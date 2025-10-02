নির্বাচন নিয়ে জনমত জরিপ: পুরো সত্যি নয়, কিন্তু সত্যির খুব কাছাকাছি

প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব একটা বিশ্বাস থাকে। আর এই বিশ্বাসটা তৈরি হয় তার চারপাশের নানা তথ্য থেকে। আজকের এই আধুনিক যুগে সোশ্যাল মিডিয়াও সেই তথ্যের একটা বড় অংশ। মানুষ তার পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই দুনিয়াকে বোঝে। আবার একই তথ্য যখন কোনো ব্যক্তির কাছে পৌঁছায়, তখন তা তার ব্যক্তিগত পক্ষপাতের কারণে ভিন্ন অর্থও নিতে পারে। এভাবেই একসময় ‘সত্য’ নিয়ে আমাদের মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যায়। আমরা এমন এক অবস্থায় পৌঁছে যাই, যখন নিজের বিশ্বাসকেই সত্যি বলে মনে হয়।
কিন্তু বাস্তবে, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সত্যিটা কী—যেমন ধরুন, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের সম্ভাবনা আছে কি না, তা নির্ভর করে অসংখ্য মানুষের ব্যক্তিগত সত্য বা বিশ্বাসের ওপর। আর যখন সঠিকভাবে একটি জরিপ করা হয়, তখন জরিপের নমুনার ভিত্তিতে একটা সার্বিক চিত্র উঠে আসে।
জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের বাস্তবতা আলাদা, কারণ প্রত্যেকেই নিজের জগৎ দিয়ে পৃথিবীকে দেখে। একটি প্রতিনিধিত্বমূলক জরিপ এই ভিন্ন ভিন্ন মতামতকে একত্র করে একটি সারাংশ তৈরি করে, যা হয়তো পুরো সত্যি নয়, কিন্তু সত্যির খুব কাছাকাছি।
ইনোভিশন কনসাল্টিংয়ের ‘পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভে’ ঠিক এখানেই গুরুত্বপূর্ণ। এর লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক আবহের ভেতরের চিত্রটা তুলে আনা। এমন কিছু তথ্য দেওয়া, যা ব্যবহার করে বিভিন্ন অংশীজন (স্টেকহোল্ডার) নিজেদের নীতি ও কৌশল ঠিক করতে পারবেন। আর যখন জনগণের মতামত বা ‘পালস’ বুঝে নীতি তৈরি হয়, তখন সেই নীতি হয়ে ওঠে জনমুখী। এই লক্ষ্য নিয়েই ইনোভিশন ‘পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভে’ (পিইপিএস) হাতে নিয়েছে।
আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে আমরা একটি পাইলট বা পরীক্ষামূলক জরিপ করি। এরপর ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে আমরা ঘরে ঘরে গিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জরিপ চালাই। এই জরিপটিই আমাদের প্রথম পর্ব বা রাউন্ড-১। এরই ধারাবাহিকতায় সেপ্টেম্বর ২-১৫ তারিখ দ্বিতীয় রাউন্ডের জরিপ চালানো হয়। এর ফলাফল গত সপ্তাহে আমরা দুই ভাগে প্রকাশ করেছি।
২১ সেপ্টেম্বর প্রথম ভাগে আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কর্মকাণ্ড, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে মানুষের ধারণা, নির্বাচনী সহিংসতা, ভোট দেওয়ার ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ এবং ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের প্রস্তাবিত সময় নিয়ে ভোটারদের মতামত তুলে ধরেছি। এরপর ২৪ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ভাগে আমরা জানিয়েছি, ভবিষ্যৎ সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা কী, মানুষ কী দেখে ভোট দেবে, কোন দলকে বেছে নেবে, সরকার গড়ার জন্য কোন দলকে সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করে এবং দলগুলোর স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে মানুষ কতটা সন্তুষ্ট।
জরিপের ফলাফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতৃত্ব, গণমাধ্যম, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এমনকি সাধারণ মানুষ—সব মহলেই ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। আমাদের কাছে অসংখ্য ফোন কল আর প্রশ্ন এসেছে। মানুষ ফলাফল নিয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চাইছে, ডেটা নিয়ে আরও গভীরে যেতে চাইছে। যে দেশে ডেটা ও গবেষণার ওপর মানুষের ভরসা কম, সেখানে এমন সাড়া পাওয়াকে আমরা বিরাট সাফল্য বলে মনে করছি। এই লেখায় আমরা আপনাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দেব। পরের লেখায় আমরা এই ফলাফল নিয়ে আমাদের নিজস্ব মূল্যায়ন তুলে ধরব।
ইনোভিশন একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক ও ব্যবস্থাপনা সংস্থা। আমরা ২০০৮ সাল থেকে কাজ করে আসছি এবং এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী, সরকারি-বেসরকারি সংস্থাকে কৌশলগত পরামর্শ ও ব্যবস্থাপনা সেবা দিয়ে থাকি।
গত ১৭ বছরে আমরা ২২টি দেশে ৫০০-এর বেশি প্রকল্প শেষ করেছি। বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া ও যুক্তরাজ্য অফিসের মাধ্যমে আমরা কাজ করছি বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পে। আমাদের গবেষণালব্ধ তথ্য চরম দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, পানি, স্যানিটেশন, পুষ্টি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং কৃষি উন্নয়নের মতো বড় বড় কর্মসূচিতে কাজে লাগানো হয়।
আমাদের মূল কাজ যেহেতু ব্যবস্থাপনা পরামর্শ, তাই আমরা যেকোনো গবেষণাকে কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। আমরা প্রশ্ন করি, এই গবেষণালব্ধ তথ্য ব্যবহার করে অংশীজনেরা কীভাবে তাদের কর্মপন্থা ঠিক করতে পারে। ‘পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভে’-এর ক্ষেত্রে আমরা ভোটারদের সামনে রেখে জানতে চেয়েছি, মানুষের ধারণা ও চাহিদা পূরণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর ঠিক কী করা উচিত।
পিইপিএস জরিপের পুরো খরচ ইনোভিশনই বহন করে। ‘বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক’ (ব্রেইন) নামের একটি থিঙ্কট্যাংক এবং নাগরিক সমাজের সংস্কারপন্থী প্ল্যাটফর্ম ‘ভয়েস ফর রিফর্ম’ এই প্রকল্পে টেকনিক্যাল পার্টনার বা কারিগরি সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। এ ছাড়া এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন ১০ জনেরও অধিক বাংলাদেশি ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চৌকস রাজনৈতিক বিশ্লেষক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী।
জরিপের পদ্ধতি, নমুনার নকশা, পরিচালনা, মান নিয়ন্ত্রণ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন তৈরি—ইনোভিশন টিমের কাজ। আমাদের উপদেষ্টা প্যানেল প্রশ্নমালা তৈরিতে যৌথভাবে কাজ করেছেন এবং নিয়মিত জরিপের তথ্য ও তথ্যের মানদণ্ড পর্যালোচনা করেছেন। BRAIN ও Voice for Reform এই জরিপের ফলাফল সবার কাছে পৌঁছে দিতে এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনার জন্য সক্রিয়ভাবে সাহায্য করছে।
পিইপিএস হলো মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে করা একটি জরিপ। এতে তথ্য সংগ্রহ করেছেন ১০৮ জন প্রশিক্ষিত উপাত্ত সংগ্রাহক, যাঁরা আমাদের সঙ্গে প্রায় সারা বছর বিভিন্ন মাঠ গবেষণায় যুক্ত থাকেন। আমাদের প্রশিক্ষিত পুরুষ ও নারী তথ্য সংগ্রহকারীরা ‘কোবো টুল বক্স’ নামের একটি সফটওয়্যারে স্মার্টফোন ও ট্যাবের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন। এই তথ্য আমাদের ড্যাশবোর্ডে লাইভ দেখা যায়। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর সম্মতি নিয়েই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ঢাকার একটি টিম তথ্যগুলো যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হওয়ার পরেই তা চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করে।
মোট ১০,৪১৩ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে দুটি ভিন্ন গোষ্ঠী থেকে—সাধারণ পরিবার (৯,৩৯৮ জন) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী (১,০১৫ জন)। দেশজুড়ে ৫২১টি এলাকা (ওয়ার্ড, মহল্লা বা গ্রাম) থেকে এই নমুনা নেওয়া হয়েছে, যাকে আমরা প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট (পিএসইউ) বলি। এই পিএসইউগুলো নেওয়া হয়েছে দৈবচয়নের মাধ্যমে। অর্থাৎ একজন তথ্য সংগ্রাহক ঠিক কোন জায়গা থেকে তথ্য নেবেন সেটা দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
প্রতিটি এলাকা থেকে প্রায় ২০ জনের মতামত নেওয়া হয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারির তালিকা থেকে লটারির মতো করে দৈবচয়ন ভিত্তিতে এই এলাকাগুলো বেছে নেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালের আদমশুমারির তালিকা এখনো প্রকাশ না হওয়ায় আমরা সেটাকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারিনি। আমাদের প্রথম রাউন্ডের সঙ্গে যাতে সামঞ্জস্য থাকে সেই বিবেচনায় প্রথম রাউন্ডের পিএসইউ থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
আমাদের নমুনাটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যা দেশের ভোটার–বয়সী জনসংখ্যার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরে। আমাদের চূড়ান্ত নমুনার কিছু তথ্য নিচে দেওয়া হলো:
এলাকা: ৬৯.৫% গ্রামীণ, ৩০.৫% শহুরে।
লিঙ্গ: ৫৪.২% পুরুষ, ৪৫.৪% নারী, ০.৪% তৃতীয় লিঙ্গ।
প্রজন্ম: ৩৭.৬% জেন–জি (১৮-২৮ বছর), ৩৩.৪% মিলেনিয়ালস (২৯-৪৪ বছর), ১৯.৮% জেন–এক্স (৪৫-৬০ বছর) এবং বাকিরা তার চেয়ে বেশি বয়সী।
ধর্ম: ৮৮.১% ইসলাম, ১০.২% হিন্দু, ১.৪% বৌদ্ধ, ০.৩% খ্রিষ্টান।
বিভাগ: ঢাকা ২৫.৬%, চট্টগ্রাম ২০.৫%, রাজশাহী ১৩.০%, খুলনা ১১.২%, রংপুর ১১.০%, ময়মনসিংহ ৭.১%, সিলেট ৬.২% এবং বরিশাল ৫.৩%। আমাদের জরিপে অংশগ্রহণকারীদের পেশা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার বৈচিত্র্যও রয়েছে, যা আমাদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে।
আমরা আগেই বলেছি, আমাদের লক্ষ্য হলো, দেশের নীতিনির্ধারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে যেন গণমানুষের মতামত ও গবেষণার ওপর আস্থা ফিরে আসে। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।
নির্বাচনের আগে তৃতীয় পর্বের জরিপের জন্য বেশ জোরালো দাবি উঠেছে। এদিকে আমাদের কাছে দ্বিতীয় পর্বেরই আরও অনেক তথ্য রয়েছে, যা থেকে নতুন অনেক বিষয় উঠে আসবে। আমরা বর্তমানে তৃতীয় পর্বের জন্য পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা ঠিক করছি। আগামী সপ্তাহগুলোতে আমরা দ্বিতীয় পর্বের আরও নতুন নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণ প্রকাশ করতে থাকব। আমরা পিএইচডি শিক্ষার্থী, রাজনৈতিক দল এবং বিশ্লেষকদের কাছ থেকে ডেটা নিয়ে কাজ করার আগ্রহ পেয়েছি। আমরা আশা করি, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতায় নিরপেক্ষ জনমত জরিপ একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
মো. রুবাইয়াৎ সরওয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনোভিশন কনসাল্টিং
সাদরুদ্দিন ইমরান সিইও, ইনোভিশন কনসাল্টিং
*মতামত লেখকদের নিজস্ব