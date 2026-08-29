সোনাই নদে নৌকাবাইচ

ভাদ্র মাসের বিকেল। সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার সোনাই নদ। ঢোলের তালে আর সার বেঁধে বসা মাঝিদের বইঠার ছন্দে এগিয়ে চলেছে তিনটি নৌকা। নদের পাড়ে হাজার হাজার উৎসুক মানুষ। ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচে কে হচ্ছে বিজয়ী—সবার নজর সেদিকে। স্থানীয় একটি পক্ষ অবশ্য এই নৌকাবাইচ নিয়ে আপত্তি তুলেছিল। তারপরও গতকাল শুক্রবার আয়োজন থেমে থাকেনি। প্রতিযোগিতাও উঠেছিল জমে। তবে সন্ধ্যা নেমে আসায় এদিন চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা শেষ করা সম্ভব হয়নি। আয়োজকেরা জানিয়েছেন, পরে বৈঠক করে বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে। উপজেলার লাউতা ইউনিয়নের বাহাদুরপুর এলাকায় আয়োজিত এই নৌকাবাইচ নিয়ে আজকের ছবির গল্প।