বিদেশে মার্কিন ঘাঁটিগুলো কি বোঝা হয়ে উঠছে?

১৯৯৯ সালের মার্চ মাসের এক সকালে, যুক্তরাষ্ট্রের একটি বি-৫২ বোমারু বিমান ইংল্যান্ডের গ্লুচেস্টারশায়ারের আরএএফ ফেয়ারফোর্ড বিমানঘাঁটি থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করে।
এর দুই মিনিট পরপর আরও সাতটি যুদ্ধবিমান উড্ডয়ন করে। এভাবেই শুরু হয়েছিল যুগোস্লাভিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটোর বোমা হামলা।
ওই অভিযানে ফেয়ারফোর্ড ঘাঁটি ছিল মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উড্ডয়নকেন্দ্র।
একই সঙ্গে এটি যুদ্ধবিমানগুলোর জ্বালানি সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছিল।
১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ও ব্রিটিশ এই ঘাঁটি একই ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল।
২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধ এবং ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়েও ঘাঁটিটি একই কাজে ব্যবহৃত হয়।
কিন্তু গত অক্টোবরে ইরানের ক্রমবর্ধমান হুমকির মুখে ঘাঁটিটি আর নিরাপদ নয়—এমন আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র গ্লুচেস্টারশায়ারের এই ঘাঁটি থেকে তাদের ১২টি বি-১ ল্যান্সার বোমারু বিমান সরিয়ে নেয়।
এর কয়েক দিন আগে ব্রিটিশ নিরাপত্তা বাহিনী কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। দেশটির সরকার অভিযোগ করেছে, ঘাঁটিটিতে হামলার একটি ষড়যন্ত্রের পেছনে ইরানের হাত রয়েছে।
তবে তেহরান এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। আরএএফ ফেয়ারফোর্ড একা নয়। চলতি মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের আরেকটি ঘাঁটি আরএএফ মিলডেনহল থেকেও ১২টি বিমান সরিয়ে নেয়।
এ ছাড়া গত জুলাইয়ে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছিল, যুদ্ধের সময় ইরানের হামলায় উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব সামরিক ঘাঁটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেখান থেকে অনেক সামরিক সরঞ্জাম সরিয়ে জর্ডানের ঘাঁটিগুলোতে নেওয়া হয়েছে।
একই সঙ্গে সেগুলো ইসরায়েলে সরিয়ে নেওয়ার একটি প্রস্তাবও বিবেচনা করছিল যুক্তরাষ্ট্র।
কয়েক দশক ধরে এসব ঘাঁটি ছিল নিজ ভূখণ্ড থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সামরিক শক্তি প্রয়োগ এবং যুদ্ধ পরিচালনায় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।
ইউরোপ ও উপসাগরীয় অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ মিত্রদেশগুলোর কাছেও এসব ঘাঁটি অন্য সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা হিসেবে কাজ করেছে।
কিন্তু যুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক স্থাপনাগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করার পাশাপাশি যুক্তরাজ্য পর্যন্ত হুমকি ছড়িয়ে দেওয়ার সক্ষমতা দেখিয়েছে ইরান।
বিশ্লেষকদের মতে, এর ফলে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের এসব গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সম্পদ দেশটির নিজের জন্য এবং তার মিত্রদের জন্য সম্ভাব্য দায় বা ঝুঁকিতে পরিণত হয়েছে।
ল্যাঙ্কাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতির অধ্যাপক সাইমন মাবন আল-জাজিরাকে বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার ছাতা এখন দুই ধারবিশিষ্ট তরবারিতে পরিণত হচ্ছে।
মার্কিন ঘাঁটিগুলোর নিরাপত্তা যখন প্রশ্নের মুখে পড়ে, তখন সেগুলোর কৌশলগত সুবিধা নিয়ে ওয়াশিংটনের হিসাব-নিকাশও বদলে যায়।
ইউরোপ ও উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোরও এসব ঘাঁটি নিয়ে নতুন করে গুরুত্বের সঙ্গে ভাবার কারণ তৈরি হয়েছে। কারণ, এসব ঘাঁটি এখন হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে।’
ইউরোপ, উপসাগরীয় অঞ্চল কিংবা পূর্ব এশিয়া—যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদেশগুলোর কাছে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে বিবেচিত হয়ে আসছে।
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা একসময় উপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ‘অটুট অঙ্গীকারের’ কথা বলেছিলেন।
অন্যদিকে যুক্তরাজ্য নিয়মিতই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের তথাকথিত ‘বিশেষ সম্পর্কের’ কথা উল্লেখ করে।
এভাবে ব্রিটেন ও উপসাগরীয় দেশগুলো দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের এমন এক পরাশক্তির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অংশীদার হিসেবে তুলে ধরেছে, যে দেশটি অন্তত বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগে পর্যন্ত মিত্রদের নিরাপত্তার কল্যাণকামী নিশ্চয়তাদাতা হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করত।
কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক নিরাপত্তা-সংক্রান্ত ঘটনা, যার অনেকগুলোর সঙ্গে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যোগসূত্র রয়েছে, সেই প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।
এসব অঙ্গীকার আসলে কার স্বার্থ রক্ষা করছে, সেই প্রশ্নও সামনে এসেছে। একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে নিজ ভূখণ্ডে জায়গা দেওয়ার ফলে এসব দেশ নিজেদের আরও বড় বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে কি না।
যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কৌঁসুলিরা তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। তাঁদের ইরানের মদদপুষ্ট তৎপরতাকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপজুড়ে প্রায় ২০টি হামলার ষড়যন্ত্রে তাঁরা জড়িত ছিলেন। এসব সম্ভাব্য হামলার লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ছিল আরএএফ ফেয়ারফোর্ড বিমানঘাঁটিও।
এদিকে উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরান প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর হামলার যুক্তি হিসেবে সরাসরি সেসব দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটির উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছে।
দেশটি কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, বাহরাইন ও কুয়েতে বোমা হামলা চালিয়েছে।
এ ছাড়া ওমানেও হামলা চালিয়েছে ইরান, যদিও দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি নেই। উপসাগরীয় অঞ্চলের বাইরে জর্ডান ও ইরাকেও হামলা চালানো হয়েছে। এই দুটি দেশেই যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনা রয়েছে।
গত সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত পেন্টাগনের পরিদর্শক সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধের প্রথম চার মাসে ইরানের হামলায় কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ইরাক, ওমান ও জর্ডানে অবস্থিত মার্কিন সামরিক স্থাপনাগুলোর কয়েক শ ভবন ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে।
সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান বিমানঘাঁটিতে হামলার সময় অন্তত পাঁচটি কেসি-১৩৫ আকাশে জ্বালানি সরবরাহকারী বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
পরবর্তী আরেকটি হামলায় অন্তত একটি আকাশপথে আগাম সতর্কতা ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার বিমান মাটিতে থাকা অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব ঘটনা উপসাগরীয় ও ইউরোপীয় দেশগুলোর জন্য নিরাপত্তার এক জটিল সংকট তৈরি করছে।
যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের আশ্রয় দেওয়ার ফলে এসব দেশ এমন একটি যুদ্ধে পাল্টা হামলার ঝুঁকিতে পড়তে পারে, যে যুদ্ধ শুরুর বিষয়ে তাদের কোনো সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা ছিল না।
অথচ একই সামরিক ঘাঁটিগুলো আবার আয়োজক দেশগুলোর নিরাপত্তা রক্ষায়ও ভূমিকা রাখে। এসব ঘাঁটি থেকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করা এবং অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে কিছু আয়োজক দেশকে হামলা থেকে সুরক্ষা দেওয়া হয়।
যুদ্ধের কারণে বিমান চলাচল ও নৌপরিবহন ব্যাহত হয়েছে। এতে এই অঞ্চলের অধিকাংশ দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেল ও গ্যাস রপ্তানিও হুমকির মুখে পড়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত সোমবার বলেছেন, আপাতত ইরানের বিরুদ্ধে আর সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।
কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নৌ অবরোধ এখনো বহাল রয়েছে। হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলও এখনো স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরেনি।
মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক বিশ্লেষক মোহাম্মদ আলী শাবানি আল-জাজিরাকে বলেন, ‘বিদেশি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুবিধা ও ঝুঁকির মধ্যে ভারসাম্য বিচার করার বিষয়টি সব সময়ই ছিল। তবে উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর মধ্যে এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি যে বদলাচ্ছে, তা নিশ্চিত। এসব সামরিক স্থাপনার দুর্বলতা এখন আয়োজক সরকারগুলোর কাছে ক্রমেই বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠছে। অথচ তারা নিজেরা কোনো যুদ্ধ চায়নি। কিন্তু যুদ্ধের বিষয়ে প্রকৃত অর্থে কোনো মতামত দেওয়ার সুযোগ না পেয়েই তারা এতে জড়িয়ে পড়েছে।’
ওয়াশিংটনও নিজস্ব এক সংকটের মুখে পড়েছে। ইউরোপ কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ঘাঁটি থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব হয়।
কিন্তু এসব ঘাঁটির উপস্থিতিই ইরানকে হামলার জন্য একের পর এক লক্ষ্যবস্তু দিয়েছে। গত মার্চে ইরানের একটি ড্রোন সাইপ্রাসে অবস্থিত ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটির একটি হ্যাঙ্গারে আঘাত হানে।
যুক্তরাষ্ট্রও গোয়েন্দা তৎপরতা ও রসদ সরবরাহের কাজে ওই ঘাঁটি ব্যবহার করে।
পূর্ব ইউরোপের ন্যাটো সদস্য বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধেও হুমকি দিয়েছিল তেহরান। ইরানে হামলা চালানোর কাজে ব্যবহৃত মার্কিন বিমানগুলোকে জ্বালানি সরবরাহের জন্য দেশটি তাদের বেজমার বিমানঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে—এমন খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ইরান এই হুমকি দেয়।
কয়েক সপ্তাহ পর বুলগেরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেন, মার্কিন আকাশে জ্বালানি সরবরাহকারী বিমানগুলো স্থায়ীভাবে বেজমার ঘাঁটি ছেড়ে চলে গেছে।
দেশটির প্রেসিডেন্টও ঘোষণা দেন, ‘মিশন শেষ।’ এতে ওই ঘাঁটির নামে নামকরণ করা গ্রামটির বাসিন্দারা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।
মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনাদের ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি প্রায় অচল হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্লেষকেরা। তাঁদের মতে, কুয়েতের ঘাঁটিগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
শুয়াইবা বন্দরে চালানো এক হামলায় ছয়জন মার্কিন সেনা নিহত হন এবং সেনাবাহিনীর একটি পরিচালনাকেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যায়।
ইরানের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় আলী আল সালেম বিমানঘাঁটির বিমান চলাচল-সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কয়েকজন কর্মী আহত হন।
ক্যাম্প বুহরিংয়ে হামলায় রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানি সরবরাহের স্থাপনাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
কাতারে ইরানের এক হামলায় আল উদেইদ বিমানঘাঁটির আগাম সতর্কতামূলক রাডারব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
এই ঘাঁটিতেই যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) বিমান অভিযান পরিচালনাকারী সদর দপ্তর অবস্থিত।
অন্যদিকে বাহরাইনে ইরানের একটি ড্রোনের আঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম নৌবহরের সদর দপ্তরের যোগাযোগব্যবস্থার সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
এসব ক্ষয়ক্ষতি নতুন একটি প্রশ্ন সামনে এনেছে: হামলার শিকার হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক ঘাঁটিগুলো আগের মতো কতটা কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারবে?
কাতারের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও উপসাগরীয় অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক গার্ড ননেম্যান আল-জাজিরাকে বলেন, এই যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে, কিছু সামরিক ঘাঁটি ‘নিজেরাই অত্যন্ত অরক্ষিত’ এবং যেসব কাজ সম্পাদনের জন্য এগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তার অনেকগুলোই করতে ‘অক্ষম’।
কাতারের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও উপসাগরীয় অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক গার্ড ননেম্যান আল-জাজিরাকে বলেন, এই যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে, কিছু সামরিক ঘাঁটি ‘নিজেরাই অত্যন্ত অরক্ষিত’ এবং যেসব কাজ সম্পাদনের জন্য এগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তার অনেকগুলোই করতে ‘অক্ষম’।
লন্ডনের কিংস কলেজের প্রতিরক্ষা অধ্যয়ন বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক মার্ক হিলবোর্ন আল-জাজিরাকে বলেন, ‘বড় আকারের সামরিক ঘাঁটিগুলোকে এখন সত্যিই অনেক সহজে হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা যাচ্ছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘তুলনামূলক কম দামের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি যে প্রযুক্তি এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে, তা হলো ড্রোন।’
ইরান কম খরচে নিজস্ব প্রযুক্তিতে ড্রোন তৈরির সক্ষমতা বাড়াতে বিপুল বিনিয়োগ করেছে। এসব ড্রোন লক্ষ্যবস্তুতে তুলনামূলক অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে।
একই সঙ্গে এগুলো প্রতিহত করতে প্রতিপক্ষকে অনেক বেশি দামের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করতে হয়। ফলে প্রতিপক্ষের বিপুল অর্থ ব্যয় হয়।
অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে ড্রোন মার্কিন বিমানঘাঁটিগুলোর সামনে ভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।
আরএএফ মিলডেনহল ঘাঁটির বিরুদ্ধে যে হুমকির কথা বলা হচ্ছে, তার প্রকৃতি এখনো স্পষ্ট নয়। তবে ফেয়ারফোর্ডের ক্ষেত্রে একটি হামলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে।
যুক্তরাজ্যের রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটের (রুসি) গবেষক ও কোর্স পরিচালক আরবান কনিংহাম আল-জাজিরাকে বলেন, ‘সামরিক ঘাঁটিগুলোকে কারা হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে পারে, সেই সম্ভাব্য পক্ষগুলোর পরিসর বদলে গেছে। ঘাঁটিগুলো এখন বেশি অরক্ষিত। ফলে ঝুঁকি নিরূপণের হিসাবও বদলে যাচ্ছে।’
তিনি বলেন, ‘এখন যে কেউ নিজের বাড়ির বেজমেন্টে বসে একটি ড্রোন তৈরি করতে পারে। যারা বিশৃঙ্খলা বা বড় ধরনের নাশকতা সৃষ্টি করতে চায়, তারা সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রকে কাজে লাগাতে পারে। ফলে হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করাও কঠিন হয়ে পড়ে।’
কনিংহামের মতে, এসব কারণেই সামরিক ঘাঁটিগুলো আগের চেয়ে বেশি অরক্ষিত হয়ে উঠছে এবং এর ফলে ঝুঁকি নিরূপণের হিসাব-নিকাশও বদলে যাচ্ছে।
ওয়াশিংটন যখন উপসাগরীয় অঞ্চল ও ইউরোপের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে কিছু সামরিক সরঞ্জাম ও সক্ষমতা সরিয়ে নিচ্ছে, তখন মধ্যপ্রাচ্যে তাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েলের ওপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে যুক্তরাষ্ট্র।
মোহাম্মদ আলী শাবানি বলেন, ‘সেন্টকম যে ইসরায়েলকে সামনের সারির গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের দিকে এগোচ্ছে, এরই মধ্যে তার কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।’
ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে ইসরায়েল।
উপসাগরীয় দেশগুলোর অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেল ও গ্যাস রপ্তানি যখন হুমকির মুখে, তখন মার্কিন সেনাদের কাছাকাছি অবস্থানে রাখা ওয়াশিংটনকে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানোর সুযোগ দেয়। কিন্তু একই সঙ্গে এসব সেনাকে ইরানের হামলার ঝুঁকির মধ্যেও ফেলে দেয়।
রুসির গবেষক আরবান কনিংহাম বলেন, ‘দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হলো অংশীদার দেশগুলোর সঙ্গে কাজ করা এবং তাদের সামরিক বাহিনীকে নিজেদের নিরাপত্তা নিজেরাই নিশ্চিত করার মতো সক্ষম করে তোলা।’
তিনি আরও বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক মহলে এ নিয়ে বিতর্ক চলছে। ইরানিরাও সেই বিতর্কের প্রসঙ্গ টেনে বলছে, যত দিন মার্কিন সেনারা এখানে থাকবে, তত দিন তারা হামলার লক্ষ্যবস্তু হবে।’
কনিংহামের ভাষায়, ‘এটাই যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নীতিনির্ধারণী জটিলতা। শেষ পর্যন্ত তারা মনে করে, কোনো না কোনোভাবে এসব সামরিক ঘাঁটি রাখার বিকল্প তাদের হাতে নেই।’
কাওলান ম্যাগি অস্ত্রশিল্প, বৃহৎ প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান এবং মানবাধিকারবিষয়ক লেখক ও সাংবাদিক।
আল–জাজিরা থেকে নেওয়া।
ইংরেজি থেকে অনূদিত।