অনলাইন জুয়ায় আসক্ত সমাজ

শহর থেকে গ্রাম—সব জায়গায় এখন অনলাইন জুয়া ছড়িয়ে পড়েছে। অনলাইনে লোভনীয় বিজ্ঞাপন দেখে অথবা পরিচিতজনের মাধ্যমে মোবাইলে খেলা শুরু করে, যা অল্প দিনে নেশায় পরিণত হয়। অনলাইন জুয়ার সঙ্গে সহজেই জড়িয়ে পড়ছেন যুবসমাজ ও বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ।
এ ছাড়া জুয়ার প্রচারণায় কম্পিউটারের দোকানে বা ঘরে বসে কাজ করছে স্থানীয় এজেন্টরা। অবৈধ টাকা আয় করে এজেন্টরা কোটিপতি বনে গেলেও জুয়াড়িরা লাখ লাখ টাকা হেরে নিঃস্ব হচ্ছে। জুয়ার নেশায় ব্যবসায়ী ব্যবসার মূলধন দিয়ে, কৃষকের সন্তান জায়গাজমি, বসতবাড়ি পর্যন্ত বিক্রি করে জুয়া খেলছে।
কেউ জুয়ার টাকা জোগাতে ধারদেনা, চুরিসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে পরিবারে মানসিক অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন যেন এসব দেখেও না দেখার ভান করে। তাই অনলাইন জুয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
মো. আল-আমিন ইসলাম
আল-ফিকহ্ অ্যান্ড ল বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়