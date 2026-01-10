আগুন পোহানোতে সতর্ক থাকুন

গ্রামীণ ও শহর জীবনে শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচতে খড়কুটো জ্বালিয়ে আগুন পোহানো একটি চিরচেনা দৃশ্য। কিন্তু অসচেতনতার ফলে এতে অনেকে দুর্ঘটনার শিকার হন। অনেক মানুষ দগ্ধ হন, কেউ কেউ মারাও যান।
অনেক এলাকায় দেখা যায়, খড়কুটো জ্বালিয়ে আগুন পোহানোর সময় অসাবধানতাবশত নারী ও শিশুদের ঢিলেঢালা পোশাকে আগুন লেগে যাচ্ছে। বিশেষ করে সিনথেটিক ও পশমি কাপড়ে দ্রুত আগুন ধরে চামড়ার সঙ্গে লেপ্টে যায়। পাশাপাশি শীতকালে শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে আগুনের একটি ছোট স্ফুলিঙ্গ বা বিছানার পাশে রাখা কয়েলের আগুন মুহূর্তেই বসতবাড়ি বা খড়ের গাদায় ছড়িয়ে পড়ছে।
এই অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে অনেক নিম্নবিত্ত পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। অতীতে এই ধরনের দুর্ঘটনার হার কিছুটা সীমিত থাকলেও বর্তমানে জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং অগ্নিনির্বাপণ সচেতনতার অভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে।
আগুনের পাশে বসে ঝিমুনি আসা বা শিশুদের একা আগুনের কাছে রাখা এই ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ থেকে পরিত্রাণে প্রয়োজন আগুনের সঠিক ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। আগুন পোহানোর সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা, সুতির পোশাক পরিধান করা এবং কাজ শেষে আগুন পানি দিয়ে সম্পূর্ণ নিভিয়ে ফেলা জরুরি। শীতের এই উষ্ণতা যেন আমাদের জীবনের শেষ শোকের কারণ না হয়, সেদিকে সবার সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
সুমন পাল
সলঙ্গা, সিরাজগঞ্জ