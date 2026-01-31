কৃষকদের জন্য গুদামটি সংস্কার করা হোক

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার গোলকপুর বাজারে একটি সরকারি গুদাম রয়েছে, যা বহুদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার না হওয়ায় এটি এখন জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। সামান্য সংস্কার করলেই এই গুদামটি কাজে লাগানো সম্ভব।
এই এলাকায় অনেক গরিব কৃষক আছেন, যাঁদের ফসল রাখার মতো নিরাপদ জায়গা নেই। ফসল ঘরে তুলেও সংরক্ষণের অভাবে তাঁরা প্রতিনিয়ত নানা ক্ষতির মুখে পড়েন। গুদামটি সংস্কার করে ব্যবহার করা গেলে স্থানীয় কৃষকেরা উপকৃত হবেন এবং সরকারি একটি সম্পত্তিও নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। তাই এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
নুসরাত জাহান বৈশাখী
শিক্ষার্থী, ইডেন মহিলা কলেজ