চীন যেভাবে মার্কিন ডলারের আধিপত্য ভাঙতে যাচ্ছে

১৯৭১ সালের কথা। আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা যখন একেবারে ভেঙে পড়ার মুখে, তখন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী জন কনেলি ইউরোপের উদ্বিগ্ন অর্থমন্ত্রীদের উদ্দেশে একটি বিখ্যাত কথা বলেছিলেন: ডলার ‘আমাদের মুদ্রা, কিন্তু সমস্যাটা আপনাদের’।
১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস চুক্তির মাধ্যমে ডলার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অফিশিয়াল রিজার্ভ কারেন্সি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এর ফলে চুক্তিতে সই করা দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রানীতির খেয়ালখুশির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এমনকি ব্রেটন উডস ব্যবস্থার পতন ঘটার পর এবং বিশ্বের বহু মুদ্রা মুক্ত ভাসমান (ফ্রি-ফ্লোটিং) হওয়া সত্ত্বেও ডলারের আধিপত্য থেকে যায়।
ওয়াশিংটন কোনো একদিন ডলারকে চীনের জন্য ‘সমস্যা’ বানিয়ে তুলতে পারে—এমন আশঙ্কার মুখোমুখি হয়ে বেইজিং এখন নিজস্ব সমাধানের পথ তৈরি করছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে এক ভাষণে চীনা নেতা সি চিন পিং চীনকে একটি ‘শীর্ষস্থানীয় আর্থিক শক্তিতে’ রূপান্তরের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি নির্দিষ্ট করে বলেন, একটি শক্তিশালী মুদ্রা হলো সেই শক্তির অন্যতম অপরিহার্য ভিত্তি।
ডলারকেন্দ্রিক বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরতা কমাতে বিশ্বের বড় শক্তিগুলোর দীর্ঘদিনের যে প্রচেষ্টা, সির এই আহ্বান তারই সর্বশেষ পর্ব। সির উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে যা আলাদা করে তোলে তা হলো, ইউরোপ বা জাপানের চেয়ে আলাদা হয়ে চীনের এমন অর্থনৈতিক সক্ষমতা, সামরিক সামর্থ্য এবং রাজনৈতিক ইচ্ছা আছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্র যদি কখনো রাশিয়াকে ২০২২ সালে ইউক্রেনে পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণের পর শাস্তিমূলক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের মতো চীনকেও ডলারের মাধ্যমে কোনো রকম কোণঠাসা করার চেষ্টা করে, তবে রেনমিনবির আন্তর্জাতিকীকরণ চীনকে টিকে থাকার একধরনের আর্থিক সুরক্ষা–বীমা দেবে।
যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে প্রধান রিজার্ভ মুদ্রার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে, পাশাপাশি সেই মুদ্রা যেসব জটিল আর্থিক নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়, তারও মূল নিয়ন্ত্রণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। ওয়াশিংটন চাইলে চীনকে ডলারের তরলতা থেকে তীব্রভাবে বঞ্চিত করতে পারে। এ ধরনের পদক্ষেপ চীনা আর্থিক ব্যবস্থায় ধস নামাবে, বাণিজ্যের খরচ বাড়াবে এবং চীনের রপ্তানি খাতকে একটি বড় রকমের ধাক্কা দেবে, যা তাদের জিডিপির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ।
তবে টিকে থাকার এই ব্যবস্থাটি কেবল একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিরোধক তৈরির পূর্বশর্ত মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রকে ডলার-অস্ত্র ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে বেইজিংয়ের একটি ‘ফাইন্যান্সিয়াল সেকেন্ড-স্ট্রাইক ক্যাপাবিলিটি’ প্রয়োজন। চীনকে বৈশ্বিক বাণিজ্য ও অর্থায়নের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে রেনমিনবি–ভিত্তিক নেটওয়ার্কে পুনর্নির্দেশিত করতে সক্ষম হতে হবে।
সি চিন পিং যে নিশ্চিতভাবেই রেনমিনবি দিয়ে ডলারকে প্রতিস্থাপন করতে চান, তা নয়। ২০২৪ সালের ভাষণে তিনি মুদ্রার শক্তির কথা বলেছিলেন, আধিপত্যের কথা নয়। ডলারের একচ্ছত্র আধিপত্য ভেঙে দিতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা আর্থিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা সীমিত করতে সম্মানজনক দ্বিতীয় বা এমনকি প্রভাবশালী তৃতীয় স্থানে থাকাই চীনের জন্য যথেষ্ট।
ডলারের সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা থেকে সম্ভবত অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে চীনই সবচেয়ে বেশি সুবিধা পায়। চীনের অর্থনীতি রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল, আর ডলারে মূল্য নির্ধারণ ও অর্থায়ন করা চীনা পণ্য প্রায় যেকোনো বাজারের ক্রেতার কাছে সহজেই পৌঁছে যেতে পারে।
বৈশ্বিক ডলার ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে যুক্তরাষ্ট্রকে বিদেশি মালিকানাধীন ক্রমাগত বর্ধমান ডলার দাবির বোঝা সহ্য করতে হয়, কারণ বিভিন্ন দেশ এই মুদ্রাতেই ব্যবসা পরিচালনা করে। মার্কিন বাজার আন্তর্জাতিক ওঠানামার মুখোমুখি হয় এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা মার্কিন করপোরেশনগুলোর ওপর কিছুটা প্রভাব ফেলে। আর যে ফেডারেল রিজার্ভ ডলার ইস্যু করে, তারা আর্থিক সংকটের সময় তাদের ব্যালান্স শিট সম্প্রসারিত করে ব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রাখে।
চীনের নেতারা এ ধরনের বিনিময়ে মোটেই আগ্রহী নন। একটি বৈশ্বিক রেনমিনবি ব্যবস্থা বজায় রাখা চীনের রাষ্ট্র-পরিচালিত অর্থনৈতিক মডেলের একেবারে পরিপন্থী। রেনমিনবিকে যদি ডলারের ভূমিকা নিতে হয়, তবে চীনকে এমন দ্বিমুখী আর্থিক পথ তৈরি করতে হবে, যার মাধ্যমে রেনমিনবির বিদেশি ধারকেরা সেই অর্থ আবার চীনের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করতে পারবে। কিন্তু এর ফলে যে মূলধনপ্রবাহ ঘটবে, তা চীনের অভ্যন্তরীণ আর্থিক বাজারকে মৌলিকভাবে বদলে দেবে।
চীনের অনেক ধনী নাগরিক, এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির কিছু সদস্যের কাছেও ডলার হলো একটি অপরিহার্য রাজনৈতিক ঝুঁকি বিমা। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে সামান্য আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই সম্পদ বাজেয়াপ্ত বা এমনকি কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।
অফশোর ডলার ডিপোজিট ও বিদেশি করপোরেট কাঠামো ধনী অভিজাতদের বিভিন্ন মুদ্রা ও বিচারব্যবস্থায় তাদের সম্পদ ছড়িয়ে রাখার সুযোগ দেয়। ডলারভিত্তিক ব্যবস্থাটি চীনা অভিজাতদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল, আর যেহেতু কারও অবস্থানই পুরোপুরি সুরক্ষিত নয়, তাই কেউই চায় না এই আশ্রয়স্থল হারিয়ে যাক।
ডলার দিয়ে চালিত বিশ্বে বাস করতে চীনের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ডলারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা চীন মেনে নিতে পারে না, আর সেই হুমকি নস্যাৎ করার মতো শক্তিশালী হতে রেনমিনবির এখনো অনেক পথ বাকি। যদি আরও বেশি দেশ ও প্রতিষ্ঠান রেনমিনবি গ্রহণ করতে চায়, তবে প্রথমে এর ব্যবহারের জন্য একটি বৈশ্বিক আর্থিক অবকাঠামো থাকতে হবে।
শতাধিক দেশের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে লেনদেন নিষ্পত্তিকরণ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অর্থায়ন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য রেনমিনবির ব্যবহার সহজতর করে চীন ইতিমধ্যেই সেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। এখানে গভীরতার চেয়ে পরিধি বা পরিব্যাপ্তি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
চীনের আসল অর্থনৈতিক শক্তি তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রবাহের মধ্যে নিহিত। ২০২৫ সালে বিশ্বব্যাপী প্রস্তুতকৃত পণ্য রপ্তানির ২০ শতাংশই ছিল তাদের।
তাই বেইজিং তাদের তৈরি পোশাক ও কারখানা থেকে উৎপাদিত বাণিজ্যিক প্রবাহকে সহজ করতে একটি নিজস্ব পেমেন্ট নেটওয়ার্ক তৈরির ওপর জোর দিয়েছে। ২০০৫ সালে পিপলস ব্যাংক অব চায়নার তৎকালীন গভর্নর জৌ জিয়াওচুয়ান চীনের বাণিজ্য অংশীদারদের মধ্যে স্থানীয় মুদ্রার ক্রমবর্ধমান ব্যবহারকে জনসমক্ষে উৎসাহিত করেন।
২০০৯ সালে পিবিওসি রেনমিনবিতে সীমান্ত পেরোনো লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য একটি পাইলট প্রকল্প চালু করে, যার পর ২০১৫ সালে গড়ে তোলা হয় ‘ক্রস-বর্ডার ইন্টারব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেম’, যা আন্তর্জাতিক রেনমিনবি নেটওয়ার্কের মূল ভিত্তি।
কিন্তু কেবল পেমেন্ট বা অর্থ লেনদেনের হিসাব দেখে মুদ্রার আসল ক্ষমতা বোঝা যায় না। একটি আন্তর্জাতিক লেনদেনে কেবল অর্থনৈতিক মূল্যের স্থানান্তরই ঘটে না; এর জন্য পাঁচটি যুক্ত ধাপে বিস্তৃত আর্থিক পরিষেবার একটি প্যাকেজ প্রয়োজন হয়: মূল্য নির্ধারণ, অর্থায়ন, ঝুঁকি হস্তান্তর, পেমেন্ট এবং পুনর্বিনিয়োগ।
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থায়নে ডলারের আধিপত্য কারণ এটি প্রতিটি ধাপে ডিফল্ট মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেখানে প্রতিটি ধাপের শক্তি অন্য সব ধাপে এর অবস্থানকে শক্তিশালী করে। রেনমিনবিকে ডলারের স্থান নিতে হলে, এটি কেবল পেমেন্টের ক্ষেত্রেই নয়, লেনদেন চক্রের প্রতিটি ধাপেই প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে।
বেইজিং তার কৌশলের প্রথম ধাপ—পেমেন্ট ব্যবস্থায় উপস্থিতি তৈরি—বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে। তারা এখন মূল্য নির্ধারণ, অর্থায়ন এবং ঝুঁকি হস্তান্তরের দিকে প্রসারিত হচ্ছে এবং সতর্কতার সঙ্গে পুনর্বিনিয়োগের দিকেও এগোচ্ছে। সম্প্রতি বেইজিং অনুধাবন করতে শুরু করেছে, যে মুদ্রায় পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়, তা লেনদেন চক্রের পরবর্তী ধাপগুলোকে কতটা গভীরভাবে প্রভাবিত করে।
ঐতিহাসিকভাবে, চীন তাদের আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের মূল্য ডলারে নির্ধারণ করতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করত। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ সালে চীনের মাত্র ৬ দশমিক ৫ শতাংশ রপ্তানি পণ্যের ইনভয়েস রেনমিনবিতে করা হয়েছিল। চীনা সরকারি পরিসংখ্যান দেখায় যে চীনের প্রায় ৩০ শতাংশ পণ্য বাণিজ্য রেনমিনবিতে নিষ্পত্তি হয়।
সরকার তথাকথিত ‘চায়না প্রাইসেস’ বা চীনা মূল্যের প্রচার করে এই চিত্র উল্টে দিতে চাইছে—যার অর্থ চীন যেসব প্রধান কাঁচামাল আমদানি করে, সেগুলোর জন্য স্থানীয় এক্সচেঞ্জে রেনমিনবিতে মূল্যের বেঞ্চমার্ক তালিকাভুক্ত করা।
মূল্য নির্ধারণের এই স্বায়ত্তশাসন বিশেষ করে সংকটপূর্ণ খনিজগুলোর জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যা সেই সব সবুজ শিল্পকে সচল রাখে, যেগুলোকে সি চিন পিং চীনের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য কেন্দ্রীয় বিষয় বলে মনে করেন।
চীন বিশ্বের ৮০ শতাংশের বেশি ব্যাটারি তৈরি করে এবং এর ৭৫ শতাংশের বেশি লিথিয়াম, ৭০ শতাংশ কোবাল্ট এবং প্রায় ৬০ শতাংশ নিকেল ব্যবহার করে। কিন্তু এসব খনিজের বিশ্ববাজারে চীনের যে অবস্থান, তা এখনো তাদের উৎপাদন ও ব্যবহারের একচ্ছত্র আধিপত্যকে পুরোপুরি প্রতিফলিত করতে পারে না।
সি চিন পিং যে নিশ্চিতভাবেই রেনমিনবি দিয়ে ডলারকে প্রতিস্থাপন করতে চান, তা নয়। ২০২৪ সালের ভাষণে তিনি মুদ্রার শক্তির কথা বলেছিলেন, আধিপত্যের কথা নয়। ডলারের একচ্ছত্র আধিপত্য ভেঙে দিতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা আর্থিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা সীমিত করতে সম্মানজনক দ্বিতীয় বা এমনকি প্রভাবশালী তৃতীয় স্থানে থাকাই চীনের জন্য যথেষ্ট।
আধুনিক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চীন একটি বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের প্রধান আর্থিক কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার দৌড়ে রয়েছে। অন্যদিকে নিকেল ও কোবাল্ট এখনো লন্ডন ও শিকাগোর ডলার বেঞ্চমার্কের সঙ্গে বাঁধা। চীন এই দুটি খনিজের সবচেয়ে বড় ভোক্তা হলেও, তা এখনো তাদের বাজারের আর্থিক রেফারেন্স পয়েন্ট হতে পারেনি। ‘চায়না প্রাইসেস’ গড়ে তোলার উদ্যোগের মাধ্যমে বেইজিং মূলত এই গরমিলটাই দূর করতে চায়।
বেইজিংয়ের রেনমিনবি কৌশলের অর্থায়ন পর্বটিও গতি পাচ্ছে। ২০২৩ সালে বেইজিং চীনা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিদেশে তাদের রেনমিনবি অর্থায়ন বাড়ানোর নির্দেশ দেয়।
এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব চায়নার মতো রাষ্ট্র–সমর্থিত ঋণদাতারা বিদেশে বাণিজ্য ও অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য তাদের রেনমিনবি ঋণ বাড়িয়েছে, এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও রেনমিনবিতে বাণিজ্য অর্থায়ন জোগাচ্ছে। বিমা ও পুনর্বিমার বাজারে রেনমিনবির উপস্থিতি বাড়াতেও বেইজিং কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।
লেনদেন চক্রের শেষ ধাপ—পুনর্বিনিয়োগ—পণ্য ও মূল্যের বৈশ্বিক আবর্তনকে পূর্ণতা দেয়। অর্থের প্রাপকদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় তারা সেই অর্থ দিয়ে কী করবে: স্বল্পমেয়াদি অ্যাকাউন্টে রাখবে, দীর্ঘমেয়াদি সম্পদে বিনিয়োগ করবে নাকি অন্য মুদ্রায় রূপান্তর করবে। একটি শক্তিশালী মুদ্রাব্যবস্থা তখনই টেকসই হয়, যখন প্রাপকেরা তাদের ব্যালান্স রূপান্তর করার বদলে তা ধরে রাখতে ও পুনর্বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক হয়।
চীনা আর্থিক বাজারে প্রবেশাধিকার এখন আর বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা নয়; বরং বেইজিংয়ের অনির্দেশ্য মূলধন নিয়ন্ত্রণ কোনো দিন তাদের তহবিল আটকে দেবে কি না—সেই ঝুঁকিই মূল চিন্তা।
যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছাতে হলে চীনকে এমন কোনো পণ্যের বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করতে হবে, যা চীন নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা ছাড়া বাকি বিশ্ব চলা কঠিন। ডলার ব্যবস্থায় বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের বাণিজ্য দীর্ঘদিন ধরে এই ভূমিকা পালন করে আসছে, যা থেকে ‘পেট্রোডলার’ শব্দের উৎপত্তি।
রেনমিনবি-উচ্ছ্বসিত ব্যবস্থায় এর সমতুল্য নোঙর হতে পারে সংকটপূর্ণ খনিজ, ক্লিন এনার্জি সরঞ্জাম এবং বৈদ্যুতিক অবকাঠামো—যা গ্রিন এনার্জি প্রযুক্তির কেন্দ্রবিন্দু। চীনা সরকার কয়েক দশক ধরে পদ্ধতিগতভাবে সেই সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরি করেছে, যা তাকে সবুজ শক্তি প্রযুক্তি ও সরঞ্জামের বিশ্বের শীর্ষ উৎপাদনকারীতে পরিণত করেছে।
বেইজিং এখন বিশ্বব্যাপী এমন কিছু পণ্যের বাজারে প্রভাবশালী অবস্থান নিতে যাচ্ছে, যা ছাড়া বিশ্ব চলতে পারবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
সবুজ শক্তিতে প্রথম এগিয়ে যাওয়ার সুবিধা বা ‘ফার্স্ট-মুভার অ্যাডভান্টেজ’ নেওয়ার পর বেইজিং এখন প্রতিযোগীদের খর্ব করতে এবং চীনা প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে কারিগরি মান বাড়াতে স্কেল অব ইকোনমি ব্যবহার করে বাজার সংহত করছে।
এখন পর্যন্ত বেইজিং সবুজ শক্তিতে তাদের শিল্প নেতৃত্বকে আর্থিক শক্তিতে রূপান্তর করার চেয়ে শিল্প নেতৃত্ব বিস্তারের দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছিল। কিন্তু সেটির পরিবর্তন হতে শুরু করেছে।
বিদেশিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চীনা কর্তৃপক্ষ তাদের নিজস্ব বিনিয়োগকারীদের জন্য তৈরি করা সবুজ ঋণের বিশাল অংশকে এমন তদারকি ও ট্রেডেবল সিকিউরিটিজে রূপান্তর করতে কাজ করছে, যাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আন্তর্জাতিক টেকসই মানদণ্ড মেনে তা ধারণ করতে পারে।
বিশ্বের একটি বড় অংশ জীবাশ্ম জ্বালানি প্রতিস্থাপনের জন্য যে সময়সীমা নির্ধারণ করেছে, তা চীনের সবুজ অর্থনীতি ছাড়া পূরণ করা সম্ভব নয়। এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রাজনৈতিক সদিচ্ছা হ্রাস পেলেও, আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর বৈশ্বিক নির্ভরতা এমন ভূরাজনৈতিক দুর্বলতা তৈরি করেছে, যা নবায়নযোগ্য শক্তির চাহিদা বাড়িয়ে তুলবে—যা যেকোনো দেশ তার ঘরেই শক্তি উৎপাদনের জন্য তৈরি করতে পারে।
সবুজ অর্থনীতিতে প্রবেশের পথ খোঁজা দেশ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য রেনমিনবি অর্থায়ন ও চীনা কারিগরি মান গ্রহণ করা শেষ পর্যন্ত ভর্তির সাধারণ খরচের অংশ হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে সবুজ পণ্য ও সবুজ অর্থায়নের একটি নিজস্ব শক্তিশালী চক্র তৈরি হবে, যার সিংহভাগই হবে রেনমিনবিতে।
ওয়াশিংটনের জন্য একটি গ্রিন ইউয়ানের সম্ভাবনা হঠাৎ রেনমিনবির ক্ষমতা দখলের আতঙ্ক তৈরি করা উচিত নয়। এর পরিবর্তে তাদের আরও কঠিন একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া উচিত: পেট্রোডলার কি আর তার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে কোন সম্পদ, প্রযুক্তি বা শিল্পব্যবস্থা ডলারের মুদ্রাশক্তিকে নোঙর করতে পারে।
বেইজিং ডলারকে উৎখাত করার কোনো চক্রান্ত করছে না, এবং কমিউনিস্ট পার্টি সম্ভবত এমন আর্থিক উন্মুক্ততা চায়ও না যা এই ধরনের বিজয়ের জন্য প্রয়োজন। গ্রিন ইউয়ান ভবিষ্যতে কোনো দিন বাস্তবে রূপ নিক বা না নিক, পার্টির কাছে একটি আন্তর্জাতিকীকৃত রেনমিনবির তাৎক্ষণিক মূল্য হলো—ওয়াশিংটনের চীনবিরোধী নীতিনির্ধারকদের ডলারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা।
চীনের রেনমিনবিভিত্তিক ব্যবস্থা যতই শক্তিশালী হবে, সম্ভাব্য মার্কিন আর্থিক নিষেধাজ্ঞার ধাক্কা সহ্য করার বেইজিংয়ের ক্ষমতাও তত বাড়বে। এর ফলে ওয়াশিংটনের সেই নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি তার কার্যকারিতা হারাবে।
ডলারের রাজত্ব যদি কখনো শেষ হয়, তবে তা সম্ভবত চীন সিংহাসন দখল করার কারণে হবে না; বরং যুক্তরাষ্ট্র নিজেই তা সমর্পণ করার কারণে হবে। ওয়াশিংটনকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে পরবর্তী আর্থিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার কৌশলগত সম্পদটি তেলের ব্যারেল নাও হতে পারে, বরং এটি হতে পারে একটি শিল্প ইকোসিস্টেম।
জোংইউয়ান জোই লিউ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো।
ফরেন অ্যাফেয়ার্স থেকে সংক্ষেপে অনূদিত।