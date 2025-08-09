তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা যেভাবে বাতিল হয়েছিল

কোন পরিপ্রেক্ষিতে এবং কীভাবে রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়াই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছিল, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের রাজনীতি বইয়ে সেই বিষয় আলোচনা করেছেন বদিউল আলম মজুমদার। এই বইটি পর্যালোচনা করে লিখেছেন রিয়াদুল করিম।
সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল হয়েছিল নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা। ওই সংশোধনীর সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে ছিল ব্যাপক বিতর্ক। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারের ভাষায়, যেভাবে একতরফাভাবে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করা হয়, তাকে ‘সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কতন্ত্র’ বলা যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের এ ধরনের মতামত চাপিয়ে দেওয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে কোনোমতেই সংগতিপূর্ণ নয়। আর এর পরিণতিও শুভ হয় না। এর মাধ্যমে সমঝোতার পরিবর্তে সংঘাতের রাজনীতিরই প্রসার ঘটে।
বদিউল আলম মজুমদার এই কথাগুলো বলেছেন তাঁর তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের রাজনীতি বইয়ে। এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনামলে, ২০২৩ সালে। বইটি প্রকাশ করে প্রথমা।
পরবর্তী সময়ে এই বইয়ের সূত্র ধরেই পঞ্চদশ সংশোধনী আইন চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে রিট করেন বদিউল আলম মজুমদার। গত বছরের ১৮ আগস্ট বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তি রিটটি করেন। এর পরিপ্রেক্ষেতে গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত করা–সংক্রান্ত পঞ্চদশ সংশোধনী আংশিকভাবে বাতিল ঘোষণা করেন হাইকোর্ট।
ইতিমধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়েছে। সে সরকারের রূপরেখা কেমন হবে, তা নিয়ে চলছে আলোচনা। চলতি সপ্তাহে এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত আসতে পারে।
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের রাজনীতি বইটিতে বদিউল আলম মজুমদার দেখিয়েছেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে আদালতের যে রায় দেওয়া হয়েছিল তার প্রাসঙ্গিকতা, যৌক্তিকতা ও আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে আপিল বিভাগের রায়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে, সংবিধান সংশোধনে বিশেষ সংসদীয় কমিটির সুপারিশ কীভাবে শুধু তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাওয়ার কারণে পাল্টে দেওয়া হয়েছে। সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক কীভাবে রায়ে পরিবর্তন এনেছেন, যিনি এখন গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে।
বইটির মুখবন্ধে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মো. আবদুল মতিন লিখেছেন, রাজনৈতিক বিষয়ে আদালতের সিদ্ধান্ত, ক্ষমতাসীনদের দ্বারা আদালতের রায়ের ভুল ব্যাখ্যা, বিশেষ সংসদীয় কমিটির সুপারিশে পরিবর্তন, গণভোট না করা, সংক্ষিপ্ত রায়ের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ রায়ের অসংগতি, সংবিধানের প্রায় এক–তৃতীয়াংশকে সংশোধনের অযোগ্য ঘোষণা ইত্যাদি কারণে পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে অনেক প্রশ্ন ও বিতর্ক তৈরি হয়েছে।
কোনো কোনো আইনজ্ঞ ও গবেষক এটাকে ‘অসাংবিধানিক সংবিধান সংশোধন’ বলে অভিহিত করেছেন। বদিউল আলম মজুমদার তাঁর বইয়ে ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল ও পঞ্চদশ সংশোধনী পাসের সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন ও পুরো প্রক্রিয়াটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন।
একটি পরোক্ষ রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে ১৯৯৬ সালে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এটি ছিল সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী।
২০১০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন আপিল বিভাগ। এরপর একই বছরের ২১ জুলাই তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়।
এ কমিটির কাজ যখন শেষের দিকে, তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা নিয়ে আপিল বিভাগ একটি সংক্ষিপ্ত ও বিভক্ত আদেশ দেন। তাতে বলা হয়েছিল, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী প্রসপেকটিভলি অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য বাতিল ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হলো। তাতে আরও বলা হয়েছিল, দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে পারে।
প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সুপারিশ বদলে যাওয়া নিয়ে কমিটির কোনো কোনো সদস্যের ক্ষোভ থাকলেও কেউ এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ার নিয়ে তখন প্রশ্ন তোলেননি।
সংবিধান সংশোধনে গঠিত বিশেষ কমিটিও তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা রেখেই সংবিধান সংশোধনের সুপারিশ তৈরি করেছিল। তবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একটি বৈঠকের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাদ দিয়ে এবং নির্বাচনের সময় সংসদ বহাল রাখার বিধান প্রস্তাব করে সুপারিশ চূড়ান্ত করে বিশেষ সংসদীয় কমিটি। এটি নিয়ে কমিটির সদস্যদের কারও কারও অসন্তোষ ছিল।
২০১২ সালে আপিল বিভাগের বিস্তারিত রায় প্রকাশ করা হয়। তবে তার আগে ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাস হয়, যার মাধ্যমে বাতিল হয়ে যায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা।
পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাস হওয়ার পর বদিউল আলম মজুমদার প্রথম আলোতে (২৮ অক্টোবর ২০১৩) প্রকাশিত ‘কোন সংবিধান, কার সংবিধান?’ শীর্ষক এক উপসম্পাদকীয়তে সংশোধনীটির লেজিটিমেসি বা আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এটি যে শেখ হাসিনার সরকারের একটি ‘অবৈধ’ কর্মকাণ্ড, সে বয়ান তৈরিতে ভূমিকা রাখে।
‘তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের রাজনীতি’ বইয়ে ওই বিশেষ সংসদীয় কমিটির বিস্তারিত কার্যক্রম, কমিটির সদস্য আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতাদের অবস্থান, কমিটির কাছে দেওয়া বিশিষ্টজনদের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রীর কারণে কীভাবে সুপারিশ বদলে যায়, তড়িঘড়ি করে পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করা ও এই সংশোধনী পাসের পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে।
২০১০ সালের ২১ জুলাই জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে প্রয়াত সংসদ সদস্য সাজেদা চৌধুরীকে চেয়ারপারসন ও প্রয়াত সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে কো-চেয়ারপারসন করে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়।
কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন আমির হোসেন আমু, প্রয়াত মো. আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, প্রয়াত মো. রহমত আলী, প্রয়াত সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, প্রয়াত মো. ফজলে রাব্বী মিয়া, রাশেদ খান মেনন, প্রয়াত আবদুল মতিন খসরু, হাসানুল হক ইনু, আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, হাছান মাহমুদ ও শিরীন শারমিন চৌধুরী (সংরক্ষিত মহিলা আসন)। কমিটিতে সংসদের বিরোধী দল বিএনপিকে তাদের একজন প্রতিনিধির নাম দেওয়ার আহ্বান জানানো হলে তাতে তারা সাড়া দেয়নি।
বইয়ে বলা হয়েছে, প্রায় ১০ মাসে এই কমিটি ২৬টি বৈঠক করে। কমিটি ১১৪ জন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানায়। এর মধ্যে ১০৪ জন সশরীর বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।
বদিউল আলম মজুমদার তাঁর বইয়ে বলেছেন, নিজেদের মধ্যে ব্যাপক আলাপ–আলোচনা এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধি ও কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে মতবিনিময় ও তাঁদের পরামর্শের ভিত্তিতে ২৯ মে ২০১১ তারিখে বিশেষ সংসদীয় কমিটি সংবিধানের ৪৩টি অনুচ্ছেদে মোট ৪৯টি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি সংশোধিত সুপারিশমালা তৈরি করে।
সুপারিশে তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা অনির্দিষ্টকালের জন্য বহাল রেখে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। এর পরদিন ৩০ মে বিশেষ কমিটির সদস্যরা তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাদ দিয়ে এবং সংসদ বহাল রেখেই পরবর্তী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান অন্তর্ভুক্ত করে ৫ জুন কমিটি তাদের সুপারিশ চূড়ান্ত করে।
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের আগ পর্যন্ত এ–সম্পর্কিত বিধানটি ছিল সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদে। বইয়ে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর ৩০ মে ২০১১ তারিখে সাক্ষাতের পর বিশেষ কমিটি ৫ জুন ২০১১ তারিখে তাদের সুপারিশ চূড়ান্ত করে ৮ জুন স্পিকারের কাছে প্রেরণ করে।
২০২৩ সালে প্রকাশিত বইয়ে বদিউল আলম মজুমদার তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের কয়েকটি পরিণতি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধান থেকে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার জোটসঙ্গীরা সমঝোতার রাজনীতির পথ থেকে সরে আসে এবং দলীয় সরকারের অধীন জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদ্ধতিতে ফিরে যায়।
কমিটির ২৯ মে তারিখের সর্বসম্মত সুপারিশের সঙ্গে চূড়ান্ত সুপারিশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। যেমন—চূড়ান্ত সুপারিশে সংবিধানের ৫৮ক বিলুপ্ত করা হয়। একই সঙ্গে বিলুপ্ত করা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা–সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ ও ৫৮ঙ। এ ছাড়া সংসদ বহাল রেখেই নির্বাচন অনুষ্ঠান–সম্পর্কিত সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপন করা হয়।
অথচ এর আগে শেখ হাসিনা নিজেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা রাখার পক্ষে বিশেষ কমিটির কাছে মত দিয়েছিলেন। ২০১১ সালের ২৭ এপ্রিল বিশেষ কমিটির ২০তম সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি বলেন, ...‘অনির্বাচিত ও অগণতান্ত্রিক সরকার আর কেউ দেখতে চায় না। আর ৫৮–এ একটি সুযোগ থাকায় ওই ফাঁক দিয়ে আবার অন্য কিছু ঢুকে যাওয়া। তাই ৫৮ অনুচ্ছেদকে একটু সংশোধন করে ওই সুযোগটা যাতে আর না থাকে, সেটা বন্ধ করে একটি টাইম ফ্রেম দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।’
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিলুপ্তি এবং সংবিধানের ১২৩ ও ৭২(১) অনুচ্ছেদের সংশোধনসহ ৫১টি সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন তৈরি করে বিশেষ সংসদীয় কমিটি।
প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সুপারিশ বদলে যাওয়া নিয়ে কমিটির কোনো কোনো সদস্যের ক্ষোভ থাকলেও কেউ এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর এখতিয়ার নিয়ে তখন প্রশ্ন তোলেননি। বিষয়টি উল্লেখ করে বদিউল আলম মজুমদার তাঁর বইয়ে বলেছেন, নির্বাহী বিভাগের প্রধান হিসেবে সংসদের কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ক্ষমতার পৃথক্করণ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সংসদের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ দলীয় প্রধানেরও এখতিয়ারের বাইরে। কার্যপ্রণালি বিধিতেও সংসদ নেতাকে কোনো বিশেষ সংসদীয় কমিটির সুপারিশ বাতিল করার কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।
২০১১ সালের ২০ জুন বিশেষ কমিটির ৫১টি সুপারিশ হুবহু অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা। এর চার দিন পর ২৫ জুন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল সংসদে তোলা হয়। একই দিন বিলটি পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য দুই সপ্তাহের সময় দিয়ে আইন মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়।
কমিটি চারটি উপ-অনুচ্ছেদ যুক্ত করার সুপারিশ করে মোট ৫৫টি অনুচ্ছেদসংবলিত প্রতিবেদন ২৯ জুন সংসদে দাখিল করে। পরদিন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিলটি ২৯১-১ ভোটের ব্যবধানে পাস হয়। এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ফজলুল আজিম।
তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের রাজনীতি বইয়ে লেখক বলছেন, ‘লক্ষণীয় যে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি সংশোধনী পাসের জন্য সংসদের কোনো বিশেষ অধিবেশনও ডাকা হয়নি। এটি নিয়ে সংসদে কোনো উল্লেখযোগ্য বিতর্কও হয়নি।’
এটি সুস্পষ্ট যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার সংসদে তাদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যবহার করে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের প্রায় ১৫ মাস আগে একতরফাভাবে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করেছে। সংসদে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে যেভাবে একতরফাভাবে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করা হয়, তা জন স্টুয়ার্ট মিলের মতো পণ্ডিতের ভাষায় সেটাকে ‘টিরানি অব দ্য মেজরিটি’ বা ‘সংখ্যাগরিষ্ঠদের একনায়কতন্ত্র’ বলা যায়।
সংখ্যাগরিষ্ঠের এ ধরনের মতামত চাপিয়ে দেওয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে কোনোমতেই সংগতিপূর্ণ নয়। আর এর পরিণতিও শুভ হয় না। এর মাধ্যমে সমঝোতার পরিবর্তে সংঘাতের রাজনীতিরই প্রসার ঘটে। এটি সুস্পষ্ট যে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাসের ক্ষেত্রে সংসদে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাদের মতামত শুধু অন্যদের ওপর চাপিয়েই দেয়নি, এর মাধ্যমে তারা ক্ষমতার পৃথক্করণের নীতিকেও লঙ্ঘন করেছে।
এর ফলে ২০১৪ ও ২০১৮ সালে দেশে পরপর দুটি বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি তথাকথিত নির্বাচনের ফলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ভেঙে গেছে, ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ভবিষ্যতে ক্ষমতা বদলের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। দলীয় সরকারের অধীন নির্বাচনের আরেকটি ভয়াবহ পরিণতি হলো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর দমন–পীড়ন। এই দমন–পীড়নের চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখতে পাই ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টে।
রিয়াদুল করিম প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
* মতামত লেখকের নিজস্ব