এক বছরেও গ্রেপ্তার না হওয়া হতাশাজনক

গত বছর গণ-অভ্যুত্থানের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের দলীয় নেতা-কর্মীরাও হত্যাযজ্ঞে অংশ নেন। তাঁদের গুলিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লাসহ দেশের নানা জেলায় নিহত হন অনেক মানুষ। আহতের সংখ্যাও বিপুল। দুঃখজনক হচ্ছে, গণ–অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলেও অস্ত্রধারী দলীয় এসব সন্ত্রাসী এখনো রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাদের ব্যবহৃত অবৈধ অস্ত্রও উদ্ধার হয়নি। এর মধ্য দিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর চরম ব্যর্থতা প্রকাশ পাচ্ছে।
সম্প্রতি চট্টগ্রাম ও ফেনী জেলার সেই অধরা অস্ত্রধারীদের নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে প্রথম আলো। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর যখন দেশের রাজনৈতিক পটভূমি পাল্টাল, তখন ফেনী ও চট্টগ্রামের রাজপথে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের বিচার ছিল জেলা দুটির মানুষের অন্যতম প্রত্যাশা। এক বছর পেরোলেও সেই প্রত্যাশা পূরণের চিত্র হতাশাজনক। ফেনীর মহিপালে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের গুলিতে নিহত ওয়াকিল আহমেদ শিহাবের মতো স্বপ্নবান তরুণদের পরিবারগুলো এখনো ন্যায়বিচারের জন্য অপেক্ষা করছে। শিহাবের মা মাহফুজা আক্তারের প্রশ্ন সরল, ‘গুলি চালানো চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা কোথায়?’
ফেনীতে আন্দোলনের সময় গুলি ছুড়েছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারীর অনুগত আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। মহিপালে শিহাবসহ মোট সাতজন ছাত্র-জনতা প্রাণ হারান। প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে হামলায় অংশ নেওয়া অন্তত ৩০ জনের ছবি ও ভিডিও ফুটেজ ভাইরাল হলেও, নিজাম হাজারীসহ শীর্ষ নেতাদের কেউই গ্রেপ্তার হননি। একই চিত্র চট্টগ্রামেও। নগরীর মুরাদপুর, বহদ্দারহাট ও নিউমার্কেট এলাকায় প্রকাশ্যে গুলি চালানো ২৭ জন চিহ্নিত অস্ত্রধারীর অধিকাংশই এখনো অধরা। তাঁরা যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার অনুসারী হিসেবে পরিচিত।
এ ঘটনার সবচেয়ে বড় রহস্য হলো ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রগুলো। নিজাম হাজারীর ক্যাডারদের হাতে এম-১৬ রাইফেলের মতো যুদ্ধাস্ত্র থাকার প্রচার থাকলেও, ফেনী বা চট্টগ্রাম কোথাও হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধার হয়নি। ফেনীর পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ‘অস্ত্র ফেনীতে আছে বলে মনে হয় না।’ এই ব্যর্থতা কেবল পুলিশি তদন্তের দুর্বলতাই নয়, বরং একটি শক্তিশালী অপরাধী নেটওয়ার্কের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়, যা প্রমাণ লোপাট করতে সক্ষম।
ফেনীর প্রধান অভিযুক্ত নিজাম উদ্দিন হাজারী বর্তমানে সাইপ্রাসে পালিয়ে গেছেন। তাঁর সহযোগী স্বপন মিয়াজিসহ অন্য শীর্ষ নেতারাও ভারত বা মধ্যপ্রাচ্যে আত্মগোপন করে আছেন। পলাতক থাকা সত্ত্বেও এই নেতারা নিষ্ক্রিয় নন; বরং তঁারা বিদেশ থেকে ভিডিও কল ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ফেনীর রাজনীতিতে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। দলীয় কর্মীদের প্রতি মাসে অর্থ অনুদান দেওয়ার খবর প্রমাণ করে যে তাঁদের অর্থ ও প্রভাবের ভিত্তি এখনো মজবুত। অন্যদিকে মামলায় নাম থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবশালী নেতা-কর্মীরাই গ্রেপ্তার হচ্ছেন। যঁাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই, এমন তৃণমূলের কর্মীরাও একাধিকবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। মামলা ছাড়া এভাবে গ্রেপ্তার কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।
আমরা আশা করব ব্যর্থতার দাগ মুছে পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সব বাহিনী দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবে। এটি শুধু ন্যায়বিচারের প্রশ্নই নয়, আইনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। পলাতক অস্ত্রধারীদের যেভাবেই হোক গ্রেপ্তার করতে হবে। শীর্ষ পলাতক আসামিদের আন্তর্জাতিক আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত গ্রেপ্তার ও প্রত্যর্পণ নিশ্চিত করতে হবে। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রের উৎস ও অবস্থান খুঁজে বের করে অস্ত্র উদ্ধারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। মামলাগুলোর তদন্তে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে।