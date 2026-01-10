সম্পাদকীয়
সম্পাদকীয়
সম্পাদকীয়

এলপিজি নিয়ে সংকট কাটেনি

জনদুর্ভোগ নিরসনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে

পাইপলাইনের গ্যাস–সংযোগ বন্ধ হওয়ার পর রান্নার কাজে বিকল্প হয়ে উঠেছে এলপিজি। এই গ্যাস এখন সাধারণ মানুষের কাছে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যে পরিণত হয়েছে। অথচ প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে এলপিজি নিয়ে দেশে যে অস্থিরতা চলছে, তা কেবল অনভিপ্রেতই নয়; চরম উদ্বেগজনকও বটে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) নির্ধারিত ১ হাজার ৩০৬ টাকার সিলিন্ডার আড়াই হাজার টাকায় বিক্রি হওয়া কিংবা চড়া দাম দিয়েও বাজারে গ্যাস না পাওয়ার ঘটনা বাজার ব্যবস্থাপনার চরম ব্যর্থতাকেই সামনে আনে।

এলপিজি ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট বিইআরসির আশ্বাসে প্রত্যাহার করা হলেও বাজারে এর প্রভাব খুব একটা পড়েনি। ধর্মঘট প্রত্যাহারের আগে ব্যবসায়ীরা অভিযান বন্ধ এবং কমিশন বৃদ্ধির দাবি তুলেছেন, কিন্তু সাধারণ ভোক্তার পকেট কাটার যে উৎসব চলছে, তা বন্ধের বিষয়ে কোনো কার্যকর অঙ্গীকার মেলেনি। খুচরা ব্যবসায়ীদের দাবি, তাঁরা বেশি দামে সিলিন্ডার কিনছেন বলেই বেশি দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই চেইন অব কমান্ডের গলদ কোথায়, তা খতিয়ে দেখা জরুরি।

দেরিতে হলেও জ্বালানি বিভাগ সংকট কাটাতে পাঁচটি উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে ভ্যাট কমানোর প্রস্তাব, এলসি সহজীকরণ এবং আমদানির সীমা বাড়ানোর মতো বিষয়গুলো ইতিবাচক। বিশেষ করে আমদানিতে ১৫ শতাংশ ভ্যাট কমিয়ে ১০ শতাংশ করার এবং উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট প্রত্যাহারের প্রস্তাব যদি কার্যকর হয়, এলপিজির দাম সহনীয় পর্যায়ে আসার কথা। কিন্তু সমস্যা হলো, আমদানিকারকেরা জানিয়েছেন সরবরাহ পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরও এক থেকে দুই মাস সময় লাগতে পারে। এই দীর্ঘ সময় সাধারণ মানুষ কীভাবে জীবন যাপন করবে? খুচরা পর্যায়ে ডিলার ও বিক্রেতারা বিইআরসির নির্ধারিত দরের তোয়াক্কা করছেন না। প্রশাসনের অভিযানে জেল-জরিমানা হলেও বাজারের মূল সমস্যা ‘সরবরাহ ঘাটতি’ রয়েই গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার বাণিজ্যযুদ্ধকে ঘিরে এলপিজি পরিবহনে সংকট বা আমদানিতে জটিলতা তৈরি হওয়ার বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। সরকারি–বেসরকারি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ–সংক্রান্ত করণীয় খুঁজে বের করতে হবে।

বাংলাদেশে এলপিজির বড় কোনো মজুত নেই। বিশ্ববাজারে দামের ওঠানামার অজুহাতে আমদানিকারকেরা বড় আকারে মজুত করতে চান না। ফলে সরবরাহব্যবস্থায় সামান্য টান পড়লেই সুযোগসন্ধানী সিন্ডিকেটগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। দেশের জ্বালানি খাতের মতো একটি সংবেদনশীল বিষয়ের লাগাম পুরোপুরি মুষ্টিমেয় বেসরকারি কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেওয়া কতটা নিরাপদ, সেটি এখন বড় প্রশ্ন। সরকারি কোম্পানি এলপিজিএলের সক্ষমতা বাড়ানো এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে আপৎকালীন মজুত বা বাফার স্টক গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি।

জ্বালানি বিভাগ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার যে নির্দেশনা দিয়েছে, তা যেন লোকদেখানো বা ব্যবসায়ীদের কেবল হয়রানি করার হাতিয়ার না হয়। বরং আমদানিকারকের গুদাম থেকে শুরু করে ডিলার ও খুচরা বিক্রেতা—প্রতিটি স্তরে সরবরাহের চিত্রটি স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। বিইআরসি নির্ধারিত দামের বাস্তবায়ন কেবল কাগজে-কলমে থাকলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ কমবে না।

আমরা মনে করি, এলপিজি–সংকটের সমাধান কেবল ভ্যাট কমানো বা ধর্মঘট প্রত্যাহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রয়োজন একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরবরাহব্যবস্থা। আমদানির অনুমতি দ্রুত দেওয়া এবং এলসি খোলার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করে দ্রুত জোগান বাড়ানোই এখন প্রধান কাজ। একই সঙ্গে বাজারে কোনো কৃত্রিম সংকট তৈরি হচ্ছে কি না, তা–ও কঠোরভাবে নজরদারিতে আনতে হবে। সাধারণ মানুষের রান্নাঘরের চুলা যাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ না থাকে, সেটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারেরই।

আরও পড়ুন