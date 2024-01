গুগল অনুবাদে ইংরেজি ভার্সন, ভুল তথ্যে পাঠ্যপুস্তক

প্রথম অধ্যায়ে গুগল ট্রান্সলেটরের ব্যবহার

বইটির শুরুতেই প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদটি ভাষান্তরে ‘মানবীয়’ ছাপ থাকলেও ১.১.১ অনুচ্ছেদ অনুবাদে হুবহু গুগলের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। অনুবাদ করতে গুগল ট্রান্সলেটর ঠিক কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা জানার জন্য পুরো বই ধরে ধরে দেখার প্রয়োজন নেই। বাংলা ভার্সনের বইটির ১.১.১ অনুচ্ছেদের কয়েকটি বাক্য হলো, ‘তোমরা যদি বাসে কিংবা ট্রেনে দাঁড়িয়ে থাক, এবং হঠাৎ বাস কিংবা ট্রেনটি চলতে শুরু করে, তখন তোমরা লক্ষ করে থাকবে যে তোমরা পিছন দিকে পড়ে যেতে চাও। বাস কিংবা ট্রেনের মেঝেতে স্পর্শ করে থাকা তোমার শরীরের নিচের অংশ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলেও শরীরের উপরের অংশ তার আগের অবস্থানেই স্থির থাকতে চায়, সে জন্য তোমার শরীরের উপরের অংশ পেছন দিকে হেলে পড়ে এবং তুমি পড়ে যেতে উদ্যত হও।...’

এ অংশটুকু গুগল ট্রান্সলেটরে লিখলে এর অনুবাদ দেখানো হবে, ‘If you are standing in a bus or train, and suddenly the bus or train starts moving, you will notice that you want to fall backwards. Your lower body touching the floor of the bus or train starts to move forward, but your upper body wants to stay in its previous position, so your upper body leans back and you tend to fall....’ এটা ইংরেজি ভার্সনের বইটির সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।