হাসপাতালে পানির সংকট

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দেশের অন্যতম প্রধান সরকারি চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য রোগী এখানে আসেন। হাসপাতালের অন্যান্য ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকলেও পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানির অভাব দীর্ঘদিন ধরেই রোগীদের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
বাথরুম ও শৌচাগারে সব সময় পানি না থাকায় রোগীদের নাজেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে দুটি খাওয়ার পানি বুথ থাকলেও রোগীদের তা কিনে ব্যবহার করতে হয়। বেসিনে পানি না থাকার কারণে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা কঠিন। পর্যাপ্ত পানি ব্যবহার না হওয়ায় ডায়রিয়া, চর্মরোগসহ নানা পানিবাহিত রোগ দেখা দিচ্ছে। চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ড বয়সহ কর্মচারীরাও সমস্যায় ভুগছেন।
দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীদের বাইরে থেকে পানি কিনে খেতে হচ্ছে, যা তাঁদের ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করছে। দিনের নির্দিষ্ট সময়ে বাথরুমে পানি থাকায় রোগীদের লাইনে দাঁড়াতে হয়। এসব সমস্যার মূল কারণ হলো অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা, পুরোনো অবকাঠামো, পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও দায়িত্বশীলদের জবাবদিহির ঘাটতি।
ঢাকায় এমন একটি প্রধান হাসপাতালে রোগীরা যদি মৌলিক সমস্যায় ভোগেন, তবে দেশের স্বাস্থ্য খাতের ভঙ্গুরতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানির ফিল্টার স্থাপন এবং বাথরুম ও বেসিনে সব সময় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি।
লোটাস জাহাঙ্গীর
শিক্ষার্থী, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়