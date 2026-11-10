ওয়াশিংটনের নতুন ভারসাম্য, ঢাকার কূটনীতির পরীক্ষা

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট—দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। ফলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাকি মেয়াদে তাঁর প্রশাসনকে আরও জোরালো কংগ্রেসীয় তদারকির মুখে পড়তে হবে। বাংলাদেশের জন্য এই পরিবর্তনের অর্থ কী? শুল্ক কমবে, বাণিজ্যচুক্তি বদলাবে, কিংবা ওয়াশিংটনের নীতিতে রাতারাতি বড় মোড় আসবে—এমন প্রত্যাশা বাস্তবসম্মত নয়। বরং এই ফল বাংলাদেশের সামনে একটি কঠিন কিন্তু জরুরি প্রশ্ন এনেছে: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক কি আমরা ব্যক্তি ও তাৎক্ষণিক দর-কষাকষির ওপর দাঁড় করাব, নাকি দীর্ঘমেয়াদি, প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তুলব?
মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর কংগ্রেস প্রশাসনের নীতি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে শুনানি, তদন্ত এবং বাজেট আলোচনার মাধ্যমে চাপ বাড়াতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ বদলালেই প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় না। বিশেষ করে বাণিজ্য ও বৈদেশিক নীতিতে হোয়াইট হাউসের হাতে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা থাকে। তাই নতুন কংগ্রেসকে বাংলাদেশের জন্য স্বয়ংক্রিয় নীতি পরিবর্তনের নিশ্চয়তা হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। নির্বাচনের ফল ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক পরিবেশ বদলেছে; সেই পরিবেশ বাংলাদেশের পক্ষে কাজে লাগবে কি না, তা নির্ভর করবে আমাদের প্রস্তুতি ও কূটনৈতিক দক্ষতার ওপর।
বাণিজ্য সম্পর্কই এর সবচেয়ে তাৎক্ষণিক পরীক্ষা। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিবাজার, বিশেষ করে তৈরি পোশাকের জন্য। এ বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি দুই দেশ পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তিতে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর ১৯ শতাংশ শুল্কের কথা রয়েছে; কিছু পণ্যের জন্য শূন্য শুল্কের ব্যবস্থাও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার জন্য দুই দেশের প্রযোজ্য আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে লিখিতভাবে তা জানানোর কথা। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তরের নথিতেও এই শর্ত রয়েছে। তাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া আর তার সব বিধান বাস্তবে কার্যকর হওয়া এক বিষয় নয়। বর্তমান অবস্থা যাচাই করে, স্বচ্ছভাবে, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশকে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।
মার্কিন নির্বাচনের ফল বাংলাদেশের জন্য কোনো উপহার নয়; এটি নতুন বাস্তবতা। সেই বাস্তবতায় বাংলাদেশের কূটনৈতিক সাফল্য নির্ভর করবে আমরা কতটা প্রস্তুত, কতটা বিশ্বাসযোগ্য এবং কতটা ধারাবাহিক।
ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসে শুল্কনীতি ও বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে প্রশাসনের ওপর নজরদারি বাড়তে পারে। এতে বাংলাদেশের জন্য আলোচনার কিছু সুযোগ তৈরি হতে পারে—বিশেষত অনিশ্চয়তা কমানো, বাজারে প্রবেশাধিকার বাড়ানো এবং পোশাকশিল্পের প্রতিযোগিতার শর্ত নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের দুই প্রধান দলই নিজেদের শ্রমিক ও শিল্পের স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়। ফলে শুধু রাজনৈতিক দল বদলেছে বলে বাংলাদেশ বিশেষ ছাড় পাবে, এমন ধারণা দুর্বল। আমাদের আলোচনায় তথ্য, বাজারের বাস্তবতা, কর্মসংস্থান এবং পারস্পরিক সুবিধার যুক্তি থাকতে হবে। রপ্তানিবাজারে প্রবেশাধিকার চাইলে শ্রম অধিকার, কারখানার নিরাপত্তা ও পরিবেশগত মানের অগ্রগতিও দেখাতে হবে।
এখানে বাংলাদেশের স্বার্থকে কেবল মার্কিন প্রত্যাশার সঙ্গে মেলানোর প্রশ্ন নেই। শ্রমিকের অধিকার, ন্যায়সংগত মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং আইনের শাসন—এসব আমাদের অর্থনীতির সক্ষমতা ও নাগরিকের মর্যাদার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। একইভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেশের স্থিতিশীলতার ভিত। এসব ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য অগ্রগতি থাকলে তা বিদেশি অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনায়ও বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী করে। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে; তাই কূটনৈতিক যোগাযোগের পাশাপাশি দেশীয় বাস্তবতারও উন্নতি জরুরি।
দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক শুধু বাণিজ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গার মানবিক সহায়তা, মিয়ানমারের সংকট, বঙ্গোপসাগরের নিরাপত্তা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের স্থিতিশীলতা—সবই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কংগ্রেসের বাজেট ও তদারকি এসব বিষয়ে প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু নির্বাচনের ফলেই সহায়তা বাড়বে—এমন নিশ্চয়তা নেই। রোহিঙ্গা সংকটকে বাংলাদেশের একার বোঝা হিসেবে নয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব হিসেবে তুলে ধরে ধারাবাহিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।
বাংলাদেশের কূটনীতির একটি দুর্বলতা হলো, অনেক সময় আমরা সম্পর্ককে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সরকারের সঙ্গে অতিরিক্তভাবে যুক্ত করি। যুক্তরাষ্ট্রে প্রশাসন বদলায়, কংগ্রেসের ক্ষমতার ভারসাম্যও বদলায়; কিন্তু দুই দেশের ভৌগোলিক, বাণিজ্যিক ও নিরাপত্তাগত স্বার্থ থাকে।
তাই ঢাকাকে হোয়াইট হাউসের পাশাপাশি কংগ্রেসের দুই দলের সদস্য, সংশ্লিষ্ট কমিটি, ব্যবসায়ী সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রবাসী বাংলাদেশি এবং নাগরিক সমাজের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। এতে কোনো একটি রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধাক্কায় সম্পর্কের ভিত্তি নড়বড়ে হবে না।
বাংলাদেশের করণীয় তাই স্পষ্ট। প্রথমত, বাণিজ্যচুক্তির প্রতিটি শর্ত ও বাস্তবায়ন অবস্থা যাচাই করে জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, কেবল সরকারি পর্যায়ে নয়, কংগ্রেস ও বেসরকারি খাতের সঙ্গেও ধারাবাহিক যোগাযোগ রাখতে হবে। তৃতীয়ত, শ্রম অধিকার, সুশাসন ও আইনের শাসনে বাস্তব অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে। আর চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ককে অন্য অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্কের বিকল্প হিসেবে নয়, বাংলাদেশের বহুমুখী পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পরিচালনা করতে হবে।
মার্কিন নির্বাচনের ফল বাংলাদেশের জন্য কোনো উপহার নয়; এটি নতুন বাস্তবতা। সেই বাস্তবতায় বাংলাদেশের কূটনৈতিক সাফল্য নির্ভর করবে আমরা কতটা প্রস্তুত, কতটা বিশ্বাসযোগ্য এবং কতটা ধারাবাহিক। ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক পরিবর্তনকে কাজে লাগাতে হলে ঢাকাকে নিজের অবস্থান শক্ত করতে হবে—নীতিতে, প্রতিষ্ঠানে এবং আলোচনার সক্ষমতায়।
এম কবির হাসান লুইজিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটি, নিউ অরলিন্সের ফাইন্যান্সের অধ্যাপক ও এন্ডাউড মফেট চেয়ার