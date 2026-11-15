আওয়ামী লীগের বর্তমান রাজনীতি কি আত্মঘাতী, নাকি সুযোগের সন্ধান

ক্ষমতা হারানোর দুই বছরের বেশি সময় পর আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে আবার আলোচনায় এসেছে। ঝটিকা মিছিল, ককটেল ফাটানো, বাসে আগুন দেওয়া—এসব নিয়ে নানা কথা হচ্ছে। কিন্তু শুধু ঘটনাগুলো দেখলে কি বোঝা যাবে, দলটা আসলে কী করতে চাইছে? এত বছর দেশ চালানোর পর তাদের রাজনীতির ধরন এমন হলো কেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেয়ে বরং কয়েকটি ভিন্ন হাইপোথিসিস দিয়ে ঘটনাগুলোকে একটু গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করা যাক।
সাড়ে পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকার পর আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা কি এখনো দেশ চালানো নিজেদের কাজ মনে করেন? প্রশাসন, পুলিশ, ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালীদের সঙ্গে পুরোনো সম্পর্কের ভরসায় কি ফিরতে চাইছেন? অস্থিরতা তৈরি করে দর-কষাকষির সুযোগ পাওয়ার হিসাব কি আছে?
ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো ৩১ বছর শাসনের পর ১৯৯৮ সালে গণবিক্ষোভে ক্ষমতা ছাড়েন। কিন্তু তাঁর গোলকার দল দেশে থেকেই সংগঠন ধরে রাখে, পরে নির্বাচনেও অংশ নেয়। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ও পরে জাতীয় চার নেতাকে হত্যার পরও জোহরা তাজউদ্দীনসহ অন্য নেতারা দেশে থেকে আওয়ামী লীগকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন।
২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর পরিস্থিতি কি আগের দুই ঘটনার মতো? শেখ হাসিনাসহ কেন্দ্রীয় থেকে তৃণমূলের বহু নেতা-কর্মী দেশ ছেড়েছেন বা আত্মগোপনে গেছেন। আওয়ামী লীগ কি ভাবছে, আবার রাজনীতির মাঠে নামার সুযোগ পেলে রাজপথে নিজেদের শক্তি দেখাতে পারবে? কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে বিরোধীদের ওপর দমন-পীড়ন, গ্রেপ্তার ও নির্বাচনে বাধা দেওয়ার অতীত অভিজ্ঞতার পর বিএনপি, জামায়াতসহ অন্য দলগুলো কি তাদের সেই সুযোগ দিতে রাজি হবে?
আরেকটা প্রশ্ন হলো, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ফলে আওয়ামী লীগের সঙ্গে অনেকের ব্যক্তিগত স্বার্থও জড়িয়ে গিয়েছিল। কেউ ব্যবসায় সুবিধা পেয়েছেন, কেউ চাকরি বা ঠিকাদারি, কেউ আবার এলাকায় প্রভাব খাটিয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হারবার্ট কিটশেল্ট ও স্টিভেন উইলকিনসন তাঁদের সম্পাদিত ‘প্যাট্রনস, ক্লায়েন্টস অ্যান্ড পলিসিস’ বইয়ে দেখিয়েছেন, রাজনীতিতে শুধু আদর্শ নয়, সুযোগ-সুবিধার বিনিময়েও দল ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একে বলা হয় ‘ক্লায়েন্টেলিজম’। তাহলে আওয়ামী লীগের পুরোনো সুবিধাভোগীরা কি দলের ভবিষ্যতের জন্য কাজ করছেন, নাকি হারানো প্রভাব ফিরে পাওয়ার আশায়?
আওয়ামী লীগের বর্তমান রাজনীতির পেছনে ভারতের ওপর ভরসা কতটা কাজ করছে? শেখ হাসিনা সরকারের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। দলের নেতারা কি এখনো ভাবছেন, ভারত তাঁদের পাশে দাঁড়াবে? বিদেশে শক্তিশালী বন্ধু আছে মনে করলে কোনো দল বড় ঝুঁকিও নিতে পারে। আওয়ামী লীগ কি নতুন কোনো আশ্বাস পেয়েছে, নাকি পুরোনো সম্পর্কের ভরসায় এগোচ্ছে? ভারতের নিজস্ব স্বার্থের কথাও কি তারা ভাবছে?
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সরকার পতনের পর নির্বাচন, সংস্কার ও দেশ পরিচালনা নিয়ে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কেউ হয়তো বিএনপির ব্যাপারে হতাশ, কেউ জামায়াতের সমালোচনা করছেন, আবার কেউ এনসিপির কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট। টক শোতেও এসব আলোচনা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ কি ভাবছে, এই বিভক্তি তাদের ফিরে আসার সুযোগ তৈরি করছে?
কিন্তু অন্য দলের সমালোচনা কি আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন বোঝায়? রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বে ‘কনফার্মেশন বায়াস’ বলতে নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে মেলে, এমন খবরকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া বোঝায়। আওয়ামী লীগের নেতারাও কি এসব সমালোচনাকে নিজেদের ফিরে আসার লক্ষণ মনে করছেন?
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ঘিরে ঘটনাগুলোও কি এই আশা বাড়াচ্ছে? ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি ভাঙা, রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে কালি দেওয়া এবং বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের মানুষের দরগাহ-মাজারে হামলা হয়েছে। অথচ এসব বিশ্বাসের অনেক মানুষও জুলাই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন।
সম্প্রতি কুমিল্লায় শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তর বাড়িতে তাঁর উত্তরাধিকারীর নামফলক এনসিপির নেতা-কর্মীরা ভেঙেছেন। তাঁদের দাবি, বাড়িটি বিক্রি না করে জাদুঘর করা হোক। এসব ঘটনায় ক্ষুব্ধ মানুষ কি আওয়ামী লীগের দিকে ফিরবেন? নাকি ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসা আর আওয়ামী লীগকে সমর্থন করা আলাদা বিষয়?
ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিয়েও কি আওয়ামী লীগের এমন হিসাব আছে? সরকার পরিবর্তনের পর তাঁদের বাড়িঘর, ব্যবসা ও উপাসনালয়ে হামলা হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক দুর্গাপূজায় সামগ্রিকভাবে হিন্দুদের ভালো অভিজ্ঞতা ও বিএনপির সঙ্গে কিছু হিন্দু সংগঠনের সম্পর্ক কি দলটি বিবেচনায় নিচ্ছে? আওয়ামী লীগ কি ভাবছে, এই সম্পর্ক ভেঙে হিন্দুরা আবার তাদের দিকে ফিরবেন? অথচ আওয়ামী লীগের আমলেও হিন্দুরা হামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নিরাপত্তার উদ্বেগ থাকলেই কি তাঁরা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করবেন?
তবে রাজনৈতিক বিভক্তির মধ্যেও মানুষ কি জুলাইয়ের প্রাণহানি ও দমন-পীড়ন ভুলেছে? জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের ২০২৫ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষ নিহত হয়ে থাকতে পারেন। সাবেক সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী ও আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের তথ্যও রয়েছে।
আওয়ামী লীগ কি ভাবছে, সময়ের সঙ্গে এসব স্মৃতি ম্লান হবে? রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বে ‘কালেকটিভ মেমোরি’ বা সম্মিলিত স্মৃতি বলতে সমাজের মনে বড় ঘটনার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবকে বোঝায়, যা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তেও প্রভাব ফেলে। দলটি কি জুলাইয়ের এই স্মৃতির শক্তি বুঝতে পারছে?
আওয়ামী লীগের বর্তমান রাজনীতির পেছনে ভারতের ওপর ভরসা কতটা কাজ করছে? শেখ হাসিনা সরকারের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। দলের নেতারা কি এখনো ভাবছেন, ভারত তাঁদের পাশে দাঁড়াবে? বিদেশে শক্তিশালী বন্ধু আছে মনে করলে কোনো দল বড় ঝুঁকিও নিতে পারে। আওয়ামী লীগ কি নতুন কোনো আশ্বাস পেয়েছে, নাকি পুরোনো সম্পর্কের ভরসায় এগোচ্ছে? ভারতের নিজস্ব স্বার্থের কথাও কি তারা ভাবছে?
এদিকে ইরানকে ঘিরে যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যের সংকট ও বড় শক্তিগুলোর টানাপোড়েনে বিশ্বরাজনীতি অস্থির। আওয়ামী লীগের কেউ কেউ কি ভাবছেন, বিশ্বের নজর অন্যদিকে থাকায় বাংলাদেশে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ানোর সুযোগ এসেছে? কিন্তু আন্তর্জাতিক সংবাদে বাংলাদেশের খবর কম থাকলেই কি বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর নজরও কমে যায়? বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও অর্থনীতি নিয়ে তাদেরও তো স্বার্থ রয়েছে।
যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাবও পড়ছে সাধারণ মানুষের ওপর। আন্তর্জাতিক বাজারে তেল ও পরিবহন খরচ বেড়েছে। বাংলাদেশেও জ্বালানির দাম বাড়ানো হয়েছে। ফলে যাতায়াত, উৎপাদন ও নিত্যপণ্যের খরচ বাড়ার চাপ তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মানুষের যদি মনে হতে শুরু করে, ‘আগেই ভালো ছিলাম’, আওয়ামী লীগ কি সেটাকে নিজেদের প্রতি সমর্থন ফেরার লক্ষণ ভাবছে? কিন্তু দ্রব্যমূল্য নিয়ে অসন্তোষ, আগের সরকারের মূল্যায়ন আর ভবিষ্যতে কাকে ক্ষমতায় দেখতে চায়—এ তিনটি কি এক বিষয়?
ক্ষমতা হারানোর পর আওয়ামী লীগের নেতারা দেশের আসল খবর কতটা পাচ্ছেন? বিদেশে বসে তাঁরা দলের মিছিলের ভিডিও দেখছেন, ফেসবুকে সমর্থকদের মন্তব্য পড়ছেন। আশপাশের লোকজনও হয়তো ভালো খবরই দিচ্ছেন। এসব দেখে মনে হতে পারে, দলের আবার সুদিন আসছে। কিন্তু যাঁরা চুপচাপ আছেন, তাঁদের মনের কথা কি নেতাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে?
মনোবিজ্ঞানে ‘ইকো চেম্বার’ বলে একটা ধারণা আছে। সহজ কথায়, নিজের পছন্দের কথাই বারবার শোনা। মনোবিজ্ঞানী আরভিং জেনিস ‘গ্রুপ থিংক’ নিয়ে দেখিয়েছেন, কোনো দলের সবাই যখন একমত থাকার চেষ্টা করেন, তখন ভিন্ন কথা বা বিপদের সতর্কবার্তা গুরুত্ব পায় না। এতে নিজের শক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি হতে পারে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কি এখন এমন অবস্থায় আছে, যেখানে নিজেদের লোকের কথাই বেশি বিশ্বাস করছে?
রাজনীতিতে ভুল হিসাবের ফল শুধু নেতাদের ভোগ করতে হয় না, তার মাশুল সাধারণ মানুষকেও দিতে হয়। আওয়ামী লীগ কি বুঝতে পারছে, যে পথকে তারা ফিরে আসার রাস্তা ভাবছে, সেটাই হয়তো তাদের সামনে আরও বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে?
আবার দলের সব নেতা-কর্মীর উদ্দেশ্য এক নয়। কেউ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে রাজনীতি করতে চান, কেউ দল টিকিয়ে রাখতে, আবার কেউ এলাকায় নিজের নেতৃত্ব ধরে রাখতে চান। ঝটিকা মিছিলের ব্যানারে শেখ হাসিনার পাশে স্থানীয় নেতাদের ছবিও দেখা যায়। তাঁরা কি দলের জন্য কাজ করছেন, নাকি নতুন কেউ যাতে তাঁদের জায়গা নিতে না পারেন, সেই চেষ্টা করছেন?
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ‘প্রিন্সিপাল-এজেন্ট প্রবলেম’ বলে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও মাঠের কর্মীদের স্বার্থ সব সময় এক হয় না। তাহলে এসব মিছিল কি কেন্দ্রের নির্দেশে, নাকি স্থানীয় নেতাদের নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা? বিদেশে থাকা নেতারা কি তা বুঝতে পারছেন?
রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু কিড ও বারবারা ওয়াল্টার তাঁদের ‘দ্য স্ট্র্যাটেজিস অব টেররিজম’ গবেষণায় দেখিয়েছেন, কোনো সংগঠন সহিংসতার মাধ্যমে নিজের শক্তি দেখিয়ে সরকারকে চাপে ফেলতে পারে। বড় ঝুঁকি নিয়ে এমন বার্তা দেওয়াকে বলা হয় ‘কস্টলি সিগন্যালিং’। আবার সরকারকে কঠোর দমন-পীড়নে উসকে দিয়ে মানুষের সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টাকে তাঁরা বলেছেন ‘প্রোভোকেশন’।
আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল, ককটেল বিস্ফোরণ ও অগ্নিসংযোগের পেছনেও কি এমন হিসাব আছে? তারা কি সরকারকে ভয় দেখাতে, নিজেদের কর্মীদের সাহস জোগাতে, নাকি বোঝাতে চাইছে যে তাদের বাদ দিয়ে দেশের রাজনীতি চালানো কঠিন?
কিন্তু ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে মানুষ যে রক্তপাত দেখেছে, শিশু-কিশোরসহ এত মানুষের মৃত্যু দেখেছে, তারপরও কি ঝটিকা মিছিল আর ককটেল ফাটিয়ে তাদের ভয় দেখানো সম্ভব? আওয়ামী লীগ কি ভাবছে, মানুষ এসব দেখেই ভয় পাবে? নাকি গণ-অভ্যুত্থানের পর মানুষের মনোভাব কতটা বদলেছে, সেই হিসাবই তারা করছে না?
রাজনীতিতে অনেকে নিজের দলের সহিংসতাকে সাহস মনে করেন, অন্য দলের একই কাজকে অপরাধ বলেন। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নাথান কালমো ও লিলিয়ানা মেসন তাঁদের ‘র্যাডিক্যাল আমেরিকান পার্টিজানশিপ’ বইয়ে দেখিয়েছেন, দলের প্রতি অন্ধ সমর্থন কীভাবে প্রতিপক্ষের প্রতি ঘৃণা ও সহিংসতার সমর্থন বাড়াতে পারে।
আরেক মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শন ওয়েস্টউড ও তাঁর সহগবেষকেরা ‘কারেক্টিং মিসপারসেপশনস অব পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স’ গবেষণায় দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতি মানুষের সমর্থন যতটা মনে হয়, বাস্তবে তা অনেক কম হতে পারে। তাহলে কোনো কর্মী ককটেল ফাটানোকে সাহস মনে করলেও বাসে আগুন দিয়ে মানুষ মারাকে কি মেনে নেবেন?
তবে সহিংসতার ফল উল্টোও হতে পারে। ১৯৯৮ সালে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগঠন রিয়েল আইআরএর বোমা হামলায় ২৯ জন নিহত হন। তাঁদের মধ্যে এক গর্ভবতী নারী ও তাঁর গর্ভের যমজ শিশুও ছিল। এতে ব্যাপক জনরোষ তৈরি হয়। বাংলাদেশেও ককটেলে পুলিশ বা বাসে আগুনে সাধারণ মানুষ মারা গেলে কী হবে?
জুলাই আন্দোলনকারীদের হাতে শত শত পুলিশ নিহত হওয়ার যে বয়ান আওয়ামী লীগ প্রচার করছে, নিজেদের সহিংসতায় পুলিশ মারা গেলে তা কি বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে না? আবার ২০১৩-১৫ সালে বাসে আগুনের জন্য বিএনপি-জামায়াতকে দায়ী করার পুরোনো বক্তব্যও কি প্রশ্নবিদ্ধ হবে না? শক্তি দেখাতে গিয়ে কি দলটি নিজের অবস্থানই দুর্বল করবে?
শেষ কথা: রাজনীতিতে ভুল হিসাবের ফল শুধু নেতাদের ভোগ করতে হয় না, তার মাশুল সাধারণ মানুষকেও দিতে হয়। আওয়ামী লীগ কি বুঝতে পারছে, যে পথকে তারা ফিরে আসার রাস্তা ভাবছে, সেটাই হয়তো তাদের সামনে আরও বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে?
মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার, শিক্ষক ও গবেষক, রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
মতামত লেখকের নিজস্ব