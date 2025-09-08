চিঠি
সিলেট-আখাউড়ার লোকাল ট্রেন আবার চালু করুন

লেখা: রোমান আহমেদ

একসময় সিলেট-আখাউড়া রুটে চারটি লোকাল ট্রেন চালু থাকলেও বর্তমানে সেগুলোর তিনটিই বন্ধ রয়েছে। একটি অনিয়মিতভাবে চলাচল করলেও সেটির সময়সূচি নির্দিষ্ট না থাকা এবং এক দিন পরপর যাত্রা করায় যাত্রীরা প্রকৃত অর্থে সেবা পাচ্ছেন না। অর্থাৎ এ রুটের প্রায় সব লোকাল ট্রেন কার্যত অচল বলা চলে। অথচ একসময় এসব লোকাল ট্রেন ব্যবহার করে দেশের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ উপকৃত হতো।

এসব ট্রেন ব্যবহারের ফলে স্থানীয় মানুষের যাতায়াত সুবিধার পাশাপাশি অর্থ, সময় সাশ্রয়ও হতো। একই সঙ্গে সবজি ব্যবসায়ী, মৎস্য ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা নানাভাবে উপকৃত হতেন।

পণ্য পরিবহনের বড় সুবিধা থাকায় সহজেই দূরদূরান্ত থেকে ট্রেনে বোঝাই করে পণ্য সিলেট আসত, আবার অন্যত্রও পাঠানো যেত। এতে পণ্য বহন খরচ তুলনামূলক কম হতো, স্থানীয় বাজারে এর একটি প্রভাবও বজায় থাকত। ফলাফল হিসেবে পণ্যের বাজারদর কিছুটা কম হতো। এ রুটে আবার রেল চলাচলের সেই ধারা ফিরিয়ে আনা হোক।

রোমান আহমেদ

সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

