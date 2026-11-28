অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী সন্তানকে রেখে মা কারাগারে। সন্তান মারা যাওয়ার পরও মা বাড়ি যাওয়ার অনুমতি পাননি। শেষবার মুখ দেখানোর জন্য সন্তানের মরদেহ নিয়ে যেতে হলো কারাফটকে। সেখানে মায়ের জন্য বরাদ্দ দুই মিনিটের মতো সময়।
রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুব মহিলা লীগ নেত্রী শারমিন সুলতানা শর্মী ও তাঁর প্রতিবন্ধী সন্তান তূর্যের এই মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের রাষ্ট্রের আচরণ এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে এক কঠিন প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে।
প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, শারমিন সুলতানার স্বামী শাহাদাৎ হোসেন নিপু স্ত্রীর প্যারোলে মুক্তির জন্য কাশিমপুর কারাগারে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করতে বলা হয়। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, কারা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে শারমিনকে বাইরে নেওয়া সম্ভব নয়। পরিবর্তে কারাফটকে মৃত সন্তানের মুখ দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে।
কারা কর্তৃপক্ষও জানিয়েছে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে মানবিক বিবেচনায় দুই মিনিটের মতো সময়ের জন্য মুখ দেখানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, এই মানবিকতা কি শুধু মৃত সন্তানের মুখ দেখানোর দুই মিনিটে সীমাবদ্ধ? সন্তান বেঁচে থাকতে মায়ের উপস্থিতি ও পরিচর্যার প্রয়োজনের কথা কতটা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল?
শারমিনের আগে দেওয়া বক্তব্যের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়েছে। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমার বাচ্চাটা অসুস্থ। প্রতিবন্ধী বাচ্চা আমার। সারা রাত ওকে ওষুধ দিতে হয়। মা-বাবা ছাড়া দেখার কেউ নেই। আমাকে বাসা থেকে মব করে তুলে আনা হয়েছে। আমি অপরাধী হলে বাসায় থাকতাম না।’ (প্রথম আলো অনলাইন, ২৮ নভেম্বর ২০২৬)
বাসায় থাকা কারও নিরপরাধ হওয়ার প্রমাণ নয়। কিন্তু অসুস্থ সন্তানের পরিচর্যার কথাটি একটি পৃথক মানবিক প্রশ্ন, যার উত্তর প্রয়োজন ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তের পাশাপাশি সন্তানের চিকিৎসা, নিয়মিত ওষুধ এবং প্রয়োজনীয় পরিচর্যার ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছিল কি না, সেটিও জরুরি।
প্রতিবন্ধী সব মানুষের প্রয়োজন এক নয়। তবে যাঁর নিয়মিত ওষুধ, নিবিড় পরিচর্যা ও পরিচিত পরিচর্যাকারীর সহায়তা প্রয়োজন, তাঁর ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির অনুপস্থিতি গুরুতর সংকট তৈরি করতে পারে। একজন মাকে গ্রেপ্তার করা হলে তাঁর ওপর নির্ভরশীল সন্তানের জীবনে কী প্রভাব পড়বে, সেটি আইন-আদালত-রাষ্ট্রের বিবেচনার বাইরের বিষয় হতে পারে না।
তূর্যের আগে দেওয়া বক্তব্যের একটি ভিডিও ছড়িয়েছে। সেখানে তাকে বলতে শোনা যায়, ‘আমার মা পুরোপুরি নিরপরাধ। সংবিধান বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে আমার মায়ের মুক্তি চাই।’ (প্রথম আলো অনলাইন, ২৮ নভেম্বর ২০২৬)
শারমিন অপরাধী কি না, তা বিচারপ্রক্রিয়ায় নির্ধারিত হবে। কিন্তু তাঁর সন্তানের এই আকুতি শুধু মায়ের মুক্তির আবেদন নয়; রাষ্ট্রের কাছে আশ্রয় চাওয়াও। সে সংবিধানের কথা বলেছিল, কারণ হয়তো বিশ্বাস করেছিল, সেখানে তার অসহায়ত্বের কোনো প্রতিকার আছে। সেই সন্তান আর বেঁচে নেই। কিন্তু তার কথাগুলো আমাদের জন্য রেখে গেছে একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন: আইন-আদালত-রাষ্ট্র তূর্যের বেঁচে থাকাকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছিল?
পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, শারমিন সুলতানাকে গত অক্টোবরের শুরুতে লালবাগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের একটি মামলায় সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করা হয়। কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ থাকলে তদন্ত ও বিচার হবে। অসুস্থ সন্তানের মা হওয়া অপরাধের দায়মুক্তি দেয় না। কিন্তু অভিযোগ ওঠা এবং অপরাধ প্রমাণিত হওয়া এক বিষয় নয়। বিচারপূর্ব কারাবাসকেও শাস্তির বিকল্প করা যায় না।
যে সন্তানকে মৃত অবস্থায় মায়ের কাছে নিয়ে যেতে হলো, তার জীবিত অবস্থার আকুতি আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। আমরা কি সাময়িক অসন্তোষ ও ক্ষোভ জানিয়ে এই ঘটনাটি ভুলে যাব, নাকি প্রশ্ন তুলব—সন্দেহভাজন বা অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের প্রতিহিংসার শিকার হওয়া থেকে কীভাবে রক্ষা করা যায়?
এখানেই ঢালাও মামলা, ঢালাও গ্রেপ্তার এবং ঢালাও জামিন প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নটি আসে। একই ঘটনার মামলায় বহু আসামি থাকতে পারেন। কিন্তু প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি, ভূমিকা ও সংশ্লিষ্টতা আলাদাভাবে যাচাই করতে হবে। একজন একটি দলের কর্মী ছিলেন বলেই কি তাঁকে অপরাধে জড়িত ধরে নেওয়া যায়? নির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণের জায়গায় রাজনৈতিক পরিচয় বসিয়ে দিলে সেটি কতটা আইনসম্মত?
জামিনের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির পরিস্থিতি বিবেচনা করা জরুরি। অভিযোগের গুরুত্ব, প্রাথমিক তথ্য-প্রমাণ, তদন্তে বাধা দেওয়ার আশঙ্কা কিংবা পলাতক হওয়ার ঝুঁকির পাশাপাশি মানবিক বিষয়গুলোও আদালতের সামনে আসা প্রয়োজন। সবার আবেদন একইভাবে নামঞ্জুর করা হলে বিচারিক বিবেচনার জায়গাটি কোথায় থাকে?
জামিন ও প্যারোলও পৃথক বিষয়। সন্তানের মৃত্যুর পর সাময়িক মুক্তির আবেদন নিরাপত্তার কারণে গ্রহণ করা সম্ভব না হলে সেই সিদ্ধান্তেরও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্দীদের প্যারোলে মুক্তি না দেওয়ার বিষয়ে সাধারণ নির্দেশনার কথা পরিবারকে জানানো হয়েছে বলে প্রথম আলোর প্রতিবেদনে এসেছে। কিন্তু এমন নির্দেশনা থাকলেও বিশেষ পরিস্থিতিতে তা বিবেচনার সুযোগ থাকবে না কেন? নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বকে আবেদন প্রত্যাখ্যানের কারণ বানিয়ে ফেলা যায় কি?
প্রতিবন্ধী সন্তানের পরিচর্যার জন্য মায়ের আকুতি, জীবিত অবস্থায় মায়ের জন্য সন্তানের আবেদন এবং মৃত্যুর পরও শেষবিদায়ের এই আয়োজন—সব মিলিয়ে ঘটনাটি আমাদের দেশের দীর্ঘ দিন ধরে চলমান প্রতিহিংসার রাজনীতিরই এক অমানবিক দৃষ্টান্ত। এই অবস্থার পরিবর্তন চাইলে ভিত্তিহীন মামলার পর্যালোচনা, গ্রেপ্তারের সুনির্দিষ্ট কারণ, জামিন আবেদনের বিবেচনা এবং বন্দীর ওপর নির্ভরশীল মানুষের সুরক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন। মানবিক আবেদনগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যকর পথও থাকতে হবে।
যে সন্তানকে মৃত অবস্থায় মায়ের কাছে নিয়ে যেতে হলো, তার জীবিত অবস্থার আকুতি আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। আমরা কি সাময়িক অসন্তোষ ও ক্ষোভ জানিয়ে এই ঘটনাটি ভুলে যাব, নাকি প্রশ্ন তুলব—সন্দেহভাজন বা অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের প্রতিহিংসার শিকার হওয়া থেকে কীভাবে রক্ষা করা যায়? প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার যে রাজনীতি, সেই চক্র ভাঙতে হলে এই প্রশ্ন আমাদের তুলতেই হবে।
মনজুরুল ইসলাম প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক
*মতামত লেখকের নিজস্ব