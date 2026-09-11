মরুর রূপান্তর: সৌদি আরবের নবজাগরণের কাব্য

বাইরের দুনিয়া, বিশেষ করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সৌদি আরবকে দেখেছে এক রহস্যময় ভূমি হিসেবে, যেখানে ধর্মীয় শৃঙ্খলা জীবনের কেন্দ্র, যেখানে ঐতিহ্য সময়কে বেঁধে রাখে। আমাদের চোখে সৌদি আরব ছিল এক অদৃশ্য পর্দায় ঢাকা দেশ—যেখানে নারীর পদচারণ ছিল সীমিত, যেখানে সংস্কৃতি ছিল অন্তর্মুখী, যেখানে সমাজ ছিল কঠোর নিয়মের আবরণে মোড়া। এই রহস্যময়তা আমাদের কৌতূহলকে জাগিয়েছে। আমরা ভাবতাম, এই দেশের অন্তরালে কী আছে? এই নীরবতার ভেতর কী সুর লুকিয়ে আছে? এই কঠোরতার নিচে কী কোমলতা আছে?
মরুর বুকে পরিবর্তন আসে নিঃশব্দে। বালুকণার মতো ক্ষুদ্র, কিন্তু সময়ের মতো বিশাল। সৌদি আরবের রূপান্তরও যেন সেই নীরবতারই এক মহাকাব্য, যেখানে অতীতের কঠোরতা আর ভবিষ্যতের কোমলতা মিলেমিশে এক নতুন সুর সৃষ্টি করছে। এই পরিবর্তনকে দেখলে মনে হয়, মরুর বুকে যেন এক অদৃশ্য নদী প্রবাহিত হচ্ছে, যার পানি সময়ের গভীরতা থেকে উঠে এসে সমাজের অন্তরকে সিক্ত করছে।
মানুষের সভ্যতা কখনো স্থির থাকে না। স্থিরতা মানে মৃত্যু; পরিবর্তন মানে জীবন। সৌদি আরবের এই নবযাত্রা সেই জীবনেরই পুনর্জন্ম। যে দেশ একসময় ছিল ঐতিহ্যের কঠোর দুর্গ, আজ সেই দেশই নিজের অন্তরকে খুলে দিয়েছে আধুনিকতার আলোয়। যেন দীর্ঘদিনের নীরবতার পর মরুর বুকে হঠাৎ একদিন বৃষ্টি নেমে এসেছে, আর বালুর নিচে লুকিয়ে থাকা সবুজের সম্ভাবনা মাথা তুলেছে।
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের মুক্তি তার অন্তরের মুক্তিতে। সৌদি আরবও যেন সেই অন্তরের মুক্তির পথেই এগোচ্ছে। নারীর পদচারণ আজ আরও দৃঢ়, যুবসমাজের চোখে আজ আরও আলো, সমাজের মনোজগতে আজ আরও বিস্তার। যে সমাজ একসময় ছিল কঠোর নিয়মের আবরণে ঢাকা, আজ সেই সমাজই নিজের ভেতরের আলোকে বাইরে ছড়িয়ে দিতে চাইছে।
নিওম—এক ভবিষ্যতের নগরী, যেখানে প্রযুক্তি আর প্রকৃতি মিলেমিশে এক নতুন সভ্যতার আভাস দেবে। রেড সি প্রকল্প—সমুদ্রের নীলের সঙ্গে মরুর সোনালি রঙের মিলন। কিদ্দিয়া—বিনোদন, শিল্প ও ক্রীড়ার এক বিশাল ক্ষেত্র। এসবই যেন মরুর বুকে নতুন সুরের জন্ম। বালুর ওপর দাঁড়িয়ে মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে, তখন সেই স্বপ্নের শক্তি পৃথিবীর কোনো ঝড়েই নষ্ট হয় না।
পরিবর্তন শুধু বাইরের নয়; পরিবর্তন মানুষের মনেও। দীর্ঘদিন ধরে সৌদি সমাজ ছিল একরৈখিক, ধর্মীয় শৃঙ্খলা ছিল জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু আজ মানুষ বুঝতে শিখছে, ঐতিহ্যকে সম্মান করেও নতুনকে গ্রহণ করা যায়। যুবসমাজের চোখে আজ নতুন আলো। তারা বিশ্বকে দেখতে চায়, বিশ্বকে জানতে চায়, বিশ্বকে নিজের কাছে আনতে চায়। নারীর পদচারণ আজ আরও দৃঢ়। কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষায়, শিল্পে তারা নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছে।
তেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে সৌদি আরব আজ বহুমুখী অর্থনীতির পথে হাঁটছে। পর্যটন, প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি, বিনোদন—সবই নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলছে। অর্থনীতির এই পরিবর্তন শুধু সংখ্যার নয়; এটি মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন। নতুন কর্মসংস্থান, নতুন দক্ষতা, নতুন শিক্ষা—সব মিলিয়ে সমাজে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার। তবে পরিবর্তন কখনো সহজ নয়। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংঘর্ষ, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক স্বাধীনতার ভারসাম্য—সবই এক সূক্ষ্ম পথচলা। সৌদি আরবের এই পরিবর্তনও সেই সূক্ষ্মতার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে।
আজ সৌদি আরব যেন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। পেছনে আছে ঐতিহ্যের দীর্ঘ ইতিহাস; সামনে আছে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। এই দুইয়ের মিলনে দেশ গড়ে তুলছে এক নতুন পরিচয়। সৌদি আরবের অর্থনীতি দীর্ঘদিন ধরে তেলের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, যেন মরুর বুকে এক বিশাল সোনালি নদী। সেই নদী দেশের উন্নয়নকে বহন করেছে, সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে, বিশ্বকে দিয়েছে শক্তির জ্বালানি। কিন্তু সময়ের স্রোত বলে, একটি নদীর ওপর চিরকাল নির্ভর করা যায় না। নদী শুকিয়ে গেলে গাছ মরে যায়; অর্থনীতি একমুখী হলে সমাজ স্থবির হয়। সৌদি আরব আজ সেই স্থবিরতার ভয়কে জয় করেছে। তেলের বাইরে নতুন দিগন্ত খুলেছে—পর্যটন, প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি, বিনোদন, শিল্প, কৃষি, স্টার্টআপ, গবেষণা।
অর্থনীতির এই পরিবর্তন তিনটি স্তম্ভে দাঁড়িয়ে আছে—বহুমুখীকরণ: তেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নতুন শিল্পের জন্ম; পর্যটন আজ দেশের নতুন পরিচয়-ঐতিহ্য, ইতিহাস, প্রকৃতি, আধুনিকতা সব মিলিয়ে এক বিস্তৃত সম্ভাবনা; প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন: স্মার্ট সিটি, ডিজিটাল অর্থনীতি—সবই ভবিষ্যতের পথচলা। প্রযুক্তি আর মানুষের সৃজনশীলতা মিলেমিশে এক নতুন সভ্যতার আভাস দিচ্ছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন: শিক্ষা, দক্ষতা, কর্মসংস্থান—সবই নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে। যুবসমাজ আজ শুধু চাকরি খুঁজছে না; তারা ভবিষ্যৎ তৈরি করছে। এই অর্থনৈতিক রূপান্তর শুধু সংখ্যার নয়; এটি মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তন। নতুন কর্মসংস্থান, নতুন দক্ষতা, নতুন শিক্ষা—সব মিলিয়ে সমাজে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার।
সংস্কৃতি কোনো স্থির নদী নয়; এটি সময়ের সঙ্গে বদলায়। সৌদি আরবের সংস্কৃতি দীর্ঘদিন ধরে ছিল ধর্মীয় শৃঙ্খলা, বেদুইন ঐতিহ্য, আরবীয় কাব্য, সংগীত, আতিথেয়তা—এসবের এক গভীর মিশ্রণ। কিন্তু আজ সেই সংস্কৃতি নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে। সংস্কৃতির পরিবর্তন চারটি স্তরে সবচেয়ে স্পষ্ট—
শিল্প ও বিনোদনের উন্মেষ: সিনেমা হল খুলেছে, কনসার্ট হচ্ছে, শিল্প প্রদর্শনী হচ্ছে। যে সমাজ একসময় ছিল নীরবতার আবরণে ঢাকা, আজ সেই সমাজই সুরের, রঙের, কাব্যের উৎসবে মেতে উঠছে।
নারীর অংশগ্রহণ: নারীরা আজ কর্মক্ষেত্রে, শিল্পে, শিক্ষায়, নেতৃত্বে—সব জায়গায় নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছেন।
বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ: আন্তর্জাতিক শিল্পী, পর্যটক, গবেষক, উদ্যোক্তা—সবাই আজ সৌদি আরবের নতুন পরিচয়কে দেখতে আসছেন। সংস্কৃতি আর একরৈখিক নয়; এটি বহুমাত্রিক।
ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার: বেদুইন কবিতা, আরবীয় সংগীত, ঐতিহ্যবাহী নৃত্য—সবই নতুনভাবে সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করা হচ্ছে। জাদুঘরে দেখানো হচ্ছে হাজার হাজার বছরের পুরোনো নিদর্শন, শিলালিপি। ঐতিহ্যকে অস্বীকার নয়; তাকে নতুন আলোয় দেখা।
অর্থনীতি ও সংস্কৃতি কখনো আলাদা নয়। অর্থনীতি মানুষের বাইরের জীবনকে বদলায়; সংস্কৃতি মানুষের অন্তরের জীবনকে। সৌদি আরবের পরিবর্তন এই দুইয়ের মিলনে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্কৃতিকে নতুন সুযোগ দিয়েছে, সংস্কৃতির বিস্তার অর্থনীতিকে নতুন শক্তি দিয়েছে।
পর্যটনশিল্পে সংস্কৃতি হলো আকর্ষণ। বিনোদনশিল্পে অর্থনীতি হলো ভিত্তি। প্রযুক্তিশিল্পে সংস্কৃতি হলো সৃজনশীলতা। শিল্প-সংস্কৃতির বিস্তারে অর্থনীতি হলো সম্ভাবনা। এই মিলনই সৌদি আরবকে নতুন পরিচয় দিচ্ছে—একটি দেশ, যেখানে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার সুর মিলেমিশে এক নতুন গান সৃষ্টি করছে।
তবু অনেকের চোখে সংশয়ও আছে। তারা প্রশ্ন করে, এ পরিবর্তন কি স্থায়ী? এই আধুনিকতা কি অন্তরের, নাকি বাইরের? এই সংস্কৃতির উন্মুক্ততা কি সমাজের গভীরে পৌঁছাবে?
তাদের সংশয় আসে ইতিহাস থেকে। কারণ, তারা দেখেছে অনেক দেশ দ্রুত পরিবর্তন করে আবার পুরোনো পথে ফিরে গেছে। তারা দেখেছে, আধুনিকতার আলো কখনো বাইরে থাকে, অন্তরে পৌঁছায় না। তাই তারা সৌদি আরবকে দেখে এক দ্বৈত দৃষ্টিতে—একদিকে প্রশংসা, অন্যদিকে প্রশ্ন।
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সত্যকে বুঝতে হলে সময়ের সঙ্গে হাঁটতে হয়। আমাদের চোখও সময়ের সঙ্গে হাঁটছে—আমরা অপেক্ষা করছি, দেখছি, ভাবছি। একটি দেশ, যে নিজের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেও আধুনিকতার পথে হাঁটছে, যে নিজের ধর্মীয় মূল্যবোধকে সম্মান করেও বিশ্বসংস্কৃতিকে গ্রহণ করছে, যে নিজের ইতিহাসকে ভুলে না গিয়ে ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলছে। বদলে যাচ্ছে সৌদি আরব।
● মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক
* মতামত লেখকের নিজস্ব