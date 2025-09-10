প্রাথমিকে নিয়োগের প্রথম ধাপের পরীক্ষা প্রশ্নবিদ্ধ না হোক

শোনা যাচ্ছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আসবে কিছুদিনের মধ্যেই। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই নিয়োগ পরীক্ষার প্রথম ধাপেই সবচেয়ে বেশি অনিয়ম, দুর্নীতি ও অসদুপায় অবলম্বনের কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।
যেমন কেন্দ্রে ডিভাইস ব্যবহার করে প্রশ্ন সমাধান ও উত্তর সরবরাহ করা হয়। এর ফলে যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত হয়, অথচ অনৈতিকভাবে সুবিধাভোগীরা টিকে যায়। যদিও গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচুর সমালোচনার কারণে পরের ধাপের পরীক্ষাগুলো অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে হয়, তবুও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে প্রথম ধাপের প্রকৃত মেধাবী ও পরিশ্রমীরা।
অথচ এই ধাপেই সবচেয়ে কম শূন্যপদ দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা জাতির ভিত্তি। এই ভিত্তি রক্ষায় নিয়োগ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ হওয়া জরুরি। তাই প্রথম ধাপ থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কড়া নজরদারি ও প্রযুক্তি-নির্ভর তদারকি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
মো. মিজানুর রহমান
শিক্ষার্থী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর