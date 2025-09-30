বাংলাদেশের শহর ও নগরীতে আজ এক সাধারণ দৃশ্য চোখে পড়ে—যত্রতত্র ঝুলছে রাজনৈতিক ব্যানার ও পোস্টার। শুভেচ্ছা জানানো কিংবা সমর্থন প্রকাশের নামে পুরো শহরের রাস্তাঘাট, বিদ্যুতের খুঁটি, গাছপালা, এমনকি ঐতিহাসিক স্থাপনাও ঢেকে দেওয়া হচ্ছে বিশাল আকারের ব্যানার ও ফেস্টুনে। এতে শুধু শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে না, নগরের পরিবেশও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
গ্রাম থেকে শহর—সব জায়গায় এখন ব্যানার ও পোস্টারের প্রতিযোগিতা চলছে। স্থানীয় পর্যায়ের পাতিনেতা থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ নেতা পর্যন্ত সবাই এই প্রতিযোগিতায় যুক্ত। ফলে পুরো শহর যেন একরকম ব্যানার ও পোস্টারের দখলে চলে গেছে। অথচ জনগণ শিক্ষিত ও সচেতন নেতৃত্বের কাছ থেকে দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশা করে।
রাজনৈতিক দলগুলোর হাইকমান্ডের উচিত এখনই তৃণমূলে স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া, যাতে অকারণে ব্যানার ও পোস্টার দিয়ে নগরীর পরিবেশ নষ্ট না হয়। একই সঙ্গে সরকারেরও উচিত দ্রুত প্রজ্ঞাপন জারি করে যত্রতত্র ব্যানার ও ফেস্টুন লাগানো বন্ধ করা। আর কেউ যদি এই নির্দেশ অমান্য করে, তবে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
নগরের সৌন্দর্য, স্থাপনা ও নাগরিক পরিবেশ সুরক্ষার জন্য এ ধরনের উদ্যোগ জরুরি। শহরকে যদি আমরা আধুনিক, পরিচ্ছন্ন ও দৃষ্টিনন্দন রাখতে চাই, তবে এই অপচয়ী ও অগোছালো ব্যানার–পোস্টারের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে।
রিফাত রহমান
শিক্ষার্থী, আইন ও ভূমি প্রশাসন অনুষদ
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়