ঢাকার নিরাপদ পানিসংকট

ঢাকার মতো বড় শহরের জন্য নিরাপদ পানি একটি মৌলিক চাহিদা। কিন্তু বাস্তবে সরকারি ও স্থানীয় পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলোতে দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে এটি জনগণের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায় না। নতুন টিউবওয়েল বা পাইপলাইনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ প্রায়ই সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় না। অনেক এলাকায় পাইপলাইন অর্ধেকভাবে স্থাপন হওয়ায় পানি সরবরাহ অমসৃণ ও অনিয়মিত থাকে।
পানিনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি আরও স্পষ্ট। নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার প্রকল্পের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা ও প্লাবনের ঘটনা বারবার ঘটছে, যা জনজীবনকে বিপন্ন করার পাশাপাশি শহরের সম্পদও নষ্ট করছে।
পানি বিশুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে অনিয়মও কম নয়। কম খরচের উপকরণ ব্যবহারের ফলে সরবরাহকৃত পানি পুরোপুরি বিশুদ্ধ হয় না। ফলে টাইফয়েড, ডায়রিয়া, হেপাটাইটিসের মতো রোগের প্রকোপ শহরের বিভিন্ন এলাকায় চোখে পড়ার মতো। নাগরিকেরা নিরাপদ পানি না পেয়ে বিকল্প উৎসের দিকে ঝুঁকছেন—যেমন অবৈধ সংযোগ, অপরিচ্ছন্ন হ্যান্ডপাম্প বা পুকুরের পানি।
শহরের পানিসংকট দীর্ঘমেয়াদি ও মারাত্মক আকার ধারণ না করার আগে নিরাপদ পানির স্বচ্ছতা, সঠিক ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক অংশগ্রহণ একসঙ্গে কার্যকর করা অত্যন্ত জরুরি।
মালিহা মেহনাজ
শিক্ষার্থী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়