জন–আস্থা ও স্থিতিশীলতা গড়ার নতুন চ্যালেঞ্জগুলো কী

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতা শুধু রাষ্ট্র কী করছে, তার ওপর নির্ভর করবে না। নির্ভর করবে রাষ্ট্র কতটা সত্যনিষ্ঠ, কতটা বিচক্ষণ এবং কতটা দায়িত্বশীলভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারছে, তার ওপরও। লিখেছেন রিজওয়ান উল আলম

বাংলাদেশ ২০২৬ সালে এমন এক বাস্তবতার দিকে এগোচ্ছে, যেখানে শুধু নীতিনির্ধারণ, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বা প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা দিয়ে রাষ্ট্র চালানো আর সম্ভব নয়। রাষ্ট্র পরিচালনার পুরোনো উপকরণগুলো এখনো প্রয়োজনীয়, কিন্তু সেগুলো একা আর যথেষ্ট নয়।

এখন এমন এক সময়, যখন একটি গুজব মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার চেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে, ফেসবুকের একটি পোস্ট সরকারি ঘোষণার আগেই বাজারে আতঙ্ক তৈরি করতে পারে, আর রাষ্ট্রীয় নীরবতাকে মানুষ সহজেই দুর্বলতা, অক্ষমতা বা তথ্য গোপনের লক্ষণ হিসেবে ধরে নিতে পারে। এই বাস্তবতায় যোগাযোগ আর শাসনের বাইরের কোনো কিছু নয়, এটি এখন শাসনেরই অংশ। আরও বড় কথা, এটি জাতীয় সহনশীলতা ও স্থিতিশীলতারও কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হয়ে উঠছে।

এ কারণেই বাংলাদেশের সামনে এখন জরুরি হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রের যোগাযোগ ও তথ্যকাঠামো নতুন করে সাজানো। বহুদিন ধরেই সরকারি যোগাযোগকে এমনভাবে দেখা হয়েছে, যেন এটি মূলত জনসংযোগের একটি আনুষ্ঠানিক কাজ, যা শুধু সমালোচনা বেড়ে গেলে বা সংকট চোখে পড়লে সক্রিয় হয়।

কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনেক বেশি। কারণ, সরকার যখন আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গিতে কথা বলতে শুরু করে, তখন পর্যন্ত জনমত অনেকটাই সরে যায়, জল্পনা-কল্পনা ছড়িয়ে পড়ে, আর আস্থা কমে যেতে শুরু করে। ফলে সংকট শুধু ঘটনাগত থাকে না, আস্থার সংকটেও রূপ নেয়।

  • আঞ্চলিক সংঘাত, শ্রমবাজারের অনিশ্চয়তা ও বাড়তে থাকা গুজবের ভেতর অভিবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ককে নতুনভাবে ভাবতে হবে।

  • জ্বালানি, অভিবাসন ও সামষ্টিক অর্থনীতি—এই তিন খাতকে একসঙ্গে ভাবার কারণ শুধু এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলেই নয়, বরং এগুলো প্রতিটিই বয়ানগত ব্যর্থতার ঝুঁকিতে থাকে।

২.

বাংলাদেশের এখন প্রয়োজন এমন একটি সমন্বিত ও পেশাদার যোগাযোগব্যবস্থা, যা তিনটি ভিত্তির ওপর দাঁড়াবে। প্রথমত, কৌশলগত যোগাযোগ, যা দীর্ঘমেয়াদি দিকনির্দেশনা ও রাষ্ট্রের অবস্থান স্পষ্ট করে। দ্বিতীয়ত, ঝুঁকিগত যোগাযোগ, যা মানুষকে আগেভাগে প্রস্তুত করে। তৃতীয়ত, সংকট যোগাযোগ, যা বিপদের মুহূর্তে দ্রুত, স্পষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য বার্তা দেয়। এই তিনটি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও আলাদা। প্রতিটির কাজ আলাদা, গুরুত্বও আলাদা। কিন্তু তিনটি একসঙ্গে না থাকলে জ্বালানি, অভিবাসন ও সামষ্টিক অর্থনীতির মতো স্পর্শকাতর খাতগুলো সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে।

জ্বালানি খাতের কথাই ধরা যাক। বাংলাদেশে জ্বালানির দাম শুধু একটি অর্থনৈতিক বিষয় নয়। এটি একই সঙ্গে মানুষের সংসার, পরিবহন ব্যয়, শিল্প উৎপাদন, বাজারদর এবং রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে। অতীতে আমরা দেখেছি, জ্বালানির দাম সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত অনেক সময় হঠাৎ করে নেওয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়া, অনেকটা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তের মতো করে তা জানানো হয়েছে। কখনো কখনো সময় নির্বাচনও এমন হয়েছে, যেন গোপনীয়তার মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উপায় খোঁজা হচ্ছে।

কিন্তু বাস্তবে গোপনীয়তা মানুষকে শান্ত করে না; বরং তা আতঙ্ক বাড়ায়। তখন শুরু হয় বাড়তি কেনাকাটা, মজুতদারি, বাজারে কারসাজি, আর মানুষের মনে এমন ধারণা জন্মায় যে সরকার পরিস্থিতি সামলাচ্ছে না, বরং পরিস্থিতির চাপে পড়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এতে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তও রাজনৈতিক অভিঘাতে রূপ নেয়।

এখানে আসল সমস্যা শুধু দাম বাড়া নয়। আসল সমস্যা হলো, আগে থেকে এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা থাকে না, যার মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে এবং এর পেছনে বড় উদ্দেশ্য কী। যদি বাজারের সঙ্গে সমন্বিত মূল্যব্যবস্থা বাংলাদেশের জ্বালানি নীতির অংশ হতে যাচ্ছে, তাহলে সেই বিষয়টি অনেক আগেই মানুষের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা দরকার। মানুষকে প্রচার নয়, ব্যাখ্যা দিতে হয়। তাদের বোঝাতে হয় বৈশ্বিক তেলের দামের ওঠানামা, ভর্তুকির চাপ, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট এবং জ্বালানি সরবরাহ ধরে রাখার সক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক কোথায়।

সরকার যদি আগে থেকে এই প্রেক্ষাপট না দেয়, তাহলে শূন্যস্থানটি সন্দেহ, গুজব ও অসন্তোষ দিয়ে পূরণ হয়। কিন্তু সরকার যদি তথ্য, যুক্তি ও ধারাবাহিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরে, তাহলে একই সিদ্ধান্ত কষ্টদায়ক হলেও তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

এ কারণেই ঝুঁকি যোগাযোগ এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। দাম বাড়ানোর আগেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে নিয়মিতভাবে পরিস্থিতির পূর্বাভাসভিত্তিক ব্যাখ্যা দিতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামা দেশের মানুষের জীবনে কী প্রভাব ফেলতে পারে, তা সরাসরি ও সহজ ভাষায় জানাতে হবে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম বাড়লে মানুষ যেন শুধু বিদেশি সংবাদমাধ্যম বা রাজনৈতিক বক্তব্যের মাধ্যমে তা না জানতে পারে। তারা যেন নিজেদের সরকারের কাছ থেকেই বিষয়টি শুনতে পায়, তথ্য, চিত্র ও সাধারণ ভাষাসহ।

শুধু তা-ই নয়, ভাষাটিও বদলাতে হবে। বার্তাটি এমন হওয়া উচিত নয় যে মানুষ শুধু কষ্ট সহ্য করবে; বরং সেটি হওয়া উচিত এই অর্থে যে কীভাবে সরবরাহ নিশ্চিত রাখা হবে, বড় ধরনের সংকট ঠেকানো যাবে এবং দীর্ঘ মেয়াদে ঝুঁকি কমানো সম্ভব হবে। কার্যকর যোগাযোগের লক্ষ্য মানুষকে খুশি করা নয়; বাস্তবতা বুঝতে সাহায্য করা।

যখন সংকট সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন স্বচ্ছতা সবচেয়ে জরুরি হয়ে পড়ে। মানুষ যদি মনে করে জ্বালানিঘাটতি হতে যাচ্ছে, তাহলে সেই আশঙ্কাই অনেক সময় বাস্তব সংকটকে ত্বরান্বিত করে। এমন পরিস্থিতিতে কোথায় কত জ্বালানি আছে, কোন পাম্পে কী পরিমাণ মজুত আছে, সরবরাহ কীভাবে চলছে—এসব তথ্য যদি রিয়েল টাইমে প্রকাশ করা যায়, তাহলে তা সাধারণ আশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর হবে। জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় অস্বচ্ছতা আতঙ্ক বাড়ায় আর স্বচ্ছতা সেই আতঙ্ক কমায়।

৩.

অভিবাসন ও রেমিট্যান্স খাত বাংলাদেশের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবনরেখা। বিদেশে কর্মরত লাখো বাংলাদেশি শুধু তাঁদের পরিবারকে সহায়তা করেন না, তাঁরা দেশের অর্থনীতিকেও টিকিয়ে রাখেন। তাঁদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, ভোগব্যয় ও সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর বড় প্রভাব ফেলে। কিন্তু বহু সময় দেখা গেছে, অভিবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগাযোগ মূলত নিয়োগ, কাগজপত্র ও আনুষ্ঠানিক প্রশংসার মধ্যেই সীমিত থেকেছে। বর্তমান ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় এই পদ্ধতি আর যথেষ্ট নয়। আঞ্চলিক সংঘাত, শ্রমবাজারের অনিশ্চয়তা ও বাড়তে থাকা গুজবের ভেতর অভিবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ককে নতুনভাবে ভাবতে হবে।

বাংলাদেশকে প্রবাসী কর্মীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আস্থা, সুরক্ষা ও প্রস্তুতির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। যদি তাঁদের জাতীয় সম্পদ বলা হয়, তাহলে রাষ্ট্রকে শুধু প্রশাসকের ভাষায় নয়, দায়িত্বশীল অভিভাবকের ভাষাতেও কথা বলতে হবে।

প্রবাসীদের এই বিশ্বাস দিতে হবে যে সংকটের সময় সরকার বিকল্প পরিকল্পনা, কূটনৈতিক যোগাযোগ, জরুরি সহায়তা ও নিরাপত্তাব্যবস্থার দিক থেকে প্রস্তুত আছে। কিন্তু এই বার্তা শুধু কথায় দিলে হবে না। এর পেছনে দৃশ্যমান ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোনো সংঘাত শুরু হওয়ার পর তড়িঘড়ি করে আস্থার বয়ান তৈরি করা যায় না। সেটি আগে থেকেই গড়ে তুলতে হয়। নিয়মিত কূটনৈতিক তৎপরতা, প্রকাশ্য দ্বিপক্ষীয় বোঝাপড়া এবং সহজ সরকারি যোগাযোগব্যবস্থা—সবকিছু মিলিয়েই প্রবাসীদের কাছে এই ধারণা পৌঁছাতে হবে যে রাষ্ট্র তাঁদের নিয়ে আগেভাগেই ভাবছে।

যখন কোনো অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়ে, তখন তথ্যের শূন্যস্থান খুব বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সে শূন্যতায় দ্রুত ঢুকে পড়ে দালাল চক্র, গুজব ছড়ানো গোষ্ঠী এবং সুযোগসন্ধানী পক্ষ। তাই অভিবাসন খাতে ঝুঁকি ও সংকট যোগাযোগকে হতে হবে সরাসরি, ডিজিটাল ও অব্যাহত। প্রবাসী কর্মীদের জন্য আলাদা ২৪ ঘণ্টার সংকটমুখী প্ল্যাটফর্ম, অবস্থানভিত্তিক এসএমএস সতর্কতা, যাচাইকৃত নিরাপদ এলাকার তথ্য এবং জরুরি সহায়তা পাওয়ার স্পষ্ট নির্দেশনা শুধু তথ্য সরবরাহ করবে না, তথ্য পরিসরে রাষ্ট্রের উপস্থিতিও দৃশ্যমান করবে। এর সুফল বড়। এতে প্রবাসীরা কম আতঙ্কিত হবেন, কম প্রতারিত হবেন এবং বিশৃঙ্খলভাবে দেশে ফেরার আশঙ্কাও কমবে। এর প্রভাব শুধু তাঁদের পরিবারে নয়, দেশের অর্থনীতিতেও পড়বে।

৪.

সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রেও যোগাযোগের গুরুত্ব একইভাবে গভীর। এ খাতে ব্যবহৃত ভাষা প্রায়ই কারিগরি হয়, কিন্তু এর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব অনেক বড়। বাজার শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে চলে না। বাজার চলে প্রত্যাশা, আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর। এ জায়গায় অসামঞ্জস্য বিপজ্জনক। সরকার যদি আন্তর্জাতিক ঋণদাতাদের কাছে এক ধরনের বার্তা দেয় আর দেশের মানুষের কাছে আরেক ধরনের ব্যাখ্যা দেয়, তাহলে দ্রুতই বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট তৈরি হয়। একইভাবে নীতিনির্ধারণী বার্তা যদি দেরিতে আসে, অস্পষ্ট হয় বা একে অন্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে ব্যবসায়ীরা প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নেন, জল্পনাকারীরা সক্রিয় হন আর সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়ে।

এ কারণেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এমন একটি যোগাযোগসংস্কৃতি দরকার, যেখানে অপ্রত্যাশিত চমকের জায়গা কম থাকবে। অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত নিয়মিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতিতে কথা বলা। সময়মতো ব্রিফিং, মানসম্মত তথ্য প্রকাশ এবং আগাম দিকনির্দেশনা মানুষের প্রত্যাশাকে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করতে পারে, এমনকি যখন তথ্য সুখকর নয়; বরং ঠিক তখনই এই স্বচ্ছতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। রিজার্ভ কমে গেলে সেটি আগে থেকেই সৎভাবে স্বীকার করা অনেক বেশি কার্যকর, তুলনায় পরে বাইরের সূত্রে বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে গেলে ক্ষতি আরও বেড়ে যায়। আস্থার সবচেয়ে বড় ক্ষতি খারাপ খবর থেকে সব সময় হয় না; বরং হয় তখন, যখন মানুষ সন্দেহ করে যে খবরটি লুকানো হয়েছে।

ব্যাংক নিয়ে গুজব ছড়ালে সেই পরিস্থিতিও দ্রুত, দৃশ্যমান ও তথ্যভিত্তিকভাবে সামলাতে হয়। বিমূর্ত ভাষায় বা দীর্ঘ কারিগরি ব্যাখ্যায় এ ধরনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তখন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের দৃশ্যমান ভূমিকা, নিরীক্ষা তথ্যের স্পষ্ট উপস্থাপন এবং বিশ্বাসযোগ্য আশ্বাস একসঙ্গে কাজ করতে হয়। আর্থিক সংকটে নীরবতা সাধারণত নিরপেক্ষ বার্তা নয়; মানুষ সেটিকে প্রায়ই স্বীকারোক্তি হিসেবে ধরে নেয়।

৫.

জ্বালানি, অভিবাসন ও সামষ্টিক অর্থনীতি—এই তিন খাতকে একসঙ্গে ভাবার কারণ শুধু এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলেই নয়, বরং এগুলো প্রতিটিই বয়ানগত ব্যর্থতার ঝুঁকিতে থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্পষ্ট যোগাযোগের অভাব বাস্তব ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেবল ঘটনাই আস্থার সংকট তৈরি করে না; রাষ্ট্র কীভাবে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করছে, আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছে বা ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এ কারণেই কৌশলগত, ঝুঁকি ও সংকট—এই তিন স্তরের যোগাযোগকে একসঙ্গে দেখতে হবে। কৌশলগত যোগাযোগ বলে দেয় রাষ্ট্র কোন পথে যেতে চায় এবং কেন। ঝুঁকিগত যোগাযোগ বলে দেয় সামনে কী ধরনের ধাক্কা আসতে পারে। আর সংকট যোগাযোগ বলে দেয় এখন কী ঘটছে, মানুষকে এখন কী করতে হবে এবং কেন সরকারি বক্তব্যের ওপর আস্থা রাখা উচিত।

বাংলাদেশের জন্য সামনে এগোনোর পথ খুব জটিল নয়, কিন্তু এর জন্য রাজনৈতিক শৃঙ্খলা দরকার। সরকারকে প্রতিক্রিয়ামূলক যোগাযোগ থেকে বেরিয়ে এসে বয়ানভিত্তিক নেতৃত্বে যেতে হবে। প্রয়োজন একটি আন্তমন্ত্রণালয় সংকট সেল, যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাড়তে থাকা আতঙ্ক, গুজব ও বিভ্রান্তির সংকেত আগেভাগে ধরতে পারবে। প্রয়োজন এমন একটি সংস্কৃতি, যেখানে কঠিন তথ্য সময়মতো প্রকাশ করা হবে এবং তা সৎভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। একই সঙ্গে দরকার সহমর্মিতাপূর্ণ ভাষা, বিশেষ করে সেসব খাতে, যেখানে নীতিগত সিদ্ধান্ত মানুষের রান্নাঘর, আয়, প্রবাসজীবন বা সঞ্চয়ের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

জ্বালানির দাম সমন্বয় শুধু অর্থনীতির প্রশ্ন নয়, এটি সংসারের প্রশ্ন। অভিবাসনসংক্রান্ত সতর্কতা শুধু প্রশাসনিক নোটিশ নয়, এটি উদ্বিগ্ন পরিবারের কাছে পৌঁছানো একটি বার্তা। ব্যাংক নিয়ে গুজব শুধু বাজারের সমস্যা নয়, এটি জন–আস্থার ওপর সরাসরি আঘাত।

শেষ পর্যন্ত ২০২৬ সালের বাংলাদেশে রাষ্ট্রের শক্তি শুধু প্রবৃদ্ধির হার, রিজার্ভের অঙ্ক বা প্রশাসনিক সক্ষমতা দিয়ে বিচার করা যাবে না। এটিও দেখতে হবে, মানুষ বিশ্বাস করে কি না যে সরকার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার আগে কথা বলে, পরে নয়; আড়াল করে নয়, পরিষ্কারভাবে বলে; এবং দ্ব্যর্থতা নয়, বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে বলে।

অস্থির তথ্যপ্রবাহের এই যুগে রাষ্ট্র আর জনপরিসরকে ফাঁকা রেখে দিতে পারে না। কারণ, সেই ফাঁকা জায়গা কখনোই দীর্ঘ সময় খালি থাকে না। সেখানে খুব দ্রুত গুজব, ভয় এবং অপপ্রচার জায়গা করে নেয়। আর একবার তা হলে রাষ্ট্র পরিচালনা অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতা তাই শুধু রাষ্ট্র কী করছে, তার ওপর নির্ভর করবে না। নির্ভর করবে রাষ্ট্র কতটা সত্যনিষ্ঠ, কতটা বিচক্ষণ এবং কতটা দায়িত্বশীলভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারছে, তার ওপরও।

রিজওয়ান উল আলম সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ার, মিডিয়া, কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

* মতামত লেখকের নিজস্ব

আরও পড়ুন