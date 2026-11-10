ফুটবল একাডেমিটিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিন

রাঙামাটির কাউখালী উপজেলা পরিষদ মাঠে পাহাড়ি কিশোরীদের প্রতিদিনের ফুটবল অনুশীলনের দৃশ্য কেবল তাদের ব্যক্তিগত স্বপ্নের গল্প নয়; এটি নারীর অদম্য পথচলার প্রতীকও। ২০১৮ সালে আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সুইহলামং মারমা যে ফুটবল একাডেমি শুরু করেছিলেন, তা আজ পার্বত্য অঞ্চলের নারী ফুটবলার তৈরির এক নিরবচ্ছিন্ন সূতিকাগারে পরিণত হয়েছে। পাহাড় থেকে সমতলে নারী ফুটবলের যে জয়গান, তার পেছনে আছে তৃণমূল পর্যায়ে এমন সব ফুটবল একাডেমির নিরলস ভূমিকা।
প্রথম আলোর প্রতিবেদন জানাচ্ছে, মাত্র ১৪ জন কিশোরী নিয়ে শুরু হওয়া সুইহলামং ফুটবল একাডেমিতে আজ ৪২ জন খেলোয়াড় নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সুইহলামং মারমার নিজের ও স্ত্রীর বেতনের বড় অংশ ব্যয় করে এবং এনজিও থেকে বাড়তি ঋণ নিয়ে ফুটবল একাডেমিটি টিকিয়ে রাখার এই নিরন্তর সংগ্রাম সত্যিকার অর্থেই অনুপ্রেরণাদায়ক।
পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি মেয়েদের শারীরিক সক্ষমতা এবং ফুটবলের প্রতি সুপ্ত সম্ভাবনা যে কতখানি শক্তিশালী, তা বাংলাদেশের জাতীয় নারী ফুটবল দলের সাম্প্রতিক সাফল্যেই স্পষ্ট। ইতিমধ্যে এই একাডেমি থেকে আটজন নারী ফুটবলার বিভিন্ন বয়সভিত্তিক জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন এবং সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ ও আনসারে ৬০ জনের বেশি নারী কোটায় চাকরি পেয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে প্রান্তিক অঞ্চলে ফুটবল প্রশিক্ষণ কেবল ক্রীড়াঙ্গনে জাতীয় প্রতিনিধিত্বই তৈরি করছে না, বরং অনগ্রসর পরিবারের মেয়েদের সামাজিক গতিশীলতা, আত্মমর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনেরও এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে।
অথচ এই পুরো রূপান্তরটি ঘটছে চরম আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে। যেখানে সরকারি উদ্যোগে এলাকাভিত্তিক বিশ্বমানের ক্রীড়া অবকাঠামো তৈরি হওয়ার কথা ছিল, সেখানে একজন ক্রীড়াপ্রেমী কোচ ব্যক্তিগত ঋণের দায় কাঁধে নিয়ে বাসা ভাড়া করে খেলোয়াড়দের জুতা, বল ও খাবারের সংস্থান করছেন। সুইহলামং মারমার এই নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবিদার হলেও, একক ব্যক্তির পক্ষে বছরের পর বছর এমন দায়িত্ব বয়ে বেড়ানো চরম কষ্টসাধ্য।
ব্যক্তিগত উদ্যোগে যদি এত অল্প সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও জাতীয় দলের ফুটবলার ও দেশের বিভিন্ন বাহিনীতে সফল সদস্য তৈরি সম্ভব হয়, তবে সরকারি ও করপোরেট পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এখান থেকে কত শত প্রতিভা গড়ে উঠতে পারে—তা সহজেই অনুমেয়। ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এবং স্থানীয় প্রশাসনের উচিত অবিলম্বে সুইহলামং ফুটবল একাডেমির মতো প্রান্তিক উদ্যোগগুলোর পাশে দাঁড়ানো। স্থায়ী মাঠের ব্যবস্থা, আধুনিক আবাসন ও নিয়মিত আর্থিক অনুদান নিশ্চিত করা গেলে সুইহলামং মারমাদের আর ব্যাংকঋণের বোঝা টানতে হবে না, আর দেশের ক্রীড়াঙ্গন পাবে আগামী দিনের নতুন নতুন ঋতুপর্ণা, মনিকা ও রূপনাদের।