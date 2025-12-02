কৃষক কীভাবে তাঁর পণ্যে বিএসটিআইয়ের সিল মারবেন

একটি দেশ আছে, যেখানে গরু আর ঘাস খায় না, চরে না চারণভূমিতে। সেখানে গরু, মাছ, মুরগি মূলত খায় ভুট্টা। দেশটিতে মুরগি জন্মের পর কখনো সূর্যের আলোর মুখ দেখতে পায় না। একজন কৃষক নিজের খামারে জানালা রেখেছিলেন, যেন মুরগির কাছে আলো পৌঁছায়। তাঁর খামার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। দেশটিতে সবজির কোনো আলাদা ঋতু নেই। টমেটো পাওয়া যায় সারা বছর। টমেটো পাকানো হয় ইথিলিন ব্যবহার করে। দেশটিতে পেটেন্ট জিনের সয়াবিনবীজ সংরক্ষণ করলে সন্ধ্যায় পুলিশের মতো ব্যক্তিগত তদন্তকারীরা বাড়িতে হানা দেয়, যাঁদের নিয়োগ দিয়েছেন বীজ বিক্রেতারা। আর এসব ঘটনা যে দেশে ঘটে, তার নাম যুক্তরাষ্ট্র।
যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ও খাদ্যপণ্য নিয়ে টানা ছয় বছর কাজ করে ২০০৮ সালে রবার্ট কেনার একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। ওই তথ্যচিত্রের বাংলা নাম হতে পারে ‘খাদ্য কোম্পানি’। যখন তথ্যচিত্রটি বের হয়, তখন ঘটনাগুলো আমাদের কাছে ছিল অবাস্তব। কিন্তু আজ যুক্তরাষ্ট্র নয়, মনে হয় ওই তথ্যচিত্রের ঘটনাস্থল বাংলাদেশও।
যে ধরনের উদ্ভিদ বা বীজ বপন করলে পরিবেশে বিশেষ জীব, অণুজীবদের জীবন টেকা কঠিন, সেই ধরনের বীজ বা উদ্ভিদকে প্রবেশাধিকার দিলে পরিবেশের বারোটা বেজে যায়। বিজ্ঞানীরা এ ধরনের বীজ বা উদ্ভিদকে নাম দিয়েছেন আগন্তুক প্রজাতি।
বাংলাদেশে এখন আগন্তুক প্রজাতির বীজের ব্যবহার বেড়েছে। তবে হাইব্রিড বীজের উৎপাদনসক্ষমতা যাচাই, নজরদারি ও সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করেনি সরকার। কৃষক জমিতে কেমন বীজ লাগাচ্ছেন, তা দেখভালের কেউ নেই। কিন্তু কৃষক যা উৎপাদন করবেন, তা বিক্রি করতে গেলে সনদ নিতে হবে, এ কেমন কথা!
উলিপুর উপজেলার দুই তরুণ ব্রহ্মপুত্রের একটি চরে কৃষি খামার দিয়েছেন। শর্ষের খেতে ফুল এলে তাঁরা মধু সংগ্রহ করেন। তারপর শর্ষেদানা এলে কাঠের ঘানিতে করেন তেল উৎপাদন। সেই তেল তাঁরা স্থানীয়দের মধ্যে বিক্রি করেন। কিন্তু বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন বা বিএসটিআইয়ের প্রত্যয়ন না থাকায় শহরের দোকানিরা সেই তেল রাখতে আগ্রহী হন না। তবে তাঁদের কাছে বিএসটিআইয়ের প্রত্যয়ন না থাকলেও স্থানীয় প্রত্যয়ন আছে।
চিলমারীর নারীরা হাতে মুড়ি বানান। যদি তাঁরা এই মুড়ি ঢাকা শহরে বিক্রি করতে চান, তাহলে তাঁরা বিএসটিআইয়ের সিল কীভাবে পাবেন? লাইসেন্স নেওয়া ও অনুমোদনের প্রক্রিয়ার চেয়ে তাঁর কাজটা তো অনেক সহজ।
আর প্রত্যয়ন দেয় কারা? ১. কৃষক নিজে, ২. সামাজিক প্রত্যয়ন। প্রথমত, কৃষক নিজের চাষকে প্রত্যয়ন দেন। তারপর আছে সামাজিক প্রত্যয়ন। সেটা দেন স্থানীয় ভোক্তারা। তবে এর বাইরেও একটা প্রত্যয়ন কোনো পণ্য বাজারজাত করতে গেলে জরুরি। সেটা হলো প্রতিষ্ঠানের কাছে থেকে প্রত্যয়ন। তবে কৃষকের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের থেকে প্রত্যয়ন গ্রহণের রাস্তা নেই।
বাংলাদেশ সরকার যদি কোনো পণ্যকে মানের স্বীকৃতি দিতে চায়, তার জন্য কিছু নিয়ম আছে। বিএসটিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যদি পণ্য বানান, কোনো প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বা কোনো পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক বা ডিজাইন ব্যবহার করে স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ব্যবহার করতে চান, তাঁকে লাইসেন্স নিতে হবে।
লাইসেন্স পেতে নির্ধারিত ফি দিতে হয় এবং নির্ধারিত ফরম পূরণ করে বিএসটিআইয়ে আবেদন করতে হয়। এরপর বিএসটিআই পণ্য পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে লাইসেন্স দেয়। কিন্তু এই পুরো প্রক্রিয়ায় অনেক ধাপ রয়েছে, যার ফলে অনুমোদন নিতে সময় লাগে এবং পণ্যের দাম বাড়ে।
ফলে স্থানীয় পর্যায়ের খাঁটি শর্ষের তেল, মধু বা মুড়ি উৎপাদনকারীদের যে কাজের সুযোগ হওয়ার কথা ছিল, তা আর হয় না। একজন কৃষক শর্ষে বিক্রি করে উৎপাদন খরচ তুলতে না পারলেও, বাড়তি শ্রম যুক্ত করে তেল বা মুড়ি বানিয়ে হয়তো আয়ে কিছুটা ভারসাম্য রাখতে পারতেন।
এখানে সামাজিক শক্তিকেই পণ্যের প্রত্যয়নের কাজে লাগানো যায়। যে মানুষেরা খাবেন, তাঁরাই সেই খাবারের মান যাচাই করবেন। যে কৃষক শহরে পণ্য বিক্রি করবেন, তিনিই এই সামাজিক প্রত্যয়ন গ্রহণ করবেন। পাড়াভিত্তিক ছোট কমিটি করা যেতে পারে। যেখানে হয়তো থাকবেন দুজন শিক্ষক, দুজন ইমাম বা অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, দুজন গৃহিণীসহ মোট ২০ জন ভোক্তা। তাঁরাই প্রত্যয়ন দেবেন। উৎপাদক চাইলে সহজেই এই ভোক্তাদের কাছ থেকে এই প্রত্যয়ন সংগ্রহ করতে পারবেন। এই পদ্ধতি জবাবদিহিমূলক, সহজ ও গণমুখী।
