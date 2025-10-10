বকুলতলা-গেন্ডারিয়ায় শরৎ উৎসবে বাধা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার বকুলতলায় শরৎ উৎসব আয়োজনের অনুমতি না পেয়ে গেন্ডারিয়ায় কিশলয় কচিকাঁচা মেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানস্থল সরায় সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী। সেখানেও পুলিশের অনুমতি না পেয়ে আয়োজন সংক্ষিপ্ত করেছে তারা। শিল্পীরা জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও প্রয়াত লোকসংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনের স্মরণে নীরবতা পালন করে অনুষ্ঠান শেষ করে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ওয়ারী বিভাগের উপকমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ বলেন, আয়োজকেরা গেন্ডারিয়ায় অনুষ্ঠানের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেয়নি। পুলিশেরও অনুমতি নেয়নি। এ কারণে আয়োজকদের এখানে অনুষ্ঠান না করতে বলা হয়েছে।