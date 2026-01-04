পাঠকের ছবি (৪ জানুয়ারি ২০২৬)

পাঠকের পাঠানো ছবি থেকে বাছাই করা ছবি নিয়মিত প্রকাশিত হয় নাগরিক সংবাদে।
আশফাকুজ্জামান
শীতকালে কয়লার আগুনে পোড়ানো ভুট্টা আমাদের চিরচেনা ও জনপ্রিয় এক খাবার। যশোরের ভৈরব ব্রিজের ফুটপাতে সেই ভুট্টাই বিক্রি করছেন ৮০ বছরের খাদিজা বেগম। ঘরে বিছানায় শয্যাশায়ী স্বামীর দায়িত্ব একাই বহন করতে হচ্ছে তাঁকে। তাই তীব্র শৈত্যপ্রবাহ আর বয়সের সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে জীবিকার তাগিদে প্রতিদিন কয়লার আগুনের পাশে হাতপাখা নিয়ে বসে ভুট্টা বিক্রি করছেন তিনি। ভৈরব ব্রিজ, যশোর। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
বিজ্ঞাপন
এই শীতে অন্যতম জনপ্রিয় খাবার হাঁস। রাজধানীর আগারগাঁও এলাকায় মাথায় করে হাঁস বিক্রি করছেন এক বিক্রেতা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা
বিজ্ঞাপন
203. কয়েকটি কিশোর ধান কাটছে। অদূরে ইটভাটা থেকে বের হচ্ছে কালো ধোঁয়া। বাবুগঞ্জ, বরিশাল। ছবিটি সম্প্রতি তোলা।জানুয়ারি ২০২৬, আমরা স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা ‘বিনা মূল্যে শীতবস্ত্র বিতরণ ২০২৬’ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানবিক লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত এ কার্যক্রমে ঢাকার আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত গরিব ও দুস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। স্কাউট ও রোভার সদস্যরা নির্ধারিত এলাকায় শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। প্রবীণ, নারী, শিশুসহ শীতকষ্টে ভোগা অসহায় মানুষের মধ্যে কম্বল ও প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। ছবি: এস এম এম মুসাব্বির উদ্দিন
এক্স-ক্যাডেটরাব্যক্তিগত ও কর্মজীবনের যত স্ট্রেস—সব ভুলিয়ে দিয়ে প্রাকৃতিক আবহ মুহূর্তে একধরনের প্রশান্তি নিয়ে আসে। বড় পাত্রে জলে ভাসা ফুল—গাঁদা, গোলাপ, জারবারা দেখে অতিথিদের মন ভরে যেতে বাধ্য। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। নন্দনকোনা গ্রাম, সিরাজদিখান উপজেলা, মুন্সিগঞ্জ আমের মুকুল। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ছাদবাগান থেকে ছবিটি তোলা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা 207. শৈত্যপ্রবাহে নাজেহাল অবস্থা সবার। দিন ও রাতের তাপমাত্রা পার্থক্য কমে যাওয়ায় বেড়েছে শীতের এই তীব্রতা। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির আঙিনায় সকাল–সন্ধ্যায় আগুন পোহানোর দৃশ্য দেখা যায়। হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় সবাই জবুথবু—শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার একই হাল। শীত থেকে বাঁচার সাধ্য কারও নেই। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। নন্দনকোনা গ্রাম, সিরাজদিখান উপজেলা, মুন্সিগঞ্জ‘মানুষ মানুষের জন্য, ক্যাডেট দেশের জন্য’—স্লোগান নিয়ে নতুন বছরের ১ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের (বিএনসিসি) কর্ণফুলী রেজিমেন্টের প্রাক্তন ক্যাডেটদের সংগঠন কর্ণফুলী এক্স-ক্যাডেট অ্যাসোসিয়েশন (কেকা) শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করে। নগরীর কদম মোবারকস্থ কেকার কার্যালয়ে মাসব্যাপী এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন কেকার সভাপতি মেজর (অব.) অধ্যাপক শওকতুল মেহের। পরে রাত ১১টায় শীতের তীব্রতা ও অসহায় মানুষের দুর্ভোগ বিবেচনায় শীতবস্ত্রহীন ঘুমন্ত মানুষের গায়ে কম্বল জড়িয়ে দেন