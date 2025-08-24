ময়মনসিংহ শহরের পার্কটি বাঁচান

ময়মনসিংহ শহরের ফুসফুস হিসেবে পরিচিত ব্রহ্মপুত্র নদের কোলঘেঁষা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন পার্ক। পার্কটি শিশুদের মেধা বিকাশ এবং শরীরচর্চার জন্য আদর্শ একটি স্থান। ময়মনসিংহ শহরের ঐতিহ্যের ধারক এই পার্ক।
প্রতিদিনই অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের একটু মুক্ত বাতাসে ঘুরতে বা খেলাধুলার জন্য নিয়ে আসেন এই পার্কে। এ ছাড়া শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সবার জন্য ইট- পাথরের শহর থেকে বেরিয়ে এসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ এবং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার একমাত্র জায়গা এটি।
কিন্তু পার্কের প্রায় ৯০ শতাংশ জায়গাতেই অবৈধভাবে গড়ে ওঠা চটপটি, ফুচকাসহ বিভিন্ন ফাস্ট ফুড দোকানের দখলে। আর এসব দোকানের কয়েক হাজার প্লাস্টিকের চেয়ার এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পার্কের বিভিন্ন স্থানে। এখানকার দোকানগুলোতে কোনো ধরনের শৃঙ্খলা নেই। দোকানের ময়লা–আবর্জনায় স্তূপ, ভাঙাচোরা জমা হচ্ছে পার্কেই।
শহরের মানুষের একমাত্র বিনোদনকেন্দ্র ও মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগের জায়গায় এ রকম অবৈধ স্থাপনা, দোকানপাট কোনোভাবেই কাম্য নয়। অনুমতির সাপেক্ষে কিছু দোকান বসানো হোক, যেগুলো সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হবে, পার্কের পরিবেশও নষ্ট হবে না। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পার্কের সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
ইমরান হোসাইন
চর কালিবাড়ী, সদর, ময়মনসিংহ