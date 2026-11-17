নির্বাচনে জনগণের প্রত্যাখ্যানের মুখে একজন প্রেসিডেন্টের সামনে দুটি পথ থাকে। তিনি নিজের অবস্থান বদলাতে পারেন অথবা প্রমাণ করতে পারেন যে জনগণের রায়েও তাঁর কিছু যায়–আসে না।
ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর প্রকৃত রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।
মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির বড় পরাজয়ের জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ইরান যুদ্ধকে দায়ী করেছেন।
পাশাপাশি জীবনযাত্রার ব্যয়, মূল্যস্ফীতি এবং ইসরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককেও কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ট্রাম্প নিজেও স্বীকার করেছেন, ইরান যুদ্ধ পরাজয়ের একটি কারণ।
অন্যদের মতে, সরকারি ক্ষমতা ব্যবহার করে ট্রাম্প পরিবারের সম্পদ বাড়ানো এবং জ্বালানি ও খাদ্যের বাড়তি দামের বিষয়টিও ভোটারদের ক্ষুব্ধ করেছে।
এসব ব্যাখ্যার কোনোটিই ভুল নয়। কিন্তু নির্বাচনের পর ট্রাম্পের প্রথম পদক্ষেপ অন্য একটি সত্য সামনে এনেছে।
ভোটাররা শুধু তাঁর সরকারের কাজের বিরোধিতা করেননি, তাঁরা এই সরকারের চরিত্রকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন।
আর সেই রায়ের জবাব দিতে ট্রাম্প নিজের প্রশাসনের সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিদের একজন স্টিফেন মিলারকে হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ নিয়োগ করেছেন।
এই নিয়োগের গুরুত্ব বুঝতে হলে ট্রাম্পের শাসনপদ্ধতি বুঝতে হবে। তিনি মূলত প্রশাসন পরিচালনা করেন না। তিনি নিজেকে সামনে রাখেন, রাজনৈতিক প্রদর্শনী করেন।
প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজ অন্যদের ওপর ছেড়ে দেন। ফলে চিফ অব স্টাফ পদটি তাঁর ক্ষেত্রে সাধারণ সহকারীর পদ নয়। কার্যত এটি প্রধানমন্ত্রীর মতো ক্ষমতাশালী একটি দায়িত্ব।
ইরান যুদ্ধ, দ্রব্যমূল্য বা দুর্নীতির সঙ্গে মিলারের সরাসরি সম্পর্ক নেই। তিনি শুল্কনীতি তৈরি করেননি, ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদেও নেই।
তাঁর পরিচয় মূলত অভিবাসনবিরোধী অভিযানের প্রধান পরিকল্পনাকারী হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্রে কাগজপত্রহীন অভিবাসীদের খুঁজে বের করে বহিষ্কারের অভিযানকে তিনিই বর্তমান রূপ দিয়েছেন।
মিলার প্রতিদিন তিন হাজার মানুষকে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলেন।
এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে এমন এক পুলিশি অভিযান শুরু হয়, যা সাম্প্রতিক জীবিত প্রজন্ম আগে দেখেনি।
মুখোশধারী কর্মকর্তারা পরিচয় না দিয়ে, পরোয়ানা ছাড়াই, সাধারণ পোশাকে গাড়িতে এসে রাস্তাঘাট থেকে মানুষ তুলে নিয়ে গেছেন।
এ অভিযান থেকে মার্কিন নাগরিকেরাও রেহাই পাননি। মিনিয়াপোলিসে ফেডারেল এজেন্টদের গুলিতে রেনে গুড ও অ্যালেক্স প্রেটি নিহত হন।
শত শত বহিষ্কৃত মানুষকে এমন সব আফ্রিকান দেশে পাঠানো হয়েছে, যেসব দেশ তাঁরা আগে কখনো দেখেননি।
সেখানে তাঁদের বিনা অভিযোগে বন্দী রাখা হয়েছে। এই কঠোর ব্যবস্থাই মিলার গড়ে তুলেছেন। এখন সেই ব্যবস্থার প্রধান পরিকল্পনাকারী যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী অনির্বাচিত পদে বসেছেন।
ভোটাররা এই নীতির বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছেন। নির্বাচনের পর জরিপে প্রতি ১০ জনের ৬ জন অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকাণ্ডের প্রতি অসন্তোষ জানিয়েছেন।
হিস্পানিক ভোটারদের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ ভোটে ডেমোক্র্যাটরা এগিয়ে ছিলেন। মিলারের নিয়োগের পর রিপাবলিকান সিনেটর থম টিলিস একে সম্ভাব্য সবচেয়ে খারাপ সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেন।
তাঁর প্রশ্ন ছিল, এত বিভাজন সৃষ্টিকারী একজন মানুষ কীভাবে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে সমঝোতার বার্তা হতে পারেন?
কিন্তু ট্রাম্প সমঝোতা করতে চাননি। নির্বাচনের মাত্র তিন দিন পর মিলারকে নিয়োগ দিয়ে তিনি সেটিই বুঝিয়ে দিয়েছেন।
চাইলে এক মাস অপেক্ষা করে এই নিয়োগ দিতে পারতেন। কিন্তু নির্বাচনের ফল নিয়ে আলোচনা তখনো সংবাদমাধ্যমে তুঙ্গে।
এই সময় নিয়োগের মধ্য দিয়েই তিনি বার্তা দিয়েছেন। ট্রাম্প নিজেও বলেছেন, মিলার রাজনৈতিকভাবে খুব ভালো।
হিস্পানিক ভোটারদের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণ ভোটে ডেমোক্র্যাটরা এগিয়ে ছিলেন। মিলারের নিয়োগের পর রিপাবলিকান সিনেটর থম টিলিস একে সম্ভাব্য সবচেয়ে খারাপ সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল, এত বিভাজন সৃষ্টিকারী একজন মানুষ কীভাবে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে সমঝোতার বার্তা হতে পারেন?
আসলে নির্বাচনের রাতে ভোটারদের প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পকে অপমানিত করেছে। জনগণের এই রায়কে তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন।
জনগণকে তিনি বরখাস্ত করতে পারেন না, মামলা করতে পারেন না, দেশ থেকে বহিষ্কারও করতে পারেন না। তাই নিজের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন, জনগণের রায় তাঁকে বদলাতে পারবে না।
মিলারকে বলা হয় ‘মাগা’ আন্দোলনের আদর্শিক অবচেতনের প্রতীক। ট্রাম্প একজন কৌশলবিদকে নয়, নিজের আন্দোলনের সেই চরম আদর্শিক প্রবণতাকেই ক্ষমতায় বসিয়েছেন।
স্টিফেন হোমস নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি স্কুল অব ল-এর আইন বিভাগের অধ্যাপক।
স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, ইংরেজি থেকে অনূদিত।