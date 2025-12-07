বাংলাদেশের আদালতে ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের দোষী সাব্যস্ত হওয়াটা যুক্তরাজ্যে একটি বড় খবর ছিল।
টিউলিপের বিচারপ্রক্রিয়া ও অন্তর্বর্তী সরকারের অদূরদর্শিতা

জিয়া হায়দার রহমান

বাংলাদেশের আদালতে গত সোমবার ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের দোষী সাব্যস্ত হওয়াটা যুক্তরাজ্যে একটি বড় খবর ছিল।

বেলা একটায় বিবিসি রেডিও ৪-এর প্রধান সংবাদ বুলেটিনে এটি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হিসেবে প্রচার করা হয়। অন্য গণমাধ্যমেও বিষয়টি বড় খবর হিসেবে উঠে আসে।

রায়ের ঠিক এক সপ্তাহ আগে আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটি ছিল লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে পাঠানো একটি চিঠি নিয়ে।

এ চিঠি টিউলিপ সিদ্দিকের নিয়োগ করা জ্যেষ্ঠ ব্রিটিশ আইনজীবীরা লিখেছিলেন। দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, চিঠিটিতে মূলত আইনি ‘ডিউ প্রসেস’ বা ন্যায্য বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

ডিউ প্রসেস বলতে কোনো মামলা যে আইনি কাঠামো ও নিয়মের মধ্যে পরিচালিত হয় এবং বিচার হয়, সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

এটি মামলার মূল যুক্তি বা প্রমাণের বিষয় নয়; বরং কোন নিয়মে সেই বিচার হচ্ছে, সেটিই এর প্রধান বিষয়।

যথাযথ আইনজীবীর সহায়তা পাওয়া বা না–পাওয়া, এটিও ডিউ প্রসেসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বাংলাদেশে অনেক বিশ্লেষক ও মন্তব্যকারী টিউলিপ সিদ্দিক আদৌ ন্যায্য বিচারপ্রক্রিয়া পেয়েছেন কি না, তা নিয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু এখানে আমি সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি না।

আদালতে কে কী যুক্তি দিয়েছেন বা কোন পক্ষের যুক্তি কতটা শক্ত, সেটিও আমি বিবেচনায় আনছি না। তার বদলে আমি এমন একটি দিকের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি, যেটি খুব কম আলোচিত হয়েছে।

সেটি হলো যুক্তরাজ্যের জনপরিসর ও গণমাধ্যমে আলোচিত এ বিষয়কে বাংলাদেশ সরকার যেভাবে সামলেছে, তাকে আসলে গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনার বড় বিপর্যয় বলা যেতে পারে।

এ ছাড়া পুরো ঘটনার সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘমেয়াদি গুরুত্ব কী হতে পারে, সেটিও আমি বিবেচনা করছি।

বাংলাদেশের বাইরে, বিশেষ করে যুক্তরাজ্যসহ বিদেশে থাকা যেকোনো ব্যক্তির কাছ থেকে সম্পদ উদ্ধার করার যে প্রচেষ্টা বাংলাদেশ করছে, এ ঘটনা সেই প্রচেষ্টার ওপর কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, সেটিও আমি বিবেচনা করছি।

সোমবার ব্রিটিশ গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরগুলো পর্যালোচনা করে স্পষ্টভাবে বোঝা গেছে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এ বিষয়ে কোনো শক্ত পাল্টা বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

এর ফলে টিউলিপ সিদ্দিক ও তাঁর জনসংযোগ বা মিডিয়া টিমের জন্য মাঠটা পুরো খালি হয়ে যায়। অন্তর্বর্তী সরকার আদৌ কোনো পাল্টা বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কি না, সেটিও স্পষ্ট নয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেস অফিসের কাজের ধরন সম্ভবত বাংলাদেশের পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই করে সাজানো। কিন্তু যুক্তরাজ্যে সেই পদ্ধতি ভয়াবহভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

শুরুতেই বলা যায়, তাদের প্রেস অফিস মূলত প্রতিক্রিয়াশীল, অর্থাৎ আগে থেকে বিপদের আঁচ পেলেও সাধারণত উদ্যোগ নিয়ে তা ঠেকানোর চেষ্টা তারা করে না।

ঝুঁকি অনেক আগেই বোঝা যায়, তবু তারা নড়েচড়ে বসে না। কোনো বিতর্ক তৈরি হলে তখনো তারা বারবার হিমশিম খেয়েছে, ঠিকমতো জবাব দিতে পারেনি।

আরেকটি দিক লক্ষ করার মতো। সেটি হলো, বিশেষ করে সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের কর্মকর্তাদের বক্তব্যে প্রায়ই এক ধরনের ক্ষোভ ও বিরক্তির সুর দেখা যায়।

তাঁরা যেন মনে করেন, তাঁদের অপমান করা হচ্ছে বা দেশের সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে। এ সুর বাংলাদেশের বা ভারতীয় কিছু গণমাধ্যমের মারাত্মক ভুল উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছুটা কাজ করতে পারে।

কিন্তু যুক্তরাজ্যের মতো জায়গায় এ ধরনের ক্ষোভভরা ভাষা পুরোপুরি উল্টো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। সেখানে এটি কাজ তো করবেই না; বরং পরিস্থিতি আরও খারাপ করবে।

টিউলিপ সিদ্দিকের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার খবর প্রকাশের মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যেই যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম অন্য খবরের দিকে চলে যায়। কারণ, তখন দেশটির বাজেট ও অর্থমন্ত্রীর বিষয়ে বড় বড় খবর চলছিল। ফলে বিষয়টি দ্রুতই আড়ালে চলে যায়।

ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিক, তাঁর মা শেখ রেহানা এবং শেখ রেহানার বোন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আদালত রায় ঘোষণার পর সরকারি কৌঁসুলি খান মঈনুল হাসান গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং নতুন কোনো বড় তথ্য সামনে না এলে যুক্তরাজ্যে এমপি হিসেবে টিউলিপের অবস্থান এখন আগের চেয়ে বেশি শক্ত।

বাংলাদেশে গ্রেপ্তারের ঝুঁকি থাকায় তিনি হয়তো আর কখনো বাংলাদেশে আসবেন না। তবে যদি এই ব্রিটিশ নাগরিক ও এমপি আগামী গ্রীষ্মের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকারের সামনের সারির আসনে (ফ্রন্ট বেঞ্চে) যদি ফিরে আসেন, তাহলে আমি একেবারেই অবাক হব না।

টিউলিপ যে বর্ণনা বা ভাষ্যটি সামনে এনেছেন, তার বিরুদ্ধে কোনো তাৎক্ষণিক ও কার্যকর পাল্টা বক্তব্য দেওয়া হয়নি। বিশেষ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের খুব জ্যেষ্ঠ আইনজীবীদের স্বাক্ষরসহ যে চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে, সেটিও তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া জরুরি। তা হলো এ চিঠি যুক্তরাজ্যে টিউলিপের বিরুদ্ধে চলমান কোনো মামলার অংশ হিসেবে জমা দেওয়া হয়নি। এটি বাংলাদেশের কোনো আদালতেও দাখিল করা হয়নি।

এমনকি এটি ‘লেটার বিফোর অ্যাকশন’ও নয়, অর্থাৎ কোনো কাজ বন্ধ করতে বা কোনো পদক্ষেপ নিতে আগাম সতর্কবার্তা দেওয়ার চিঠিও এটি নয়।

এ চিঠিকে একটি জনসংযোগ ও গণমাধ্যম-রাজনীতির ‘দাবার চাল’ হিসেবে সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায়।

এ ধরনের চিঠি আইনজীবীদের দিয়ে লিখিয়ে জনমত ও গণমাধ্যমের ওপর প্রভাব ফেলার চেষ্টা করা নতুন কিছু নয়, অস্বাভাবিক কিছু নয়।

পাঠকদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, ওই চিঠি আদালতের রায় ঘোষণার এক সপ্তাহ আগেই পাঠানো হয়েছিল।

এর মানে আদালতের রায় ঘোষণার পর টিউলিপ কী ধরনের জনসংযোগমূলক প্রতিক্রিয়া দেবেন, তা অন্তর্বর্তী সরকার এক সপ্তাহ আগেই জানতে পেরেছিল। প্রস্তুতির জন্য তাদের হাতে পুরো এক সপ্তাহ সময় ছিল।

এই এক সপ্তাহে যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যা প্রকাশ হয়নি, অর্থাৎ ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি, ব্রিটেনের আইনজীবীরা ‘যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া নেই’ বলে যে অভিযোগ তুলেছেন, তা অমুক অমুক কারণে ভিত্তিহীন।

সারা বিশ্বের সংবাদমাধ্যমের মতো যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যমও দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের খবরকে প্রাধান্য দেয়।

অন্তর্বর্তী সরকার যদি টিউলিপের আইনজীবীদের অভিযোগের শক্ত কোনো জবাব দিত, তাহলে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম সেটি গুরুত্ব দিয়েই প্রচার করত। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার কি ওই জ্যেষ্ঠ আইনজীবীদের চিঠির কোনো জবাব দিয়েছিল বা তাদের ‘যথাযথ প্রক্রিয়ার অভাব’—সংক্রান্ত নির্দিষ্ট অভিযোগগুলোর উত্তর দিয়েছিল?

এখন পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, যার মাধ্যমে বোঝা যাবে, অন্তর্বর্তী সরকার যুক্তরাজ্যে কোনো জনসংযোগ প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করেছিল কিংবা ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ও আইনি পরিবেশ সম্পর্কে জানা কারও পরামর্শ নিয়েছিল।

তারা যদি তা করত, তাহলে তাদের নিশ্চয়ই বলে দেওয়া হতো রায়ের পর প্রতিটি প্রতিবেদনে শিরোনামে না হলেও অন্তত খবরের ভেতরে ‘অনুপস্থিতিতে বিচার’ (ট্রায়াল ইন অ্যাবসেনশিয়া) কথাটি থাকবে।

তাদের জানিয়ে দেওয়া হতো অন্তর্বর্তী সরকারের দিক থেকে আগে থেকেই কোনো পাল্টা অবস্থান না থাকলে যুক্তরাজ্যে (এমনকি অন্য দেশেও) এই শব্দগুচ্ছকে (ঠিক হোক বা না হোক) ‘যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া নেই’-এর সমার্থক হিসেবেই ধরে নেওয়া হবে।

তার চেয়ে বড় কথা, আইনজীবীদের সেই চিঠির মাধ্যমে টিউলিপ আগেই নিজের কৌশল স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তিনি বিষয়টিকে বাংলাদেশে আদালত রায় ঘোষণার আগেই শুধু ‘যথাযথ প্রক্রিয়া আছে কি নেই’ প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের আগাম প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে যুক্তরাজ্যে যে ধারণা তৈরি হয়েছে, তা হলো বাংলাদেশ মৌলিক আইন ও শাসনের নীতিকে গুরুত্ব দেয় না। হয়তো এ ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক নয়।

তবে যখন টিউলিপের জনসংযোগ দল তাদের প্রচার শুরু করেছে, তখন বাংলাদেশ সরকার এ ভুল ধারণা বন্ধ করতে বা পাল্টা কিছু বলতেও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

ঠিক হোক বা ভুল হোক, টিউলিপ কাণ্ডের কারণে এখন ব্রিটিশ রাজনৈতিক মহল ও বিশ্লেষকদের চোখে বাংলাদেশ এমন একটি দেশ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে, যেখানে ন্যায্য বিচারপ্রক্রিয়া ঠিকমতো মানা হয় না। এর ফলে ‘সম্পদ পুনরুদ্ধার’-এর নামে বাংলাদেশের সরকার যেসব দাবি করে বা করবে, সেগুলো এখন সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে।

ভেবে দেখুন, যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক নেতারা বাংলাদেশ সম্পর্কে খুব কম জানেন এবং বাংলাদেশের ব্যাপারে তেমন আগ্রহও রাখেন না।

এ অবস্থায় তাঁরা কীভাবে বুঝবেন, এই এমপি বাংলাদেশে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন, কিন্তু এখনো যুক্তরাজ্যের এমপি রয়ে গেছেন?

তাই তাঁরা সহজেই ধরে নেবেন, বাংলাদেশের আদালত হয়তো ভুয়া বা সাজানো ক্যাঙারু কোর্টের মতো ছিল।

এ দীর্ঘস্থায়ী ভুল ধারণার অনেক বড় প্রভাব আছে। এতে বাংলাদেশের বাইরে (যেমন যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর বা অন্য দেশে) যেসব সম্পদ উদ্ধার করার প্রচেষ্টা চলছে বা ভবিষ্যতে চলবে, তা আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

কারণ, সরকার আগে থেকেই এই পরিকল্পনা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে। ফলে যাঁরা সরকারের নিশানায় আছেন, তাঁরা আগেই সতর্ক হয়ে গেছেন এবং কয়েক দিন বা ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের সম্পদ বা মালিকানা বদলে ফেলেছেন। তাই এগুলো উদ্ধার করা অনেক কঠিন হয়ে গেছে।

টিউলিপ–কাণ্ডে এ সমস্যা আরও বাড়ছে। আন্তর্জাতিক সম্পদ পুনরুদ্ধারে শুধু বিচার বা পুলিশি সাহায্য নয়, স্থানীয় প্রশাসনের সমর্থনও প্রয়োজন হয়।

গণতান্ত্রিক নেতারা যদিও বলে থাকেন, সম্পদ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াটি রাজনীতির বাইরের বিষয়; কিন্তু বাস্তবতা হলো বিদেশি রাজনৈতিক ইচ্ছা ছাড়া সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে সম্পদ ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন। যাঁরা সম্পদ পুনরুদ্ধারে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা এটি ভালো করে জানেন।

তাঁরা জানেন, এ সম্পদ পুনরুদ্ধারপ্রক্রিয়া থেকে যুক্তরাজ্য কোনো লাভ পাচ্ছে না; ফলে তাদের এ বিষয়ে সহায়তা করার সম্ভাবনা কম। তবে রাজনৈতিক সুবিধা কিংবা সুনাম হারানোর ভয় থাকলে তারা সাহায্য করতে পারে।

এসব কিছু হয়েছে, কারণ অন্তর্বর্তী সরকার আগে থেকে প্রস্তুতি নেয়নি এবং ঠিক সময়ে ঠিকভাবে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বা জবাব দেয়নি।

যদি তারা ঠিক পদক্ষেপ নিত, তাহলে অন্যরা সহজেই বুঝতে পারত, কী ধরনের সমস্যা হতে পারে এবং কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেওয়া উচিত ছিল।

ইংরেজি বাগধারায় এই অন্তর্বর্তী সরকারকে একটি ‘লেম-ডাক’ সরকার বা ‘নিধিরাম সর্দার’ সরকার বলা যেতে পারে। কারণ, এটি এমন এক সরকার যে কিনা নিজের মেয়াদের শেষ দিকে এসে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে তার রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

তাদের কার্যকারিতা ও ভুলের সমালোচনা হয়তো বর্তমান সরকারের কোনো কাজে আসবে না; কিন্তু এ পুরো ঘটনা পরবর্তী সরকারের জন্য শিক্ষা ও সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করতে পারে।

  • জিয়া হায়দার রহমান বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক

