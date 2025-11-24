মৃত্যুদণ্ড মাথায় নিয়ে হাসিনা কি আর ফিরতে পারবেন

গত কয়েক দিনে যত সংবাদমাধ্যম আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, টক শোতে ডেকেছে, তাদের সবার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায়। এটাই স্বাভাবিক।
বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো প্রধানমন্ত্রীর ফাঁসির রায় এই প্রথম। তা ছাড়া শেখ হাসিনা শেখ মুজিবের কন্যা এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নেতা হিসেবে সম্ভবত সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি ছিলেন। এখনো আলোচনার শীর্ষে তিনি আছেন।
আমার কাছে সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রশ্ন ছিল—প্রথমত, এই রায়ে আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া কী? দ্বিতীয়ত, আগামীর রাজনীতিতে এই রায় কী প্রভাব ফেলবে এবং তৃতীয়ত, ভারত কি শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণ করবে?
প্রথমেই বলি, কোনো মানুষের মৃত্যুতে (তা সে মৃত্যু যেভাবে, যে কারণেই হোক) আনন্দিত হতে পারি না। অনেক উন্নত দেশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। কারণ, সম্ভবত এই কারণে যে সে ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষটি অনুশোচনায় দগ্ধ হয় না। আবার এ–ও ঠিক, মানবতাবিরোধী অপরাধ যাঁরা করেন, তাঁরা তো বিচারের বাইরে থাকতে পারেন না।
হিটলার, মুসোলিনি ও চেঙ্গিস খানের মতো মানুষের মৃত্যুদণ্ড হলে আমার মধ্যে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া হয় না। মনে হয় এমনটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন শেখ হাসিনার ফাঁসির আদেশ হয়, তখন আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়। কত বড় (গুণের অর্থে বলছি না, নামডাকে, লুটপাটে এবং কুকর্মে) মানুষ ছিলেন তিনি!
ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, অনেক কথাই হয়েছে। সেই মানুষের এই পরিণতি না দেখতে পেলেই হয়তো ভালো হতো। কিন্তু ইতিহাস নির্মম। পাপ বাপকেও ছাড়ে না। কষ্ট লাগে; কিন্তু এই কষ্ট লাগার জন্য নিজেকেই শাসাই।
কেন কষ্ট লাগবে? হাজার গুণ বেশি কষ্ট তো এই দেশের মানুষ পেয়েছে। তিনি এবং তাঁর সরকার দিয়েছে।
দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে আসি। গত বছর আগস্ট মাসের ৪ তারিখেও আমাকে অনেকে ফোন করেছেন (ঢাকা শহরে, সারা দেশের তখন রক্তের হোলি খেলা চলছে; আর শেখ হাসিনা নিজে সেই খেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন)। তাঁদের প্রশ্ন, ‘ভাই, কিছু হবে? শেখ হাসিনাকে সরাতে পারবেন?’
আমি স্বভাবসুলভ রাজনৈতিক বয়ানের মতো জবাব দিয়েছি, নিশ্চয়ই জিতব! ফ্যাসিবাদ কখনো জেতেনি; কিন্তু নিজের মনের মধ্যেও এ রকম প্রশ্ন বুদ্বুদের মতো উঠছিল-নিভছিল। ১৫ বছরে মানুষও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল হাসিনা অজেয়। কিন্তু হাসিনার পরাজয় এবং পলায়ন আরেকবার এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল যে কোনো স্বৈরাচার শেষ পর্যন্ত টেকেননি।
হাসিনা পরাজয় মানতে চাননি। তাঁর দলের লোকজনও, বিশেষ করে যাঁরা ভারতে পালিয়েছিলেন, তাঁরাও পরাজয় মানতে চাননি। ১৯ নভেম্বর প্রথম আলোর সংবাদে দেখলাম, হাসিনার কোনো অনুশোচনা নেই। পরদিন ২০ তারিখে দেখলাম, তাঁর দলের যাঁরা ভারতে পালিয়ে গিয়েছেন, তাঁদেরও একই অবস্থা।
গত ১৫ মাস হাসিনা ভারতে থেকেও যেভাবে জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে বিষোদ্গার করেছেন, একভাবে বলা যায়, এই সরকার উৎখাত করার মতো আহ্বান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অথচ এই রকম হতেই হবে, এমন কথা নয়। এর ভিন্ন কিছু হতে পারত।
হাসিনার এই রায়ের মধ্য দিয়ে আবার বোঝা গেল কেউ অজেয় নয়। এটা এখন ধীরে ধীরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও ভাবতে শুরু করেছেন। আমি ব্যক্তিগত খবর নিয়ে জানি, আওয়ামী লীগের দুর্গ বলে পরিচিত গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুরেও নেতা-কর্মীদের মধ্যে এই হতাশার বিস্তার ঘটছে। অনেকেই ভাবছেন, শেখ হাসিনা কি আর দেশে ফিরতে পারবেন? আওয়ামী লীগ কি আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে?
আমি দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের কথা বলছি। অনেকে আলোচনা করেছেন, সংবাদমাধ্যমগুলোতে মতামতও এসেছে। তাঁরা বলছিলেন, আওয়ামী লীগ তাদের শাসনকালে যে দুঃশাসন চালিয়েছে, তার জন্য তাঁদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত। যা কিছু অন্যায়–অত্যাচার করেছে, তার জন্য মাফ চেয়ে তাঁদের পরিশোধিত হওয়া উচিত।
কথা এসেছিল, রিফাইন্ড বা পরিশুদ্ধ আওয়ামী লীগ নিয়ে জনগণের সামনে আসা উচিত। আওয়ামী লীগের মধ্যে এত কিছুর পরও এখনো মানুষ আছেন, যাঁদের মানুষ পছন্দ করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সে পথে হাঁটছে বলে মনে হয় না। দলটির মধ্যে ব্যক্তিবাদ, পরিবারতন্ত্র এভাবে জেঁকে বসেছে যে শেখ হাসিনা বা তাঁর পরিবারকে বাদ দিয়ে কাউকে নেতৃত্বে আনলে যে তা দলের জন্য ভালো হতে পারে, সে কথার বলার সাহস কেউ রাখেন না।
এবার আসি সংবাদমাধ্যমের ৩ নম্বর প্রশ্নে। শেখ হাসিনার এই ফাঁসির রায় কি কার্যকর হবে? ভারত কি শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের কাছে প্রত্যর্পণ করবে? আমার মনে হয় না! শেখ হাসিনা যখন ভারতের মাটিতে বসে চব্বিশের অভ্যুত্থান এবং বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলেন; তখনো একবার বাংলাদেশের সরকার তাঁকে ফেরত চেয়েছিল। ভারত ফেরত দেয়নি।
ভারত তো তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছে যে তারা বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে আগ্রহী হবে। এটিও একধরনের নিরাসক্তির প্রকাশ। কূটনৈতিক শিষ্টাচারের দিক থেকে ভারতের এ ছাড়া আর করার কী আছে!
তখন শুনেছিলাম, প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকলেও কোনো একটি আশ্রয়দাতা দেশ যদি মনে করে তাদের আশ্রিত ব্যক্তিকে তাঁর দেশে ফেরত পাঠালে তাঁর জীবননাশ হতে পারে, তাহলে সে ওই আশ্রিত ব্যক্তিকে ফেরত না–ও পাঠাতে পারে। আর এখন সেই ব্যক্তির তো ফাঁসির আদেশ হয়েছে। তাঁকে ফেরত না পাঠানোর জন্য এই যুক্তি ভারত তো দেখাতেই পারবে।
তা ভারত না–ই পাঠাক। তাতে শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ কী হবে? পাঠক নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, শেখ হাসিনার ফাঁসির আদেশের ওপরে ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তর যে বিবৃতি পাঠিয়েছে, তার মধ্যে ভারতের কোনো দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ হয়নি। তারা কেবল বলেছে, তারা এই দণ্ডাদেশ সম্পর্কে অবগত আছে। খুবই নিরাসক্ত একটি প্রকাশ। এই নিরাসক্তির মধ্যেও যখন বাংলাদেশের নির্বাচন হয়ে যাবে, তখন ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে?
পাঠক নিশ্চয়ই এটাও খেয়াল করছেন, বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান বুধবার দিল্লিতে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তাঁদের এ বৈঠক হওয়ার কথা ছিল এক দিন পরে। কিন্তু অজিত দোভালের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে খলিলুর রহমান তাঁর সফরসূচিতে পরিবর্তন আনেন।
এদিকে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায়ের পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে বিবৃতি দিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, একটি নিকট প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত শান্তি, গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তি, স্থিতিশীলতাসহ বাংলাদেশের জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থের বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ রয়েছে। খুবই ডিপ্লোমেটিক স্টেটমেন্ট।
আমার মনে হয়, বাংলাদেশের নির্বাচন যথাযথ সময়ে হয়ে যাবে। কোনো অদৃশ্য কারণ, যা জানার উপায় আমার কাছে নেই, সেটি বাদ দিয়ে আমি এই কথা বলছি। ভারতও নির্বাচন থামানোর জন্য বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে বলে মনে করি না। সে ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার ভবিষ্যৎ কী? সংগঠন হিসেবে আওয়ামী লীগেরই–বা ভবিষ্যৎ কী হতে পারে? ভারত যে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছে (বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্তির কথা বলে), এর তাৎপর্য কী? এর গভীরতা কত? সেটি আমাদের কত দূর নিয়ে যেতে পারে?
এই সরকার থাকতে এর কোনো নিষ্পত্তি হবে না। কারণ, এ সরকার পরিষ্কারভাবে বলেছে, এই টার্মে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে পারবে না। এরপর যে সরকার আসবে, তার ওপরই নির্ভর করবে আমাদের ভবিষ্যৎ পথচলা, রাজনীতির নির্মাণ।
মাহমুদুর রহমান মান্না নাগরিক ঐক্যের সভাপতি
*মতামত লেখকের নিজস্ব