না যে এই শর্তগুলো স্থায়ীভাবে নিশ্চিত হয়ে গেছে। কৌশলগতভাবে এভাবেই ‘হাইব্রিড প্রতিরক্ষা’ কাজ করে, যেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথাগত এবং অপ্রথাগত উপায়গুলোকে একীভূত করা হয়।
ইউক্রেন স্থল, নৌ, আকাশ, মহাকাশ, তথ্য, ইলেকট্রনিক এবং সাইবার সক্ষমতাকে কাজে লাগাচ্ছে। বেনগাজিতে ঠিক কোন সমন্বয়টি ব্যবহার করা হয়েছে, তা এখনো গোপন রাখা হয়েছে। ইউক্রেনের ড্রোন বিপ্লব নিয়ে মিডল ইস্ট আইয়ের আগের এক বিশ্লেষণে জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে প্রাতিষ্ঠানিক অভিযোজন ক্ষমতাই প্রযুক্তিকে টেকসই সামরিক কার্যকারিতায় রূপান্তরিত করে।
বেনগাজি হামলা নতুন ও উন্নত নৌযুদ্ধের আরেকটি প্রদর্শনী, যেখানে অপেক্ষাকৃত ছোট শক্তিগুলো গোয়েন্দা তথ্য, অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে প্রবেশাধিকার এবং তুলনামূলক সস্তা চালকবিহীন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যুদ্ধের সক্ষমতা প্রদর্শন করছে।
রাশিয়ার এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ক্রিমিয়া থেকে এবং যুদ্ধ ইতিমধ্যেই ক্রিমিয়ায় ফিরে এসেছে। সম্ভবত ক্রিমিয়াতেই এর সমাপ্তি ঘটবে।
কৃষ্ণসাগরের ওপারে তুরস্কের সিনোপ থেকে এই উপদ্বীপের দূরত্ব প্রায় ৩০০ কিলোমিটার এবং বেনগাজি থেকে এর দূরত্ব ১ হাজার ৮০০ কিলোমিটারের কিছু বেশি। এই বিশাল দূরত্ব একসময় মস্কোকে নিরাপদ আশ্রয় দিত। ইউক্রেনের অভাবনীয় দূরপাল্লার সক্ষমতা সেই নিরাপত্তাকে ক্ষয় করে দিচ্ছে।
সিরিয়ার তারতুস বন্দর নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে লিবিয়ার তবরুক এবং বেনগাজি রাশিয়ার জন্য সম্ভাব্য ঘাঁটি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তাই এসকর্ট বা পাহারাদার জাহাজ এবং পরিবহন জাহাজে আঘাত হানলে সেখানে ঘাঁটি পরিচালনার ব্যয় বাড়বে, সামরিক সরবরাহ ব্যাহত হবে এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওপর চাপ সৃষ্টি হবে।
রাশিয়ার ‘আফ্রিকা কর্পস’ এবং ওয়াগনার-সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কগুলো লিবিয়াকে আরও দক্ষিণের সংঘাতগুলোর সঙ্গে যুক্ত করেছে। কালিনিনগ্রাদ থেকে লিবিয়াসহ আফ্রিকায় সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের অভিযোগ রয়েছে ১২টি জাহাজের বিরুদ্ধে। এই সংযোগগুলো বিচ্ছিন্ন করা গেলে তা একাধিক রণাঙ্গনে রাশিয়ার টিকে থাকার সক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে।
এখানে ইউক্রেনের সুনির্দিষ্ট জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থও জড়িত। বাখমুত শহর ধ্বংস করতে ওয়াগনার বাহিনী রাশিয়াকে সাহায্য করেছিল, যেখানে ওয়াগনারের প্রয়াত প্রধান প্রিগোজিন প্রায় ২০ হাজার যোদ্ধা হারানোর কথা স্বীকার করেছিলেন।
অবৈধ সোনার অর্থ ইউক্রেন ও আফ্রিকায় রাশিয়ার সামরিক অভিযানে অর্থায়ন করে বলে অভিযোগ আছে। কিয়েভ বিশ্বাস করে যে সেই নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্যই জরুরি।
বেনগাজি হামলা নতুন ও উন্নত নৌযুদ্ধের আরেকটি প্রদর্শনী, যেখানে অপেক্ষাকৃত ছোট শক্তিগুলো গোয়েন্দা তথ্য, অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে প্রবেশাধিকার এবং তুলনামূলক সস্তা চালকবিহীন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যুদ্ধের সক্ষমতা প্রদর্শন করছে।
এখন মাঠপর্যায়ের আসল পরীক্ষা। ইউক্রেন এই দূরবর্তী অতর্কিত হামলাগুলোকে একটি ধারাবাহিক অভিযানে রূপ দিতে পারে কি না, তা দেখতে হবে।
ইরান এবং হুতিদেরও এই মডেলটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, যা হরমুজ প্রণালি থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত নৌ চলাচল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।
ড. ওমর আশুর দোহা ইনস্টিটিউট ফর গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের ক্রিটিক্যাল সিকিউরিটি স্টাডিজ প্রোগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার। মিডল ইস্ট আই থেকে সংক্ষেপে অনূদিত।