বন্ধ আইসিইউ কার্যকরভাবে চালু করুন

ফেনীর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের (আইসিইউ) বর্তমান বাস্তব চিত্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, কেন্দ্রটি যে নিবিড় পরিচর্যার নামে চলছে, তা সত্যিকার অর্থে ‘সংকটাপন্ন রোগীদের নিবিড় অপেক্ষালয়’। এখানে জীবনের সবচেয়ে সংকটাপন্ন মুহূর্তে থাকা মানুষদের উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার প্রতিশ্রুতির আড়ালে আসলে কী হচ্ছে।
হাসপাতালের খাতাপত্রে ২০ শয্যার দুটি আইসিইউ ইউনিটের কথা থাকলেও বাস্তবে একটিতে তালা ঝুলছে দীর্ঘদিন ধরে। বাকি যে ১০ শয্যা সচল, তাতেও নেই ভেন্টিলেশন–সুবিধা, নেই জীবন রক্ষাকারী জরুরি যন্ত্রপাতি। প্রশিক্ষিত চিকিৎসক, পর্যাপ্ত নার্স, আয়া বা নিরাপত্তাকর্মী—সবই অনুপস্থিত। যা উপস্থিত, তা আসলে অদক্ষতা ও অবহেলা। এই অব্যবস্থাপনার কারণে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় বা চট্টগ্রামে পাঠাতে হচ্ছে। আর যাঁরা অর্থাভাবে তা করতে পারছেন না, তাঁদের ভাগ্যে মৃত্যুর অপেক্ষা ছাড়া কিছু থাকছে না।
অবস্থা এমন যে আইসিইউতে রোগীর স্বজনেরা মেঝেতে চাদর বিছিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন, ভেতরে খাবার খাচ্ছেন, রোগীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করছেন। সংক্রমণের ঝুঁকি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
ফেনীর এই চিত্র কেবল স্থানীয় সংকট নয়; এটি আমাদের সমগ্র সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার গভীর সমস্যা এবং রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার অভাবের নগ্ন প্রমাণ। কেবল নতুন ভবন নির্মাণ, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বা ফটোসেশন দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা চলে না। প্রয়োজন যথাযথ জনবল, প্রশিক্ষিত চিকিৎসক, নার্স ও সহায়ক কর্মী, পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও কড়া প্রশাসনিক তদারকি।
ফেনীর হাসপাতালের আইসিইউ সেবা পূর্ণমাত্রায় সচল করতে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে। বন্ধ থাকা আইসিইউ ইউনিট অবিলম্বে খোলা এবং সচল করা আবশ্যক। প্রতিটি ইউনিটে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসক দল, নার্স, আয়া, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও নিরাপত্তাকর্মী থাকতে হবে। প্রতিটি শয্যায় কার্যকর মনিটর, ভেন্টিলেশন সিস্টেম, পোর্টেবল এক্স-রে, আলট্রাসাউন্ড, ডায়ালাইসিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর প্রটোকল প্রণয়ন ও স্বজনদের জন্য আলাদা অপেক্ষমাণ কক্ষ নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি স্বাস্থ্য খাতে প্রশাসনিক উদাসীনতার সংস্কৃতি ভেঙে বাস্তব জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
একটি সভ্য সমাজের প্রকৃত মূল্যায়ন কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে হয় না। কতটা মানবিকভাবে সমাজ তার অসুস্থ, দরিদ্র ও সংকটাপন্ন নাগরিকদের পাশে দাঁড়াতে পারে, তার মাধ্যমে এটি নির্ধারিত হয়। ফেনীর এই হাসপাতাল আমাদের সামনে সেই বাস্তবতা তুলে ধরেছে।