ফিলিস্তিনে শান্তি আসবে, কিন্তু তার আগে যা দরকার

দুই বছর ধরে ইসরায়েল বর্বর সামরিক অভিযান চালিয়েছে। এতে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছে। এমন পরিস্থিতিতে গত অক্টোবরে হওয়া গাজার যুদ্ধবিরতি নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর। কিন্তু যুদ্ধবিরতি টিকে থাকলেও স্থায়ী ও ন্যায্য শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্যার মূল কারণগুলো সমাধান করতে হবে।
এ উদ্যোগকে ‘নতুন শুরু’ বলা হলে সেটি ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। মনে হতে পারে সমাধান হয়ে গেছে। যদিও নতুন নিরাপত্তা পরিষদের ২৮০৩ নম্বর প্রস্তাব ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে বৈধতা দিয়েছে, তবু এতে ন্যায়সংগত ফিলিস্তিনি দাবির যথেষ্ট উল্লেখ নেই।
সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে অবৈধ ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকে স্বাভাবিক করে তোলা। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, ইসরায়েলি আউটপোস্ট বা ছোট ছোট চৌকি ক্রমেই বাড়ছে এবং সেগুলো স্থায়ী বসতিতে পরিণত হচ্ছে। একইভাবে গাজায় ‘হলুদ রেখা’ চালু হওয়ায় অঞ্চলটি স্থায়ীভাবে ভাগ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এতে ইসরায়েল পুরো এনক্লেভের অর্ধেকের বেশি অংশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার সুযোগ পাবে। এসব দেখে ইসরায়েল সত্যিই এসব এলাকা থেকে সরে যেতে চাইবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে।
ট্রাম্পের পরিকল্পনা একটি নতুন শান্তির প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। কিন্তু যে সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে, তার মূল সমাধানগুলো অনেক দিন ধরেই পরিষ্কার। ইসরায়েলের দখলদারি এবং অবৈধ বসতি নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। মর্যাদার সঙ্গে অবশ্যই ফিলিস্তিনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে।
ইসরায়েলের অস্তিত্বগত উদ্বেগও একেবারে অযৌক্তিক নয়। কারণ, দেশটি লেভান্ত অঞ্চলের মাঝখানে, অনেক বৈরী দেশের ঘেরাও অবস্থায় আছে। কিন্তু ইসরায়েলের সেটি বুঝতে হবে, যা বহু আগেই বিশ্বের অনেক ইহুদি বুদ্ধিজীবী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বুঝেছেন। তা হলো ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে এবং আশপাশের অন্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে ইসরায়েলের স্বাভাবিক সম্পর্ক দরকার।
ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে এর প্রভাব শুধু ওই অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। ইসলামি বিশ্বের অনেক উগ্রপন্থা ফিলিস্তিন ইস্যুকে কাজে লাগায়। সংঘাত মিটে গেলে এসব দাবি ও উসকানি দুর্বল হয়ে পড়বে। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের নিজেদের ভেতরেও সংস্কার দরকার। গণতন্ত্র ও আইনের শাসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নেতাদের সামনে আনা প্রয়োজন। কেবল এ ধরনের নেতৃত্বই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফিলিস্তিনিদের বৈধ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।
আমি আমার ইসরায়েলি ও মার্কিন সমকক্ষদেরও বলেছিলাম, গাজায় নতুন নির্বাচিত নেতৃত্বকে সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু তাদের সঙ্গে সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো। আজ আবার একই ধরনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমি এখনো মনে করি, গণতান্ত্রিক ফিলিস্তিনি নেতৃত্বই একমাত্র পথ।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর থেকে এটি আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। ফিলিস্তিনের নেতৃত্বকে বিশ্বাসযোগ্য, বৈধ ও সম্মানজনক হতে হবে।
ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর যে ভয়াবহ ধ্বংস ও কষ্ট নেমে এসেছে, সেই পরিস্থিতিতে নতুন রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করা সহজ হবে না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে। গ্রহণযোগ্য নেতৃত্ব গঠনের শুরুতে তাদের ধৈর্য ও সমর্থন দেখাতে হবে। ইসরায়েলেরও উচিত এ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা, যদি তারা সত্যিই হামাসের প্রভাব কমাতে চায় এবং অঞ্চলে স্থায়ী স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়।
২০০৬ সালে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমি প্রথম ব্যক্তি, নির্বাচনে বিজয়ের পর আঙ্কারায় হামাস নেতাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষাৎ করি। আমি তাঁদের শক্তভাবে পরামর্শ দিই—তাঁদের নতুন নীতি নিতে হবে এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি রাজনৈতিক শক্তি যেমন আচরণ করে, তেমন আচরণ করতে হবে। অর্থাৎ কূটনীতি ব্যবহার করতে হবে, সংগ্রামে আরও নরম কৌশল গ্রহণ করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফিলিস্তিনিদের বৈধ প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে হবে। তাঁরা শুরুতে এমন ইচ্ছার কিছু লক্ষণও দেখিয়েছিলেন।
আমি আমার ইসরায়েলি ও মার্কিন সমকক্ষদেরও বলেছিলাম, গাজায় নতুন নির্বাচিত নেতৃত্বকে সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু তাদের সঙ্গে সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো। আজ আবার একই ধরনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমি এখনো মনে করি, গণতান্ত্রিক ফিলিস্তিনি নেতৃত্বই একমাত্র পথ। এমন নেতৃত্ব, যারা সুশাসন নিশ্চিত করবে, দুর্নীতি দূর করবে এবং সহিংসতা বর্জন করবে—তারাই জনগণের পূর্ণ সমর্থন পাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে বৈধ প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে পারবে।
আমি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছি। অনেকেই কারাবন্দী ফিলিস্তিনি রাজনীতিক মারওয়ান বারঘুতিকে সম্ভাবনাময় নেতৃত্বের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইসরায়েলের এটা প্রমাণ করতে হবে, তারা সত্যিই শান্তি চায়। এ জন্য তাঁকে ও অন্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।
● আবদুল্লাহ গুল তুরস্কের সাবেক প্রেসিডেন্ট
স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে অনূদিত