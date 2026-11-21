ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহনের প্রকৃত সংখ্যা গোপন করে সরকারকে রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ গুরুতর। এর সঙ্গে অনুমোদন ছাড়া তৃতীয় পক্ষকে দায়িত্ব দেওয়া এবং বাংলাদেশি কর্মীদের চাকরিচ্যুতির অভিযোগও যুক্ত হয়েছে। এসব অভিযোগের সত্যতা নিরপেক্ষ তদন্তে নির্ধারণ করতে হবে। তবে পুলিশের বিশেষ শাখার প্রতিবেদন পাওয়ার পরও তদারককারী কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে যে আশ্বাসনির্ভর অবস্থান দেখা যাচ্ছে, তা উদ্বেগজনক। জনগণের অর্থ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদযুক্ত একটি প্রকল্পে বিনিয়োগকারীর দেওয়া হিসাবই সরকারের একমাত্র ভরসা হতে পারে না।
চুক্তি অনুযায়ী, টানা ১৫ দিন দৈনিক যানবাহন চলাচল ৮০ হাজার ছাড়ালে অতিরিক্ত যানবাহনের টোলের ২৫ শতাংশ সরকার পাবে। অন্যদিকে দৈনিক চলাচল সাড়ে ১৩ হাজারের নিচে নামলে পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ভর্তুকি পাবে; অর্থাৎ যানবাহনের সঠিক হিসাব এই চুক্তিতে উভয় পক্ষের আর্থিক পাওনা নির্ধারণের ভিত্তি। সেই হিসাব যাচাইয়ে শুরু থেকেই সরকারের স্বাধীন ব্যবস্থা থাকার কথা। এখন আলাদা পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ নেওয়ার ঘোষণা তাই আগের তদারকির দুর্বলতাকেই সামনে আনছে।
পুলিশের বিশেষ শাখার অনুসন্ধানে দৈনিক প্রায় এক লাখ যানবাহনের কথা বলা হয়েছে। বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বলছে, সংখ্যাটি ৭০ থেকে ৭৫ হাজার। এই বড় ব্যবধান কেবল বক্তব্য দিয়ে মেটানো যাবে না। ম্যানুয়ালি টোল আদায়, একই রসিদ পুনর্ব্যবহার এবং কিছু লেনের গাড়ির নম্বর ইলেকট্রনিক বোর্ডে না ওঠার অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখতে হবে।
এ জন্য স্বাধীন কারিগরি ও আর্থিক নিরীক্ষা প্রয়োজন। টোল সফটওয়্যারের তথ্য, সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ, হাতে দেওয়া টিকিট, ব্যাংকে জমা অর্থ এবং যানবাহন গণনার তথ্য মিলিয়ে দেখতে হবে। প্রয়োজনীয় নথি ও ডিজিটাল তথ্য দ্রুত সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে প্রমাণ নষ্ট বা পরিবর্তনের সুযোগ না থাকে। শুধু ভবিষ্যতের জন্য পর্যবেক্ষণ চালু করলে অতীতের সম্ভাব্য অনিয়মের নিষ্পত্তি হবে না। সরকারের পাওনা বঞ্চিত হওয়ার প্রমাণ মিললে তা আদায় এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।
তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা নিয়েও পরস্পরবিরোধী তথ্য রয়েছে। এফডিইই বলছে, অন্য প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পায়নি; অথচ সেই প্রতিষ্ঠান নিজেকে চুক্তিবদ্ধ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। এ অবস্থায় বিনিয়োগকারী নিজেদের সুবিধামতো কাউকে নিয়োগ দিতে পারে—সেতুসচিবের এমন বক্তব্য যথেষ্ট নয়। মূল চুক্তিতে কী অনুমোদিত, দায়িত্ব হস্তান্তরে কার সম্মতি প্রয়োজন এবং বাস্তবে কে টোল তুলছে, তা নথির ভিত্তিতে স্পষ্ট করতে হবে।
বাংলাদেশি কর্মীদের চাকরিচ্যুতি, অজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন, বিদেশি কর্মীদের অনুমতি এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগও পৃথক তদন্ত দাবি করে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়েই কর্মীদের বক্তব্য ও নথি যাচাই করতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগ স্বাগত জানানো মানে দেশের আইন প্রয়োগে ছাড় দেওয়া নয়। একই সঙ্গে সিসিটিভি ক্যামেরার ঘাটতি ও নিরাপত্তাব্যবস্থার দুর্বলতা দূর করা জরুরি।
সেতু বিভাগকে সময়সীমা নির্ধারণ করে তদন্ত ও নিরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে হবে। দৈনিক যানবাহন ও টোলের তথ্য নিয়মিত প্রকাশ এবং সরকারের সরাসরি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। তদারকিতে অবহেলা বা অনিয়মে সহযোগিতার প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরও জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ পিপিপি চুক্তিতেও কাজে লাগাতে হবে, যাতে বিনিয়োগের পাশাপাশি রাষ্ট্রের সম্পদ, রাজস্ব ও মানুষের অধিকার যথাযথ সুরক্ষা পায়। ইতিমধ্যে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে টোল আদায় নিয়ে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া গাড়ি গণনা করতে এক্সপ্রেসওয়েতে লোক রাখা হবে বলে সেতু কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। আমরা আশা করব, অভিযোগের বিষয়টি দ্রুতই তারা সুরাহা করবে।