দীর্ঘদিন ব্যবস্থাপনা ও সংস্কারের অভাবে ৩৩ বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে ভোলার লালমোহন উপজেলা শহরের পাবলিক লাইব্রেরিটি
চিঠি

চিঠিপত্র

লালমোহন পাঠাগার সংস্কার করে চালু করুন

লেখা: এম এ হাসান

ভোলার লালমোহন উপজেলা শহরের পাবলিক লাইব্রেরিটি ১৯৯০ সালের ১০ জানুয়ারি তৎকালীন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মেজর (অব.) হাফিজুর রহমানের উদ্যোগে নির্মিত হয়। আধুনিক ভবন ও বইপত্রসমৃদ্ধ এই লাইব্রেরি একসময় পাঠকদের প্রাণকেন্দ্র ছিল।

কিন্তু দীর্ঘদিন ব্যবস্থাপনা ও সংস্কারের অভাবে ৩৩ বছর ধরে এটি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। ২০১৯ সালে ভবনটি নিলামে তোলার পর এলাকাবাসীর প্রতিবাদে নিলাম স্থগিত হলেও কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

বর্তমানে ভবনটি জরাজীর্ণ, চারপাশে আগাছা ও আবর্জনায় ভরপুর। দরজা-জানালা নষ্ট হয়ে পড়ে থাকায় বইগুলোও নষ্ট হয়ে গেছে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও সংস্কৃতিকর্মীরা বহুবার আবার চালুর দাবি তুললেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দেয়নি। ফলে লালমোহনের শিক্ষার্থী ও পাঠপ্রেমীরা বই পড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে বঞ্চিত।

সচেতন মহলের মতে, জেলা পরিষদ বা স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে ভবনটি সংস্কার ও নতুন কমিটি গঠন করে লাইব্রেরিটি দ্রুত চালু করা প্রয়োজন, নইলে অমূল্য বইপত্র ও একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা হারিয়ে যাবে।

এম এ হাসান

লালমোহন, ভোলা

