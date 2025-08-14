যমুনার চরে মুনিয়া পাখি

মুনিয়া পাখি আকারে ছোট। খুবই চঞ্চল। ঝাঁক বেঁধে ঘুরতে পছন্দ করে। যখন মন দিয়ে খাবার খায়, খুব কাছে যাওয়া যায় এদের। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার দেলুয়াবাড়ী এলাকায় যমুনা নদীর চর থেকে মুনিয়া পাখির ছবিগুলো সম্প্রতি তোলা—
সোয়েল রানা বগুড়া
গাছের শুকনা ডালে বসে আছে মুনিয়া পাখির ঝাঁক
মুনিয়া পাখি ঝাঁক বেঁধে থাকতে পছন্দ করে
চরের জমিতে উড়ছে মুনিয়া পাখিশুকনা ডালে বসে আছে জোড়া মুনিয়াউড়ে এসে ডালে বসেছে মুনিয়া পাখিনদীর ধারে গাছের ডালে মুনিয়া পাখিউড়াল দিয়ে ঝাঁকের কাছে ফিরছে দুটি মুনিয়া পাখি