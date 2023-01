ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরেজি বই: এত ভুল থেকে কী শিখবে শিক্ষার্থীরা

নিম্নে ষষ্ঠ শ্রেণির ২০২৩ সালের ইংরেজি বইয়ের কিছু ভুল উল্লেখ করা হলো:

বইয়ের ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় agesz লেখা, কিন্তু এটির শুদ্ধ বানান ages হবে এবং ১১ নম্বর পৃষ্ঠায় things লেখা, কিন্তু এটি Things হবে। বইয়ের ২৩ পৃষ্ঠায় ‘প্রাত্যাহিক’ লেখা, কিন্তু সঠিক বানান হবে ‘প্রাত্যহিক’। বইয়ের ৬৯ পৃষ্ঠায় modal verb লেখা, কিন্তু সঠিক হবে modal verbs। বইয়ের ৪৪ পৃষ্ঠায় hand up লেখা, কিন্তু সঠিক হবে hands up। বইয়ের ৮২ পৃষ্ঠায় conversion লেখা, কিন্তু সঠিক বানান হবে conversation। বইয়ের ৮৪ পৃষ্ঠায় younger লেখা, কিন্তু সঠিক হবে youngers। বইয়ের ৮৫ পৃষ্ঠায় C, D প্রশ্নের মধ্যে কোনো শব্দের নিচে আন্ডারলাইন করা হয়নি। বইয়ের ১০৪ পৃষ্ঠায় ‘পরে’ লেখা হয়েছে, কিন্তু সঠিক হবে ‘পড়ে’। বইয়ের ১২৬ পৃষ্ঠায় লেখা ‘সব বন্ধুদের’, কিন্তু হবে ‘সব বন্ধুকে’ বা ‘বন্ধুদের’। বইয়ের ১৪৯ পৃষ্ঠায় ‘খুজে’ লেখা, কিন্তু সঠিক বানান হবে ‘খুঁজে’। বইয়ের ১৬৫ পৃষ্ঠায় ‘কৃত্তিমভাবে’ লেখা, কিন্তু সঠিক হবে ‘কৃত্রিমভাবে’। বইয়ের ১৪৯ পৃষ্ঠায় Four friend's লেখা, কিন্তু শুদ্ধ হবে Four friends। বইয়ের শেষ কভার পেজের নিচে Government of the peoples' Republic লেখা, কিন্তু শুদ্ধ হবে Government of the people's Republic।

ধারণা করছি, ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরেজি বইতে আরও ভুল থাকতে পারে। যা আমার চোখে ধরা পড়েনি। মনোযোগ দিয়ে আরও কেউ দেখলে হয়তো ধরা পড়বে। ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরেজি বইতে এত ভুল থাকলে, অন্য বইগুলোতে কী পরিমাণ ভুল থাকতে পারে, সেটি এখন দুশ্চিন্তার বিষয়।