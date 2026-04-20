কক্সবাজারে বিলীন হয়ে যাওয়া চকরিয়া সুন্দরবনের সাক্ষী এই দুই সুন্দরী গাছ। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সুন্দরবনের জায়গায় গড়ে উঠেছে চিংড়ি ঘের ও লবণ মাঠ। সুন্দরী গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে বন বিভাগ গাছ দুটিতে ‘সংরক্ষিত’ প্ল্যাকার্ড লাগিয়েছে।
চকরিয়া সুন্দরবনের টেকসই পুনর্জাগরণ যেভাবে সম্ভব

লেখা: মো. শরীফুল ইসলাম

উপকূলীয় বাংলাদেশের প্রকৃতি কখনোই একমাত্রিক নয়; এখানে নদী, খাল, জোয়ার-ভাটা, লবণাক্ততা, পলি ও জীববৈচিত্র্য এক জটিল কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এ ছন্দের সামান্য বিচ্যুতিও দীর্ঘ মেয়াদে বড় ধরনের পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

চকরিয়া সুন্দরবনের ইতিহাস একধরনের নীরব সতর্কবার্তা—প্রকৃতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন শেষ পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধেই দাঁড়ায়। স্বল্পমেয়াদি অর্থনৈতিক লাভের মোহে একটি জটিল ও উৎপাদনশীল বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করা হলে তার প্রতিক্রিয়া কেবল পরিবেশেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা ছড়িয়ে পড়ে মৎস্যসম্পদ, কৃষি, জনস্বাস্থ্য ও সামগ্রিক মানবকল্যাণে। তবে এ বাস্তবতাকে একমাত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করলে যেমন সত্যের অপূর্ণতা থেকে যায়, তেমনি সমাধানও হয়ে ওঠে অকার্যকর। তাই প্রয়োজন একটি ভারসাম্যপূর্ণ, বিজ্ঞানভিত্তিক ও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিংড়ি চাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাত, যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান ও উপকূলীয় অর্থনীতির গতিশীলতায় বড় ভূমিকা রাখে। এ খাতকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যেমন যুক্তিসংগত নয়, তেমনি এর অবদান অস্বীকার করাও বাস্তবসম্মত নয়। বরং চকরিয়ার অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে, সমস্যা চিংড়ি চাষে নয়—সমস্যা তার অবৈজ্ঞানিক বিস্তার, দুর্বল নীতিনিয়ন্ত্রণ ও বাস্তুসংস্থানগত সীমা উপেক্ষা করার মধ্যে।

একসময় চকরিয়া সুন্দরবন ছিল একটি জীবন্ত ও গতিশীল ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্র, যেখানে নদী, খাল, জোয়ার-ভাটা, পলি ও জীববৈচিত্র্য একে অপরের সঙ্গে গভীর আন্তসম্পর্কে যুক্ত ছিল। এ ম্যানগ্রোভ কেবল গাছের সমষ্টি ছিল না; এটি ছিল একটি প্রাকৃতিক উৎপাদনব্যবস্থা, যেখানে অসংখ্য প্রজাতির মাছ, চিংড়ি ও ক্রাস্টেশিয়ান তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় সম্পন্ন করত। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত, ম্যানগ্রোভ অঞ্চল প্রাকৃতিক ‘নার্সারি গ্রাউন্ড’ হিসেবে কাজ করে এবং জৈব পদার্থের মাধ্যমে খাদ্যজালকে সমৃদ্ধ করে উপকূলীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। সে ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় চকরিয়ায় কেবল একটি বন হারায়নি; ভেঙে পড়েছে একটি প্রাকৃতিক উৎপাদনকাঠামো, যার প্রভাব উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

চিংড়ি চাষের প্রসার এ পরিবর্তনের একটি প্রধান চালিকা শক্তি হলেও এর প্রভাব বুঝতে হলে এর পরিবেশগত সীমাবদ্ধতাগুলোকেও বিবেচনায় নিতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ লবণাক্ত পানি প্রবেশ, স্থায়ী জলাবদ্ধতা ও মাটির ভৌত কাঠামোর পরিবর্তন একধরনের স্থিতিশীল, কিন্তু অনুৎপাদনশীল পরিবেশ তৈরি করেছে।

মাটির ওপর লবণের স্তর জমে গিয়ে ‘সয়েল প্যান’ তৈরি হয়েছে, যা অণুজীব ও তলদেশীয় প্রাণীর কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করেছে। ফলে যে জমি একসময় বন ও মৎস্য উৎপাদনের জন্য উপযোগী ছিল, তা ধীরে ধীরে তার উৎপাদনক্ষমতা হারিয়েছে। এমনকি চিংড়ি চাষও সেই পরিবেশে দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই থাকতে পারেনি—উৎপাদন কমেছে, রোগব্যাধি বেড়েছে এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ যে খাতকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল, তা নিজেই একপর্যায়ে অস্থিরতার মুখে পড়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে চকরিয়া সুন্দরবনের পুনর্জাগরণকে কোনো একক খাতের সমস্যা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই; বরং এটি একটি সমন্বিত সামাজিক-পরিবেশগত ব্যবস্থার পুনর্গঠন। এই পুনর্গঠনের সূচনা হতে হবে প্রকৃতির মৌলিক প্রক্রিয়াগুলোকে ফিরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে। নদী ও খালের স্বাভাবিক প্রবাহ, জোয়ার-ভাটার ছন্দ, পলি জমার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া—এ সবকিছুই ম্যানগ্রোভ পুনর্জন্মের জন্য অপরিহার্য। একই সঙ্গে মাটির ভৌত ও জৈবিক বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধার করতে হবে, যাতে বীজ অঙ্কুরোদ্‌গম করতে পারে এবং অণুজীবের কার্যক্রম পুনরায় সক্রিয় হয়। এই ধাপগুলো ছাড়া পুনর্বনায়ন কেবল প্রতীকী উদ্যোগে সীমাবদ্ধ থাকবে।

তবে এই পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে চিংড়ি চাষকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়ার পরিবর্তে নতুনভাবে ভাবতে হবে। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে সঠিক ব্যবস্থাপনায় ম্যানগ্রোভ ও চিংড়ি চাষের সহাবস্থান সম্ভব। সিলভোফিশারিজ পদ্ধতিতে গাছ ও চিংড়িকে একই ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দেখা হয়, যেখানে প্রাকৃতিক খাদ্যচক্র, সীমিত ঘনত্ব এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে উৎপাদন পরিচালিত হয়। এ ধরনের মডেল পরিবেশগত স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক কার্যকারিতার মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধ তৈরি করতে পারে।

সিলভোফিশারিজ পদ্ধতিকে কেবল একটি উৎপাদনের কৌশল হিসেবে দেখলে এর পূর্ণ তাৎপর্য ধরা পড়ে না; বরং এটি একটি সমন্বিত বাস্তুসংস্থানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, যেখানে ম্যানগ্রোভ গাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য জলজ প্রাণী একে অপরের সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্কের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও টেকসই উৎপাদনের কাঠামো গড়ে তোলে। এখানে গাছকে শুধু পরিবেশ সংরক্ষণের উপাদান হিসেবে নয়, বরং উৎপাদনব্যবস্থার সক্রিয় অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ম্যানগ্রোভ গাছের পাতা ঝরে জৈব পদার্থ তৈরি করে, যা পচে প্রাকৃতিক খাদ্যে পরিণত হয় এবং তা চিংড়ি ও ক্ষুদ্র জলজ প্রাণীর পুষ্টির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। ফলে বাহ্যিক খাদ্যের ওপর নির্ভরতা কমে এবং উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পায়।

এই ব্যবস্থায় চিংড়ির ঘনত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে সীমিত রাখা হয়, যাতে পানির গুণগত মান, দ্রবীভূত অক্সিজেন এবং পুষ্টি উপাদানের ভারসাম্য বিঘ্নিত না হয়। অতিরিক্ত ঘনত্বের ফলে যে রোগপ্রবণতা, দূষণ বা পরিবেশগত চাপ তৈরি হয়, তা এখানে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত থাকে। একই সঙ্গে গাছের শিকড় ও মাটির গঠন পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ও পলি ধারণক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়তা করে, যা উপকূলীয় ক্ষয়রোধ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সিলভোফিশারিজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর বহুমাত্রিক উৎপাদনসুবিধা। এখানে শুধু চিংড়ি নয়, পাশাপাশি কাঁকড়া, ছোট মাছ, এমনকি কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ থেকেও আয় সম্ভব। ফলে এটি একক পণ্যের ঝুঁকি কমিয়ে একটি বহুমুখী ও স্থিতিশীল আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে, যেখানে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের মতো ঝুঁকি বাড়ছে, সেখানে এই পদ্ধতি একটি প্রাকৃতিক সুরক্ষাবলয় হিসেবেও কাজ করে। অতএব সিলভোফিশারিজ পদ্ধতি প্রাকৃতিক খাদ্যচক্র, সীমিত ইনপুট এবং পরিবেশগত ভারসাম্যের ওপর ভিত্তি করে এমন একটি উৎপাদন দর্শন উপস্থাপন করে, যা একই সঙ্গে পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে এবং অর্থনৈতিকভাবে টেকসই আয় সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করে। এটি প্রকৃতি ও উৎপাদনের মধ্যে সংঘাত নয়, বরং সহাবস্থানের একটি বাস্তবসম্মত ও বৈজ্ঞানিক উদাহরণ।

সিলভোফিশারিজ পদ্ধতির সবচেয়ে বড় শক্তি হলো এটি একক কোনো খাতকে বাদ দিয়ে নয়, বরং বিভিন্ন উপকূলীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে একই বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে সমন্বিতভাবে পরিচালনার সুযোগ তৈরি করে। তাই লবণ ব্যবসার মতো প্রচলিত ও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্যক্রমকেও এই মডেলের বাইরে নয়, বরং এর ভেতরে একটি সুষম উপাদান হিসেবে যুক্ত করা সম্ভব—যদি পরিকল্পিতভাবে অঞ্চলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যায়।

উপকূলীয় অনেক এলাকায় লবণ চাষ একটি দীর্ঘদিনের বাস্তবতা এবং জীবিকার প্রধান উৎস। শুষ্ক মৌসুমে লবণমাঠ তৈরি করে সমুদ্রের পানি বাষ্পীভবনের মাধ্যমে লবণ উৎপাদন করা হয়। এ প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই একটি মৌসুমি ও জমিননির্ভর কার্যক্রম, যা বছরের নির্দিষ্ট সময়েই সক্রিয় থাকে। অন্যদিকে সিলভোফিশারিজ ব্যবস্থা সাধারণত সারা বছর জলভিত্তিক একটি জীবন্ত বাস্তুসংস্থান হিসেবে কাজ করে।

এ দুই ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় ঘটানো যেতে পারে সময় ও ভূমি ব্যবহারের সূক্ষ্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ, যে জমিগুলো উচ্চ লবণাক্ততা ও সমতল উন্মুক্ত ভূমি—সেগুলোকে শুষ্ক মৌসুমে লবণ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্ষা মৌসুমে একই এলাকার সংযুক্ত খাল ও নিম্নাঞ্চলগুলোকে সিলভোফিশারিজ–ব্যবস্থার আওতায় এনে চিংড়ি, কাঁকড়া ও অন্যান্য জলজ উৎপাদন চালু রাখা সম্ভব। এতে জমির দ্বৈত ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং কোনো একটি খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেই সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পানির ব্যবস্থাপনা। লবণ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ লবণাক্ত পানি এবং সিলভোফিশারিজের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রিত জলপ্রবাহ—এ দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হলে পৃথক জলাধার ও নিয়ন্ত্রিত ইনলেট-আউটলেট সিস্টেম অত্যন্ত জরুরি। পরিকল্পিত বাঁধ, স্লুইসগেট এবং মৌসুমি পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একই ভৌগোলিক অঞ্চলে দুই ধরনের উৎপাদনব্যবস্থা সহাবস্থান করতে পারে।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরিবেশগত ভারসাম্য। অতিরিক্ত লবণ উত্তোলন অনেক সময় মাটির দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদনক্ষমতা ও জলজ জীববৈচিত্র্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তাই সিলভোফিশারিজের সঙ্গে লবণ চাষকে একীভূত করতে হলে পরিবেশগত সীমা বিবেচনায় নিতে হবে—যাতে কোনো একটি কার্যক্রম অন্যটির ক্ষতি না করে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, লবণ ব্যবসা ও সিলভোফিশারিজ একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং সঠিক পরিকল্পনা ও মৌসুমি সমন্বয়ের মাধ্যমে তারা একটি ‘মাল্টি-ইউজ কোস্টাল ল্যান্ডস্কেপ’ তৈরি করতে পারে। এতে একদিকে যেমন ঐতিহ্যবাহী লবণ চাষ টিকে থাকবে, অন্যদিকে পরিবেশবান্ধব চিংড়ি ও মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে উপকূলীয় অর্থনীতি আরও স্থিতিশীল ও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠবে।

অবশ্য এই পুরো প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ। চিংড়ি ও লবণ চাষের সঙ্গে জড়িত হাজারো মানুষের জীবিকা ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা উপেক্ষা করে কোনো নীতিই সফল হতে পারে না। তাই প্রয়োজন ধাপে ধাপে রূপান্তর, বিকল্প কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে নীতিনির্ধারণে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য, দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা এবং আন্তখাত সমন্বয় অপরিহার্য।

চকরিয়া সুন্দরবনের পুনর্জাগরণকে তাই ‘বন বনাম চিংড়ি’ বা ‘বন বনাম লবণ চাষ’—এই সরল দ্বন্দ্বে সীমাবদ্ধ না রেখে একটি সমন্বিত বাস্তবতায় দেখতে হবে, যেখানে পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজ—এই তিন স্তম্ভ একে অপরের পরিপূরক। প্রকৃতির সঙ্গে সংঘাত নয়, বরং সহাবস্থানই হতে পারে টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি। সে উপলব্ধি থেকেই হয়তো শুরু হতে পারে এক নতুন যাত্রা, যেখানে হারিয়ে যাওয়া চকরিয়া সুন্দরবন আবারও ফিরে পেতে পারে তার প্রাণ, তার ছন্দ, তার জীবন।

  • ড. মো. শরীফুল ইসলাম সিনিয়র প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট (ফিশারিজ), সার্ক কৃষি কেন্দ্র, ফার্মগেট, ঢাকা, বাংলাদেশ।
    মতামত লেখকের নিজস্ব

