সপ্তম শ্রেনির বিজ্ঞান বই: হুবহু চুরি আর গুগলের অনুবাদে শিক্ষার্থীরা কী শিখবে?

এই অংশটুকুও ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ডট ওআরজি থেকে কপি করে ভাষান্তর করা হয়েছে মাত্র। মূল লেখাটিতে ইংরেজিতে যা ছিল তা হলো, Over generations, all of the species that are currently alive today have evolved unique traits that make them distinct from other species. Organisms that have evolved to be so different from one another that they can no longer reproduce with each other are considered different species. All organisms that can reproduce with each other fall into one species.

পঞ্চম পৃষ্ঠার কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বাক্য ঠিক একই ওয়েবসাইট থেকে নামানো হয়েছে। ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে পাঠ্যপুস্তকের ভাষায় লেখা আছে, Some areas in the world, such as areas of Mexico, South Africa, Brazil, the southwestern United States, and Madagascar, have more biodiversity than others. Areas with extremely high levels of biodiversity are called hotspots.

এই বাক্যগুলোর বাংলা ভাষান্তর করে পাঠ্যপুস্তকে লেখা হয়েছে, ‘বিশ্বের কিছু অঞ্চল, যেমন মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, দক্ষিণ-পশ্চিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মাদাগাস্কারের অঞ্চলে অন্যদের চেয়ে বেশি জীববৈচিত্র্য রয়েছে। বিশ্বের এসব জায়গায় প্রচুর পরিমাণে স্থানীয় প্রজাতি রয়েছে। স্থানীয় প্রজাতির উচ্চ সংখ্যার অঞ্চলগুলোকে জীববৈচিত্র্যের হটস্পট (Hotspot) বলা হয়।’