‘আওয়ামী আইনে’ অন্তর্বর্তী শাসন

সোহরাব হাসান

১.

২০১৮ সালে প্রণীত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩১ ধারার অধীন কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দেওয়া দণ্ড বা জরিমানা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

উল্লিখিত ধারায় অপরাধ সংঘটনে সহায়তার অপরাধে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন কোনো মামলা বা অন্যান্য কার্যধারা অথবা পুলিশ কর্মকর্তা বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তাধীন মামলা বা কার্যক্রম বাতিল হবে এবং এ বিষয়ে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।

বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 

এই সাহসী সিদ্ধান্তের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। আইনটি ডিজিটাল মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের দোহাই দিয়ে করা হলেও মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল বিরোধী দলের নেতা–কর্মী ও সাংবাদিকেরা। সরকারের সামান্য সমালোচনা করলেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা ঠুকে দেওয়া হতো। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতেও এই আইনের যথেচ্ছ অপব্যবহার হয়েছে। সে ক্ষেত্রে সরকার আইনের উল্লিখিত ধারায় করা মামলা ও দণ্ড বাতিল করে একটি প্রশংসনীয় কাজ করেছে।

এর পাশাপাশি হিউম্যান রাইটস ওয়াচের (এইচআরডব্লিউ) বিবৃতিটি আমাদের উদ্বিগ্ন করে। বৃহস্পতিবার সংস্থাটির এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশে ক্ষমতাচ্যুত অওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থক হিসেবে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে সম্প্রতি সংশোধিত সন্ত্রাসবিরোধী আইন ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহার করছে।’

এইআরডব্লিউ বলেছে, বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের মানবাধিকার দলের অবিলম্বে নির্বিচার আটক ব্যক্তিদের মুক্তির দাবি জানানো উচিত। সেই সঙ্গে মানবাধিকার সমুন্নত রাখা এবং বেআইনি রাজনৈতিক সহিংসতার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের মুখোমুখি করা উচিত। 

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া অঞ্চলের উপপরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেছেন, শেখ হাসিনার সরকারের সময় বাংলাদেশের মানুষকে যেসব সহ্য করতে হয়েছে, সেই একই ধরনের পক্ষপাতমূলক আচরণ অন্তর্বর্তী সরকারের করা উচিত নয়। তা সেটি বিরোধী রাজনীতিবিদদের ধরে নিয়ে কারাগারে পুরে দেওয়া হোক বা শান্তিপূর্ণ ভিন্নমতকে বন্ধ করে দেওয়া, তা যেটিই হোক না কেন। 

এইচআরডব্লিউর অভিযোগ, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীন হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। বহু মানুষকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে আটক করা হয়েছে। বেশ কয়েকজন পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন, যার মধ্যে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত করার মতো বিষয়ও আছে। 

জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, অমলধবল কোনো চাকরি নেই পৃথিবীতে। তাঁর কথাটি একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, বাংলাদেশে অমলধবল কোনো সরকার নেই। স্বৈরাচারী শাসকেরা বরাবর তাদের শাসনকাজ নির্বিঘ্ন করতে কালো আইনের আশ্রয় নেয়; কিন্তু স্বৈরাচারকে হটিয়ে যাঁরা জনগণের সম্মতি নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন, তঁারাও রহস্যজনক কারণে কালো আইনের আশ্রয় নেন। উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন করে রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর দমন–পীড়ন চালিয়েছিল। সেই সময়ে আইনটি খারাপ হলে এখন ভালো হওয়ার কোনো কারণ নেই।   

অন্তর্বর্তী সরকার যদি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করার সাহস দেখাতে পারে, সন্ত্রাস দমন আইন বা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন বহাল তবিয়তে রাখছে কেন? যাঁরা নিবর্তনমূলক আইনের কারণে বাহাত্তরের সংবিধানের কঠোর সমালোচনা করেন, তঁারাই এসব কালো আইন রাখার পক্ষে নানা যুক্তি দাঁড় করান। কালো আইন সব সময়ই কালো আইন। সরকার বদলের পর সেটি সাদা হয়ে যায় না। 

২.

জুলাই সনদ নিয়ে আলোচনার ধরন দেখে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তিই মনে পড়ে, ‘শেষ হয়ে হইল না শেষ।’ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জুলাই জাতীয় সনদ ১৫ অক্টোবর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় স্বাক্ষরিত হবে। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।  বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদ ভবনে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কার্যালয়ের সভাকক্ষে কমিশনের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়।

কিন্তু জুলাই সনদে যারা সই দেবে, সেই রাজনৈতিক দলগুলো এখনো ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি। সনদ বাস্তবায়নে গণভোট নিয়ে ঐকমত্য থাকলেও গণভোটের ভিত্তি, সময় ও পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক মতবিরোধ আছে। কেউ বলছেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনই গণভোট হোক। আবার কারও কারও মতে, নির্বাচনের আগেই গণভোট করতে হবে। এ অবস্থায় কমিশন গণভোটের দিনক্ষণের বিষয়টি অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। 

জুলাই সনদ নিয়ে আলোচনার মধ্যে এনসিপির প্রধান ও সাবেক উপদেষ্টা নাহিদ ইসলামের একটি বক্তব্য রাজনৈতিক মহলে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। তিনি একটি বেসরকারি টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘উপদেষ্টাদের অনেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে লিয়াজোঁ করে ফেলেছে, তারা নিজেদের সেফ এক্সিটের (নিরাপদ প্রস্থান) কথা ভাবতেছে।’ তিনি কারও নাম না বললেও সময়মতো নাম প্রকাশ করে দেবেন বলেও মন্তব্য করেছেন।

অন্যরা এ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকলেও অন্তত তিনজন উপদেষ্টা নাহিদ ইসলামের বক্তব্যের মিঠে–কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। সড়ক যোগাযোগ ও জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুকে লিখেছেন, ‘নিজে পদে থেকে অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করিনি। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কাউকে ব্যবসা বা চাকরি দিই নাই। নিজের সীমিত সামর্থ্যের সবটুকু ব্যবহার করে জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছি। শিক্ষকতার সূত্রে, ইতিপূর্বে যুক্তরাষ্ট্র ও সিঙ্গাপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার নিশ্চিত সুযোগ গ্রহণ করিনি। তাই আজ ৭২ প্লাস বছর বয়সে আমাকে যদি সেফ এক্সিটের কথা ভাবতে হয়, তা হবে গভীর দুঃখের বিষয়!’

পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, ‘আমি একদম কোনো এক্সিট খুঁজছি না। দেশেই ছিলাম, এর আগেও বহু ঝড়ঝঞ্ঝা এসেছে। সেসব ঝড়ঝঞ্ঝা প্রতিহত করে দেশেই থেকেছি। বাকিটা জীবনও বাংলাদেশেই কাটিয়ে যাব।’ মহিলা ও শিশুবিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ এনসিপি নেতার বক্তব্যকে ‘রাজনৈতিক’ বলে মন্তব্য করে বলেছেন, ‘উপদেষ্টাদের সেফ এক্সিটের দরকার আছে বলে মনে করি না।’ 

এর আগে তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমও নিজের অবস্থান ও কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী প্রশাসন ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ফলে উপদেষ্টাদের কথা কেউ শোনেন না। আমলাদের অনেকেই ভবিষ্যতে যাঁরা ক্ষমতায় আসবেন, তাঁদের কথা মাথায় রেখে কাজ করছেন। 

নির্বাচনের মাত্র চার মাস বাকি। এরই মধ্যে প্রশাসনে বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হলে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন করা কঠিন হবে। উপদেষ্টাদের উচিত হাওয়ায় ছড়ি না ঘুরিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর নজর দেওয়া। 

সোহরাব হাসান সাংবাদিক ও কবি

sohrabhassan55@gmail.com

* মতামত লেখকের নিজস্ব

