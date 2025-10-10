বাংলাদেশ

বকুলতলা-গেন্ডারিয়ায় শরৎ উৎসবে বাধা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার বকুলতলায় শরৎ উৎসব আয়োজনের অনুমতি না পেয়ে গেন্ডারিয়ায় কিশলয় কচিকাঁচা মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানস্থল সরায় সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী। সেখানেও পুলিশের অনুমতি না পেয়ে আয়োজন সংক্ষিপ্ত করেছে তারা। শিল্পীরা জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও  প্রয়াত লোকসংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনের স্মরণে নীরবতা পালন করে অনুষ্ঠান শেষ করে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ওয়ারী বিভাগের উপকমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ  বলেন, আয়োজকেরা গেন্ডারিয়ায় অনুষ্ঠানের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেয়নি। পুলিশেরও অনুমতি নেয়নি। এ কারণে আয়োজকদের এখানে অনুষ্ঠান না করতে বলা হয়েছে।

দীপু মালাকার
পুরান ঢাকার গেন্ডারিয়ায় ‘শরৎ উৎসব ১৪৩২’ আয়োজনের জন্য জড়ো হয়েছেন সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা।
গেন্ডারিয়ায় কিশলয় কচিকাঁচা মেলা প্রাঙ্গণে শিল্পী ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলছেন সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী সুইট।
প্রয়াত সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনের প্রতি শোক জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
পরে সম্মিলিত জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়।
সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা।
গেন্ডারিয়ায় কিশলয় কচিকাঁচা মেলা প্রাঙ্গণে ছিল পুলিশের উপস্থিতি। সংক্ষিপ্ত আয়োজন শেষে ফিরছেন শিল্পী ও অভিভাবকেরা।
